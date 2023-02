Mega Midranger: Realme GT Neo 3T in der Dragonball-Version sichern!

Es ist kaum zu glauben, aber Dragonball erschien bereits 1989. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich früher auf RTL 2 jede Folge mitgefiebert habe und auch heute noch den Titelsong "Das Geheimnis der Dragonballs" auswendig beherrsche. Mit dem Realme GT Neo 3T ist also vor allem mein inneres Kind ganz aufgeregt, da es im Dragonball-Design wirklich etwas hermacht. Und derzeit kostet der Midranger bei Amazon gerade einmal 349 Euro.

Das Display des Realme GT Neo 3T misst 6,7 Zoll und hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Als Prozessor dient ein starkes Midranger-SoC von Qualcomm. Der Snapdragon 870 mit 8 GB RAM und 256 GB UFS-3.1-Speicher läuft flüssig und mit einer stabilen Bildwiederholrate. Auch der IMX766-Bildsensor von Sony macht einiges her. So sorgt die 50-MP-Hauptkamera unter anderem für wirklich gute Aufnahmen. Vervollständigt wird das Trio von einer 8-MP-Ultraweitwinkel- und einer 2-MP-Makro-Kamera.

In seinem Test zum Realme GT Neo 3T ist mein Kollege Antoine vor allem von dem Quick-Charge-Feature begeistert. Was ihn sonst noch überzeugt hat oder sogar missfällt, lest Ihr am besten selbst nach.

Lohnt sich das Realme-Angebot von Amazon?

In der Regel zahlt Ihr für die Dragonball-Edition mehr als 400 Euro im Internet. Bei diesem Angebot liegt Ihr mit 349 Euro also noch einmal ein gutes Stück unter dem Normalpreis. Der nächstbeste Preis liegt bei 513,30 Euro, wodurch Ihr hier derzeit rund 164 Euro sparen könnt. Auch wenn es das Gerät bereits günstiger gab, seid Ihr mit diesem Angebot definitiv gut bedient.

Die Frontseite des Realme GT Neo 3T ist mit einer Punch-Hole in der Mitte versehen. / © NextPit

Sucht Ihr einen ordentlichen Midranger mit einem der coolsten Designs, habt Ihr jetzt die Chance zuzuschlagen. Falls Ihr selbst nichts damit anfangen könnt, fragt doch einmal Eure Kinder, ob sie etwas mit "Cha-La Head Cha-La" anfangen können.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Realme GT Neo 3T in der Dragonball-Variante interessant für Euch oder Eure Kinder? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!