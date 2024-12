Mehr Updates, mehr sichere Geräte

Auf X (ehemals Twitter) deutete Alvin Tse, Xiaomis Global Vice President, in einer Antwort an einen Nutzer an, dass das Unternehmen dazu übergehen könnte, monatliche Updates bereitzustellen. Das ist zwar keine eindeutige Bestätigung, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass s so kommt. Derzeit erhalten Xiaomis "Android Enterprise Recommended"-Geräte, darunter das Xiaomi 14 (Test) und das Redmi Note 14, etwa alle 90 Tage kleinere Updates und Sicherheitspatches.

Diese Politik steht im Gegensatz zu Samsung, das regelmäßig monatliche Sicherheitspatches und größere Upgrades bereitstellt, insbesondere für seine Flaggschiff- und Premium-Geräte der Galaxy-Serie.

Unregelmäßige Sicherheitsupdates können die Geräte anfälliger für Bedrohungen und Sicherheitsprobleme machen. Eine Erhöhung der Update-Häufigkeit könnte die Gerätesicherheit deutlich verbessern.

Welche Xiaomi-Geräte könnten als Erstes davon profitieren?

Tse hat zwar nicht gesagt, welche Modelle von dieser möglichen Änderung profitieren könnten, aber wir dürfen wohl davon ausgehen, dass die neuesten Flaggschiff-Modelle von Xiaomi, das Xiaomi 15 und das Xiaomi 15 Pro, Vorrang erhalten. Auch die Xiaomi-14-Serie, die Xiaomi-14T-Serie, das Xiaomi Mix Flip (Testbericht) und das Xiaomi Mi Fold 4 sind wahrscheinlich Kandidaten für eine frühzeitige Aufnahme.

Das Xiaomi 14 Ultra dürfte als eines der ersten Xiaomi-Handys von der verbesserten Update-Politik profitieren. / © nextpit

Es wäre auch nicht verwunderlich, wenn Xiaomi diese Politik auf seine beliebten Mittelklasse-Geräte wie die Redmi-Note-14-Serie ausweiten würde, da es eine größere Nutzerbasis hat. So oder so können wir den Zeitpunkt der Änderung aktuell noch nicht weiter als aufs Jahr 2025 einengen.

Globaler Rollout von HyperOS 2.0

Inzwischen hat Xiaomi damit begonnen, HyperOS 2.0, das auf Android 15 basiert, weltweit auszurollen. Mit diesem großen Update werden HyperAI, eine Reihe von KI-gestützten Tools, sowie Leistungs- und Akku-Optimierungen eingeführt, die das Nutzererlebnis auf den unterstützten Geräten insgesamt verbessern.

Affiliate Angebot Xiaomi 14T

Was haltet Ihr davon, dass Xiaomi möglicherweise häufigere Updates anbietet? Oder bekommt Ihr das gar nicht bewusst mit, wie oft Euer Handy aktualisiert wird?