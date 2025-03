Lego-Fans müssen jetzt stark bleiben, denn bei MediaMarkt gibt es zahlreiche Sets zum richtig guten Kurs. Neben den bekannten Kategorien Lifestyle und Fahrzeuge sind dieses Mal auch die begehrten Star Wars- und Gaming-Sets im Angebot. Ich höre meinen Geldbeutel schon bitterlich weinen. Warum das so ist, verrät Euch dieser Artikel.

Mir ist es egal, ob ich 10 oder 32 Jahre alt bin: Lego zählt zu meinen großen Leidenschaften. Lediglich die Art, wie ich die Klemmbausteine zusammensetze, hat sich gewandelt. Während ich als Kind noch dem Turmbau zu Babel Konkurrenz gemacht habe, sind es mittlerweile die Komplettsets von Star Wars, Mario oder Harry Potter, die es mir angetan haben. Und genau diese bekommt Ihr jetzt bei MediaMarkt richtig günstig – allerdings nur noch bis zum 24. März.

Lego Star Wars: Diese Sets sind jetzt reduziert

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums zu Lego Star Wars* hat der Klemmbaustein-Riese eine ganze Reihe von Miniatur-Sets herausgebracht. Vor allem eines davon finde ich heute noch richtig spannend: 75379. Falls Ihr nicht der "Herr der Steine" seid, könnt Ihr mit der Nummer sicherlich nicht so viel anfangen. Es handelt sich um den ca. 24 cm großen R2-D2, der aus 1.050 Teilen besteht. Im Set befindet sich neben einer Plakette mit Informationen zum beliebten Droiden auch eine Minifigur von Darth Malak, die Ihr sonst nicht erhaltet.

Vor allem Sammler kommen hier also voll auf ihre Kosten. Ich möchte Euch nicht meinen Eindruck aufdrücken, allerdings muss ich sagen, dass dies eines der Sets war, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Aktuell bekommt Ihr den Lego R2-D2 für 64,99 Euro*. Damit streicht MediaMarkt 35 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung. Auch ein Blick auf den Preisvergleich verrät: Günstiger gibt es das Lego-Set 75379 aktuell nicht. Es war zwar schon 5 Euro günstiger erhältlich, allerdings nur für wenige Tage.

Doch auch andere, mir noch unbekannte Sets sind aktuell im Angebot. Besonders interessant dürfte der Dunkle Millenium Falcon sein. Dieser kommt nämlich direkt mit einem ganzen Satz von Mini-Figuren, zu denen etwa auch C-3PO zählt. Besonders cool ist hier, dass Ihr die obere Abdeckung aufschieben könnt, um in das Innere des ikonischen Raumschiffes zu schauen und die Figuren zu platzieren. Das Lego-Set 75389 gibt es aktuell für 124,99 Euro*, wodurch es rund 14 Euro unter dem nächstbesten Preis liegt.

Der Millenium Falcon von Lego in der Jubiläums-Edition ist ebenfalls im Angebot! / © Lego

Auch das 25-Jahre-Set zum Millenium Falcon ist aktuell reduziert. Bei diesem Komplettsatz ist ebenfalls eine Plakette enthalten, was es zu einem begehrten Sammlerstück macht. Der Lego-Bausatz mit der Nummer 75375 kostet Euch jetzt nur noch 52,99 Euro*. Die besten Angebote aus Film & Fernsehen haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Bei allen Lego-Angeboten* handelt es sich um aktuelle Bestpreise. Zusätzliche Versandkosten fallen ebenfalls keine an. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, wenn Ihr Euch für die Lego-Bausätze interessiert. Die Aktion gilt zwar bis zum 24. März, allerdings könnten die Sets bereits vorher ausverkauft sein.

Lego Mario oder Formel 1: Weitere Bausätze im Angebot

Neben den bereits genannten Sets sind auch weitere Serien im Angebot. Besonders interessant finde ich die Mario-Sets. Denn diese sind in der Regel recht teuer, allerdings könnt Ihr bei MediaMarkt richtig sparen*. Ebenfalls im Angebot ist etwas das Set 71438. Hier hat sich Lego wirklich Gedanken gemacht und das Buddy-Duo aus Mario und Yoshi dargestellt. Das Besondere: Durch die Steine sieht der Bausatz aus, als würdet Ihr Super Mario World auf der SNES zuschauen. Das Lego Set 71438 gibt es jetzt für 89,99 Euro*.

Weitere Angebote aus der Gaming-Welt, Lifestyle und Motorsport findet Ihr nachfolgend:

Auch hier gilt, dass Ihr die Sets derzeit bei keinem anderen Shop günstiger erhaltet. Auf der Aktionsseite zur Lego-Aktion findet Ihr zudem noch haufenweise andere Angebote. Schaut also am besten selbst noch einmal rein, falls in diesem Artikel nichts für Euch dabei war.

Wie sieht es bei Euch aus? Sammelt Ihr Lego oder ist das eher etwas für Eure Kinder? Sind die Sets interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!