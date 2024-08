Happy Birthday MediaMarkt! Die Tarifwelt des beliebten Elektrohändlers feiert ihren zehnten Geburtstag, und Ihr könnt mitfeiern – mit einzigartigen und richtig starken Tarif-Bundles rund um das Galaxy S24, Pixel 8 Pro, iPhone 15 und vielen mehr. In unserem Deal-Check stellen wir Euch unsere Top 3 genauer vor.

Samsung-, Apple– und Google-Fans kommen beim zehnten Geburtstag der MediaMarkt Tarifwelt gleichermaßen auf ihre Kosten. So sichert Ihr Euch beispielsweise ab sofort das Galaxy S24 mit Pixel Buds 3 sowie einem 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz für nur 24,99 Euro im Monat (plus 1 Euro fürs Handy). Das Besondere: Insgesamt zahlt Ihr bei diesem Tarif-Deal nur minimal mehr, als das Samsung-Handy einzeln im Netz kosten würde – den Mobilfunkvertrag und die Bluetooth-Kopfhörer gibt es dadurch für nur 70 Cent extra on top. Wir stellen Euch dieses Angebot sowie zwei weitere Schnäppchen genauer vor.

Affiliate Angebot 10. Jubiläum der MediaMarkt Tarifwelt Starke Tarif-Angebote, unter anderem mit Samsung-, Apple-, und Pixel-Handys

Gratis-Kopfhörer und 70-Cent-Tarif? Das Angebot zum Galaxy S24 im Überblick

Bleiben wir doch direkt bei dem Samsung-Bundle rund ums Galaxy S24. Für monatlich 24,99 Euro erhaltet Ihr hier den Vodafone Green LTE 20 GB Tarif, inklusive den namensgebenden 20 GB Datenvolumen, einer Allnet-Flat und EU-Roaming. Für das Smartphone und die beiliegenden Samsung Galaxy Buds 3 zahlt Ihr hingegen einmalig einen Euro extra, sowie 4,95 Euro für den Versand. Als Anschlusspreis fallen weitere 39,99 Euro an. Diese einmaligen Kosten holt Ihr Euch über den 50-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme aber umgehend wieder – ein weiterer Faktor für das beachtliche Sparpotenzial dieses Deals.

Wir rechnen vor: Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlt Ihr bei diesem Tarif-Bundle insgesamt 595,70 Euro. Und hier liegt schon die Besonderheit, denn bereits für ein einzelnes Samsung Galaxy S24 (128 GB) fallen im Netz momentan mindestens 594 Euro an (ohne eBay-Angebote). Ihr zahlt bei MediaMarkt für den Tarif somit insgesamt nur rund 70 Cent extra – auf den Monat gerechnet sind das unter 3 Cent Aufpreis für einen 20 GB starken Mobilfunkvertrag. Und mit den Galaxy Buds 3 bekommt Ihr noch In-Ear-Kopfhörer im Wert von über 150 Euro gratis on top!

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24, Galaxy Buds 3 & 20 GB Vodafone-Tarif mit Allnet-Flat. Tarifvergleich

Pixel 8 Pro mit Smartwatch und negativem Effektivpreis

Neben dem wirklich einzigartigen Samsung-Deal gibt es aber natürlich noch viele weitere spannende Tarif-Angebote passend zum Jubiläum. Wir stellen Euch daher noch fix zwei weitere Highlights der Aktion genauer vor.

Ein zweites Android-Schnäppchen gibt es etwa zum Pixel 8 Pro. Im Bundle mit der Pixel Watch 2 (WiFi) und einem 35 GB starken Tarif zahlt Ihr hier monatlich nur 29,99 Euro – also weniger als einen Euro pro GB. Der Anschlusspreis (39,99 Euro) sowie die Versandkosten (4,95 Euro) sind identisch zum Samsung-Deal, fürs Pixel 8 Pro fallen jedoch einmalig 19 Euro an. Dennoch ist die Ersparnis und vor allem der negative Effektivpreis hier beachtlich:

Gesamtkosten des Bundles über 24 Monate: 783,70 Euro

Einzelpreis fürs Pixel 8 Pro (128 GB) im Netz: 678,99 Euro

Einzelpreis fürs Pixel Watch 2 WiFi im Netz: 255 Euro

Effektivkosten pro Monat: -6,26 Euro

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Pro Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 (WiFi) & 35 GB Telefonica-Tarif mit Allnet-Flat.

Apple-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Gratis-Tarif zum iPhone

Ähnlich stark ist auch das Angebot zum iPhone 15 – auch wenn Ihr hier auf ein Gratis-Extra wie die Kopfhörer und die Smartwatch verzichten müsst. Für monatlich 29,99 Euro bekommt Ihr aber ein preiswertes Apple-Bundle mit 20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz. Hier winkt außerdem ein Rufnummernmitnahme-Bonus von satten 100 Euro, wodurch Ihr Euch den Gerätepreis fürs iPhone 15 (49 Euro) sowie die Anschluss- und Versandkosten (39,99 Euro + 4,95 Euro) locker wieder einsparen könnt.

Der Clou bei diesem Angebot: Während das iPhone 15 einzeln im Netz mindestens 759 Euro kostet, zahlt Ihr bei dem MediaMarkt-Deal für die Kombi aus dem Apple-Handy und dem Vodafone-Tarif insgesamt nur 713,70 Euro (über 24 Monate). Den Mobilfunkvertrag gibt’s also tatsächlich quasi gratis zum iPhone! Die Jubiläums-Tarife gelten übrigens noch bis zum 22. August.