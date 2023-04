Kamera-Blindtest 2023: Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, iPhone 14 Pro und mehr!

Wie funktioniert der Kamera-Blindtest von NextPit?

Zunächst einmal haben wir jedes Motiv mit jedem Smartphone genau dreimal fotografiert, um Ausreißer zu vermeiden. Anschließend haben wir das jeweils beste Fotos ausgesucht. Damit sich die Handys nicht verraten, haben wir die EXIF-Daten aus den Aufnahmen entfernt und die leicht unterschiedlichen Bildwinkel der Smartphone-Kameras durch ein leichtes Zuschneiden angeglichen. Sofern nicht anders vermerkt, haben wir mit den Werkseinstellungen für die Kamera fotografiert.

Diese Smartphones nehmen am NextPit-Kamera-Blindtest teil:

Ein Hinweis noch, bevor es losgeht: Es stammt nicht immer das Bild mit dem gleichen Buchstaben vom gleichen Smartphone. Hinter Bild 1A und Bild 2A steckt also (vermutlich) ein anderes Handy. Die Auflösung für den Kamera-Blindtest erfahrt Ihr kommende Woche am Mittwoch. Wenn Ihr diese garantiert nicht verpassen wollt, dann abonniert Ihr am besten den NextPit-Newsletter, den wir kommenden Mittwoch gleich in der Früh mit den Ergebnissen versenden.

Motiv 1: Tageslicht, Portrait

Los geht's mit einer leichten Aufgabe: Portraitfotos bei Tageslicht. Doch auch hier werden im Oberklassebereich bereits verschiedene Fotographie-Philosophien deutlich. Haut glattbügeln, Hintergrund extrem weichzeichnen oder doch lieber realistisch und dezenter? Geschmäcker sind hier sicherlich verschieden, und entsprechend sind wir auf Eure Wahl gespannt!

Bild 1A © NextPit Bild 1B © NextPit Bild 1C © NextPit Bild 1D © NextPit Bild 1E © NextPit Bild 1F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 1A

Bild 1B

Bild 1C

Bild 1D

Bild 1E

Bild 1F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 2: Tageslicht, Ultraweitwinkel

Weiter geht's an der Bernauer Straße in Berlin, wo einst die Mauer Ost und West teilte – daher der Schnitt ins Fleisch. Auch hier liefern einige Smartphones knallige Farben und extreme HDR-Kontraste ab, während andere Handykameras eher auf eine dezente Bildwirkung setzen und die hohen Helligkeitsunterschiede nicht völlig neutralisieren. Wer ist Euer Favorit?

Bild 2A © NextPit Bild 2B © NextPit Bild 2C © NextPit Bild 2D © NextPit Bild 2E © NextPit Bild 2F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 2A

Bild 2B

Bild 2C

Bild 2D

Bild 2E

Bild 2F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 3: Tageslicht, Hauptkamera

Blick auf den Berliner Fernsehturm bei Aprilwetter: Gefühlt fängt es jede Sekunde an zu regnen, die Wolken sorgen für eine dramatische Stimmung. Wer die Bilder vergrößert, findet viele feine Details, beispielsweise in den Blättern der Bäume oder im Fernsehturm im Hintergrund. Welches Smartphone hat hier die Szene wohl am besten eingefangen?

Bild 3A © NextPit Bild 3B © NextPit Bild 3C © NextPit Bild 3D © NextPit Bild 3E © NextPit Bild 3F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 3A

Bild 3B

Bild 3C

Bild 3D

Bild 3E

Bild 3F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 4: Tageslicht, 3x-Zoom

Auch bei diesem Beispiel interpretieren alle Smartphones den hohen Kontrast dramatisch anders. Während einige Handys den Himmel und den Soldaten auf die gleiche Helligkeit heben, erhalten andere Geräte den natürlichen Helligkeitsunterschied. Wer genau hinsieht, kann hier und dort auch Farbsäume erkennen, Linsenartefakte erzeugt durch hohe Helligkeitsunterschiede.

Bild 4A © NextPit Bild 4B © NextPit Bild 4C © NextPit Bild 4D © NextPit Bild 4E © NextPit Bild 4F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 4A

Bild 4B

Bild 4C

Bild 4D

Bild 4E

Bild 4F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 5: Tageslicht, 5x-Zoom

Jetzt wird's bunt – und teilweise auch extrem bunt. Bei diesem Blick mit 5x-Zoom aus dem Bürofenster haben alle Smartphones ein paar Tulpen eingefangen. Wo sehen das Gras und die Blumen am schönsten aus? Welche Kameras fangen hier die feinen Details am besten ein? Ab in die Umfrage mit Eurer Meinung!

Bild 5A © NextPit Bild 5B © NextPit Bild 5C © NextPit Bild 5D © NextPit Bild 5E © NextPit Bild 5F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 5A

Bild 5B

Bild 5C

Bild 5D

Bild 5E

Bild 5F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 6: Tageslicht, 10x-Zoom

Genau ein Smartphone in diesem Blindtest hat einen nativen 10x-Zoom – und sollte hier entsprechend eigentlich mit Abstand am besten abschneiden. Aber ist hier wirklich ein drastischer Unterschied sichtbar oder können die Konkurrenten mit ihren digitalen Zooms mithalten? Wir sind gespannt.

Bild 6A © NextPit Bild 6B © NextPit Bild 6C © NextPit Bild 6D © NextPit Bild 6E © NextPit Bild 6F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 6A

Bild 6B

Bild 6C

Bild 6D

Bild 6E

Bild 6F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 7: Mischlicht, Portrait

Ab jetzt werden die Lichtverhältnisse schwieriger. Bei Mischlicht besteht die große Herausforderung darin, das Licht unterschiedlicher Farbtemperaturen auszubalancieren und keinen fiesen Farbstich auf die Fotos zu bringen. Hinzu kommt, dass Hauttöne ohnehin immer eine Herausforderung für sich sind. Welches Smartphone hat hier den NextPit-Gründer Fabi also am besten und ins richtige Licht gerückt?

Bild 7A © NextPit Bild 7B © NextPit Bild 7C © NextPit Bild 7D © NextPit Bild 7E © NextPit Bild 7F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 7A

Bild 7B

Bild 7C

Bild 7D

Bild 7E

Bild 7F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 8: Mischlicht, Hauptkamera

Bei unserem nächsten Motiv müssen sich die Hauptkameras der verschiedenen Smartphones noch einmal dem Mischlicht stellen. Dieses Mal sind aber die einzelnen Lichtquellen und deren Einflüsse noch deutlicher zu sehen. Während der Raum grundsätzlich durch die Fenster einfallendes Tageslicht erhellt wird, sorgen einige Lampen für warme Akzente. Welches Smartphone kommt damit am besten klar?

Bild 8A © NextPit Bild 8B © NextPit Bild 8C © NextPit Bild 8D © NextPit Bild 8E © NextPit Bild 8F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 8A

Bild 8B

Bild 8C

Bild 8D

Bild 8E

Bild 8F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 9: Mischlicht, Ultraweitwinkel

Wo bereits die eine oder andere Hauptkamera ins Schwitzen kommt, ist die Herausforderung für die typischerweise schwächeren Ultraweitwinkel-Kameras noch größer. Wie groß der Unterschied bei der Lichttemperatur zwischen Drinnen und Draußen hier ist, zeigen die stark blau erscheinenden Fenster. Die schwächeren Lichtverhältnisse sorgen bereits vereinzelt für deutliches Rauschen.

Bild 9A © NextPit Bild 9B © NextPit Bild 9C © NextPit Bild 9D © NextPit Bild 9E © NextPit Bild 9F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 9A

Bild 9B

Bild 9C

Bild 9D

Bild 9E

Bild 9F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 10: Mischlicht, 5x-Zoom

Unser Bürohund Luke stellt den zwischenzeitlichen Härtetest dar: Die Smartphones müssen hier einerseits mit hohen Kontrasten zwischen dem Bettchen und dem schwarzen Fell klarkommen. Andererseits ist beim 5x-Zoom in den meisten Fällen bereits der digitale Zoom heftig am Werk, was Details kostet und Rauschen verursacht. Welches Smartphone schlägt sich hier am besten?

Bild 10A © NextPit Bild 10B © NextPit Bild 10C © NextPit Bild 10D © NextPit Bild 10E © NextPit Bild 10F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 10A

Bild 10B

Bild 10C

Bild 10D

Bild 10E

Bild 10F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 11: Nacht, Portrait

Kennt Ihr das, wenn Ihr im Dunkeln jemanden fotografieren möchtet, und am Ende ist nur Pixelbrei auf dem Foto zu sehen? Wir auch, und das sogar in der Flaggschiff-Klasse. Die Unterschiede bei diesem Motiv waren erstaunlich groß, und wir sind sehr gespannt welches Smartphone im Blindtest das Rennen macht!

Bild 11A © NextPit Bild 11B © NextPit Bild 11C © NextPit Bild 11D © NextPit Bild 11E © NextPit Bild 11F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 11A

Bild 11B

Bild 11C

Bild 11D

Bild 11E

Bild 11F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 12: Nacht, UItraweitwinkel

Noch einmal zurück zur ehemaligen innerdeutschen Grenze, diesmal bei Nacht. Nachdem Ihr wisst, wie diese Hauswand tagsüber aussieht, könnt Ihr die Nachtaufnahmen hoffentlich auch etwas besser beurteilen. Welches Smartphone schafft hier das beste Foto? Stimmt ab!

Bild 12A © NextPit Bild 12B © NextPit Bild 12C © NextPit Bild 12D © NextPit Bild 12E © NextPit Bild 12F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 12A

Bild 12B

Bild 12C

Bild 12D

Bild 12E

Bild 12F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 13: Nacht, Hauptkamera

Das gleiche Motiv noch einmal, jetzt allerdings mit der Hauptkamera. Allgemein sollten hier die Ergebnisse deutlich besser sein, da die Hauptkameras in allen Fällen auf größere Sensoren und lichtempfindlichere Objektive zurückgreifen können.

Bild 13A © NextPit Bild 13B © NextPit Bild 13C © NextPit Bild 13D © NextPit Bild 13E © NextPit Bild 13F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 13A

Bild 13B

Bild 13C

Bild 13D

Bild 13E

Bild 13F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 14: Nacht, 5x-Zoom

Auch dieses Motiv sollte Euch bekannt vorkommen; auch wenn der Berliner Fernsehturm bei Nacht und 5x-Zoom schnell im Pixelbrei verschwindet. Welche Handy-Kamera bietet hier das beste Ergebnis?

Bild 14A © NextPit Bild 14B © NextPit Bild 14C © NextPit Bild 14D © NextPit Bild 14E © NextPit Bild 14F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 14A

Bild 14B

Bild 14C

Bild 14D

Bild 14E

Bild 14F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 15: Absolute Finsternis

Bei diesem allerletzten Motiv herrschte wirklich absolute Finsternis. Mit bloßem Auge war kaum etwas zu erkennen. Entsprechend war bei keinem der Smartphones auf dem Sucher in der Kamera-App auch nur ein Hauch zu erkennen. Wir haben jedem Motiv dreimal mit dem Standard-Kameramodus und dreimal mit dem dedizierten Nachtmodus mit maximaler Einstellung die Chance gegeben und das beste Foto herausgepickt. In nahezu allen Fällen waren die Ergebnisse identisch, da die Smartphones ohnehin automatisch den Nachtmodus aktivierten.

Bild 15A © NextPit Bild 15B © NextPit Bild 15C © NextPit Bild 15D © NextPit Bild 15E © NextPit Bild 15F © NextPit

Welches Foto gefällt Euch am besten? Bild 15A

Bild 15B

Bild 15C

Bild 15D

Bild 15E

Bild 15F (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Das war's mit unserem Kamera-Blindtest für die erste Jahreshälfte 2023. Was denkt Ihr: Welches Smartphone wird das Rennen machen? Und auf was für Fotos steht Ihr – lieber natürlich oder lieber krass bunt, lieber kontrastreich oder lieber mit starker HDR-Angleichung? Ich bin gespannt auf Eure Kommentare, und natürlich auf das Ergebnis der Abstimmung!