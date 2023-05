Kann das sein? HTC präsentiert das U23 Pro mit 108-MP-Kamera

Die einen gehen ( Oppo und OnePlus ) und andere kommen zurück! So zumindest im Fall des Android-Pioniers HTC aus Taiwan. Denn von Deutscher Presse-Agentur erhält die NextPit-Redaktion doch tatsächlich die Nachricht, dass ab heute das HTC U23 Pro für 549 Euro erhältlich wäre. Ja, da sagen wir doch einmal ganz höflich: Willkommen zurück im Jahr 2023 HTC! Schauen wir uns doch mal das Android-Smartphone im Detail an, oder?

Next Pit TV

Welcome back HTC!

Hände hoch, wer kennt noch das taiwanische Unternehmen HTC als Smartphone-Hersteller? Ja, das dachte ich mir – der Urvater des Android-Smartphones scheint aber dennoch zurück in deutschen Verkaufsregalen zu sein. Und das mit einem gar nicht mal so schlecht ausgestatteten HTC U23 Pro. Jenes Wunderwerk der taiwanischen Smartphone-Kunst hat einen Snapdragon 7 Gen 1 verbaut, der gemeinsam mit 12 GB RAM und 256 GB internem und via microSD-Karte erweiterbarem Programmspeicher den Mitbewerbern das Fürchten lehren möchte. Na ja – vielleicht auch nicht.

Nicht ganz unpassend in dem Zusammenhang: Die besten Smartphones unter 500 Euro!

Denn ein Blick auf die Hauptkamera des HTC U23 Pro lässt zwar flüchtig große Hoffnung aufkeimen, doch die Quad-Kamera entpuppt sich am Ende durch ein Ensemble aus einer 108-MP-Haupt-, einer 8-MP-Ultraweitwinkel- und einer 5-MP-Makro-Kamera. Ach so, die 2-MP-Portrait-Knipse möchte ich Euch natürlich nicht unterschlagen. Na zumindest bekommt nicht die Nah-Kamera die mickrige Auflösung verpasst.

Das HTC U23 Pro hat eigentlich alles, was es braucht!

Im 6,7 Zoll großen OLED-Display (2.400 x 1.080 px) des IP67-zertifizierten und 166,6 x 77,1 x 8,9 mm großen U23 Pro befindet sich oben mittig noch eine 32-MP-Frontkamera (Punch Hole). Der Bildschirm bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz und wird durch Corning Gorilla Glass geschützt. Der Akku liefert laut Datenblatt 4.600 mAh und kann mittels beigelegtem 30-W-Netzteil entsprechend schnell aufgeladen werden (kabellos 15 W).

Near Field Communication (NFC) zum kontaktlosen Bezahlen ist ebenso an Bord wie die Konnektivitätsstandards Bluetooth 5.2 und WLAN im 2,4, 5 und 6 GHz-Netz. Und nicht nur der genannte microSD-Karten-Support wird geboten, sondern die gute alte analoge Klinkenbuchse feiert ihre Wiedergeburt. Wer hätte es gedacht: Android 13 ist auch schon vorinstalliert.

Das Smartphone gibt's dann in den Farben Kaffeeschwarz und Schneeweiß für gerade einmal 549 Euro. Bis zum 4. Juni 2023 bekommt Ihr sogar noch ein Paar HTC True Wireless Earbuds Plus im Wert von 79 EUR gratis on top.

Ich weiß ja nicht, wie Ihr das seht, aber für mich sieht das doch nach einem gelungenen Comeback aus, oder?

Affiliate Angebot Vive XR Elite Zur Geräte-Datenbank

Wenn Ihr Eure Freudentränen getrocknet habt, schreibt uns doch Eure ersten Gefühlsausbrüche in die Kommentare und lasst uns das Comeback des Jahrhunderts heiß und fettig im Kommentarbereich diskutieren.