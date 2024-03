Xiaomi HyperOS: Diese Handys bekommen das neue Update & Features

Bei einem Smartphone-Launch Ende Juli teaserte Xiaomi sein Android-Overlay MIUI 15 an – nur, um kurze Zeit später mit HyperOS das Ende von MIUI zu verkünden. Schon das in China vorgestellte Xiaomi 14 (Pro) geht mit HyperOS an den Start. Was wir bei der neuen Software auf Basis von Android 14 erwarten dürfen, und welche Smartphones aufs Update hoffen dürfen – das verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.

Als Xiaomi Anfang August das Redmi K60 Ultra für den chinesischen Markt vorstellte, war erstmals offiziell von MIUI 15 die Rede. Mitte Oktober allerdings war MIUI dann plötzlich offiziell Geschichte, als Xiaomi erstmals HyperOS als seine neue Software vorstellte. Zumindest für China ist mit dem Xiaomi 14 (Test) und dem Xiaomi 14 Pro (Erster Test) der HyperOS-Startschuss bereits gefallen.

Das ist HyperOS

Xiaomi hat direkt eine Sache sehr deutlich gemacht: Wir sollen nicht denken, dass "HyperOS" einfach nur ein neues Label für eine Software ist, die genauso wie MIUI auf Android aufsetzt. Nach eigenen Worten befindet sich Xiaomi HyperOS schon seit 2017 in der Entwicklung und Xiaomi möchte damit "Kohärenz in die IoT-Landschaft bringen". Das selbsterklärte Ziel liegt für Xiaomi darin, nicht nur Spitzenleistung der Hardware zu liefern, sondern auch ein konsistentes Benutzererlebnis zu gewährleisten und für eine nahtlose Konnektivität zwischen allen Xiaomi-Geräten zu sorgen.

HyperOS ist fürs ganze Ökosystem – Mensch Auto Zuhause – gedacht. / © Xiaomi

Für uns Nutzer:innen bedeutet das, dass HyperOS nicht nur die Oberfläche ist, die uns auf Xiaomi-, Redmi- und Poco-Smartphones begrüßt. Ebenso wird die HyperOS-Experience auch im Smart-Home Einzug halten und, wie Xiaomi explizit betont, auch im kommenden Xiaomi-Auto.

HyperOS: Linux, Xiaomi – und ein bisschen Android

Bei einem neuen System lohnt es sich, auch kurz einen Blick unter die Haube zu werfen. Den Kern von Xiaomi HyperOS bilden Linux und Xiaomis selbst entwickeltes Xiaomi Vela-System. Wie Xiaomi verrät, unterstützt HyperOS über 200 Prozessorplattformen und über 20 Standarddateisysteme und deckt Hunderte von Gerätetypen und Tausende von SKUs ab. Die Palette unterstützter RAM-Größen reicht dabei von 64 KB bis 24 GB. Bemerkenswert ist zudem, dass die Firmware auf Smartphones mit 8,75 GB vergleichsweise schlank sein wird, während bei der Konkurrenz oftmals mehr als das Doppelte des Platzes benötigt wird.

Die Vokabel "Android" findet in Xiaomis Pressemitteilung zu HyperOS nahezu gar nicht statt, was mindestens mal interessant ist. Dennoch ist Android auch ein integraler Bestandteil von HyperOS, wenngleich auch ein weniger wichtiger als noch unter MIUI. Das Android-Framework und Android-Services werden weiterhin unterstützt, was die Kompatibilität zu sehr vielen Apps sicherstellen dürfte.

HyperOS soll besonders performant und energieeffizient sein, was sich auch bei Smartphones auswirkt, noch stärkeren Effekt allerdings bei IoT-Geräten haben soll. Explizit erklärt Xiaomi, dass das Ausführen ressourcenintensiver Spiele auf einem mit Xiaomi HyperOS ausgestatteten Smartphone für eine stabilere Bildrate und einen geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu Stock-Android und den diversen Overlays sorgt.

Insgesamt wurde das System so gestaltet, dass es in jeder Produktklasse möglichst effizient arbeitet. Vor allem sollen die kompatiblen Geräte auch besonders mühelos in Euer Smart-Home integriert werden und von überall steuerbar sein. Folgende Infografik zeigt Euch mal den Aufbau von Xiaomi HyperOS:

Diese Infografik zeigt Euch die komplette Zusammensetzung und den Aufbau von HyperOS. / © Xiaomi

In der Grafik seht Ihr oberhalb von Kernel- und Framework noch die "HyperConnect"-Ebene. Die soll sicherstellen, dass alle HyperOS problemlos und in Echtzeit miteinander kommunizieren können. Was Xiaomi damit meint, schilderte das Unternehmen bei der Vorstellung auch anhand einiger Beispiele.

So könnt Ihr problemlos Eure Zwischenablage, Benachrichtigungen oder sogar Apps vom Smartphone auf ein Notebook oder ein Tablet schieben. Ebenso könnt Ihr bei Videokonferenzen zwischen verschiedenen Kameraquellen switchen, könnt vom Handy aus auf die Kamera Eures Autos oder mit dem Notebook auf die Hauptkamera Eures Smartphones zugreifen.

Auch künstliche Intelligenz und Sicherheit sollen entscheidende Grundpfeiler von HyperOS sein. Xiaomi verkauft uns sein neues OS als "menschenzentriertes, intelligentes Ökosystem für Menschen, Autos und Zuhause" – was jenseits des Marketing-Geredes davon übrig bleibt, werden wir Euch verraten, wenn wir selbst erstmals mit Review-geübtem Blick auf ein Smartphone mit HyperOS schauen können.

HyperOS: Verfügbarkeit

... und wann wird das der Fall sein? Gute Frage, liebe nextpit-Community. Bislang sind mit dem ausschließlich für den chinesischen Markt gedachten Smartphones Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro lediglich zwei HyperOS-Handys vorgestellt worden. Seit Dezember ist HyperOS in China Realität, während der Rest der Welt noch ein wenig Geduld haben muss. Wie immer dauert es einige Wochen/Monate, bis das Flaggschiff-Smartphone Xiaomis auch in einer globalen Version an den Start geht. Aktuell gehen wir davon aus, dass Xiaomi seine Xiaomi-14-Reihe pünktlich zum MWC in Barcelona nach Europa bringt.

Spätestens dann wird es HyperOS also auch nach Europa schaffen, Xiaomi-CEO Lei Jun kündigte den globalen HyperOS-Start via Twitter ja eh fürs erste Quartal 2024 an. Aber so lange wird es für Euch gar nicht dauern, wenn Ihr das richtige Smartphone besitzt. In diesem Fall wäre dieses "richtige Smartphone" kein Flaggschiff, sondern das Poco F5!

Auch HyperOS fürs Poco F5 wurde offiziell via Twitter bzw. X verkündet, wie Ihr sehen könnt:

Angeblich sollen erste Geräte in Deutschland sogar bereits das OTA-Update bekommen haben, bleibt aber geduldig, wenn es noch ein paar Tage braucht.

HyperOS: Erwartete neue Features

Natürlich ist es besonders interessant zu erfahren, was denn die größten Unterschiede der beiden Benutzeroberflächen von Xiaomi sind. Deswegen haben wir Euch für dieses Thema einen separaten Beitrag gewidmet, den Ihr unter folgenden Link findet:

Diese Smartphones können mit HyperOS rechnen

Kommen wir nun zu den Smartphones und Tablets, von denen wir erwarten, dass sie MIUI 15 erhalten werden. Wie ihr aus unserem Android 14 Update-Tracker wisst, haben wir die Modelle, die voraussichtlich das MIUI 15 Update erhalten werden, in Xiaomi-, Redmi- und Poco-Geräte unterteilt. Diese Liste basiert sowohl auf Xiaomis bisherigem Update-Verhalten als auch auf der offiziellen Liste der versprochenen Android-Updates.

Im Folgenden haben wir die Modelle aufgeführt, die bereits auf HyperOS aktualisiert werden, einige mit Android 13 und andere mit dem neuesten Android 14. Wie bei Android-Updates üblich, erhalten nicht alle Regionen die Over-the-Air (OTA)-Updates zur gleichen Zeit. Je nachdem, wo Ihr Euer Handy gekauft habt, müsst Ihr also möglicherweise ein paar Wochen warten, bis Ihr das stabile Update bekommt.

Xiaomi-Handys, die auf HyperOS aktualisieren

Das Xiaomi 12 Pro wird in einigen Ländern bereits auf HyperOS aktualisiert. / © nextpit

Nachfolgend findet Ihr die offizielle Liste der Xiaomi-Modelle, die ein Update auf HyperOS erhalten haben oder dafür vorgesehen sind.

Auf HyperOS aktualisiert? Xiaomi 11 Lite 5G NE ✅ Xiaomi 11i 5G/Hypercharge ✅ Xiaomi 11T ✅ Xiaomi 11T Pro Xiaomi 12 ✅ Xiaomi 12 Lite ✅ Xiaomi 12 Pro ✅ Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition ✅ Xiaomi 12S ✅ Xiaomi 12S Pro ✅ Xiaomi 12S Ultra ✅ Xiaomi 12T ✅ Xiaomi 12T Pro ✅ Xiaomi 12X ✅ Xiaomi 13 ✅ Xiaomi 13 Lite ✅ Xiaomi 13 Pro ✅ Xiaomi 13 Ultra ✅ Xiaomi 13T ✅ Xiaomi 13T Pro ✅ Xiaomi 14 ✅ Xiaomi 14 Pro ✅ Xiaomi 14 Ultra ✅ Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mix Fold 2 ✅ Xiaomi Mix Fold 3 ✅ Xiaomi Pad 5 ✅ Xiaomi Mi Pad 5 Pro ✅ Xiaomi Pad 6 ✅ Xiaomi Pad 6 Pro ✅ Xiaomi Pad 6 Max ✅

Redmi-Handys, die mit HyperOS kompatibel sind und die Firmware bereits erhalten haben

Handys der Redmi Note 12-Serie gehören definitiv auch zu den HyperOS-Update-Kandidaten. / © nextpit

HyperOS für Redmi Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G/Poco M4 5G/Redmi Note 11E ✅ Redmi 10 Prime+ 5G Redmi 11 Prime 4G

Poco M5 ✅ Redmi 11 Prime 5G Redmi 12 ✅ Redmi 12 5G

Redmi Note 12R/Poco M6 Pro 5G ✅ Redmi 12C

Poco C55 ✅ Redmi 13C Redmi Note 11 ✅ Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11T 5G ✅ Redmi Note 11 Pro 4G ✅ Redmi Note 11 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G ✅ Redmi Note 11 Pro+/Pro+ 5G ✅ Redmi Note 11 SE Redmi Note 11R ✅ Redmi Note 11S 4G

Poco M4 Pro 4G ✅ Redmi Note 11S 5G

Poco M4 Pro 5G ✅ Redmi Note 12 4G ✅ Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro ✅ Redmi Note 12 Pro ✅ Redmi Note 12 Pro+ ✅ Redmi Note 12 Pro+ 5G ✅ Redmi Note 12 Turbo

Poco F5 ✅ Redmi Note 12S ✅ Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 5G ✅ Redmi Note 13 Pro 4G

Poco M6 Pro ✅ Redmi Note 13 Pro 5G

Poco X6 5G ✅ Redmi Note 13 Pro+ 5G ✅ Redmi Pad Redmi Pad SE

Poco-Smartphones, die HyperOS erhalten und aktualisiert haben

HyperOS auf Poco Poco C55

Redmi 12C ✅ Poco F3 GT

Redmi K40 Gaming ✅ Poco F4 5G Poco F4 GT

Redmi K50 Gaming ✅ Poco F4 Pro Poco F5

Redmi Note 12 Turbo ✅ Poco F5 Pro

Redmi K60 ✅ Poco M4 5G

Redmi Note 11E/Redmi 10 5G ✅ Poco M4 Pro 4G

Redmi Note 11S 4G ✅ Poco M4 Pro 5G Poco M5

Redmi 11 Prime 4G ✅ Poco M5s Poco M6 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 4G ✅ Poco M6 Pro 5G

Redmi Note 12R/Redmi 12 5G ✅ Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro 5G ✅ Poco X5 5G ✅ Poco X5 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro Geschwindigkeit ✅ Poco X6 5G

Redmi Note 13 Pro 5G ✅ Poco X6 Pro 5G

Redmi K70E ✅

Welche Funktionen wird HyperOS haben und welche Handys wird Xiaomi offiziell unterstützen? Bleibt dran und haltet Euch auf nextpit auf dem Laufenden, was die internationale Veröffentlichung angeht. Steht Euer Xiaomi-Modell auf der Liste? Teilt Eure Meinung zu HyperOS in den Kommentaren mit!

