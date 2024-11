Was sind die Ursachen für die Störungen bei YouTube?

Auf Reddit haben mehrere Nutzer/innen berichtet, dass die neueste Version von YouTube für Android Probleme hat. Diese Probleme scheinen vor allem beim Wechsel zur Mini-Player-Ansicht oder beim Anhalten und Fortsetzen von Videos aufzutreten.

Die Ursache für diese Fehler scheint eine neue Funktion zu sein, die Google gerade testet und mit der Nutzer/innen im Vollbildmodus nach oben wischen können, um das nächste Video abzuspielen. Zuvor wurden mit dieser Geste stattdessen vorgeschlagene und verwandte Videos geöffnet.

Ein großes Problem betraf den Bild-in-Bild-Miniplayer, der nach Angaben der Nutzer/innen nicht funktioniert, wenn sie versuchen, umzuschalten. Wenn Ihr zum Beispiel ein Video im Hochformat anseht, solltet Ihr den Minimieren-Button wischen oder antippen können, um einen schwebenden Miniplayer zu aktivieren. Einige Nutzer/innen berichten jedoch, dass sie nicht auf diese Ansicht zugreifen können.

Ein weiterer Fehler tritt auf, wenn Ihr ein Video im Hochformat anhaltet. Mehrere Nutzer haben festgestellt, dass sie die Wiedergabe nur fortsetzen können, wenn sie in den Vollbild-Querformat-Modus wechseln.

Ist das ein weit verbreitetes Problem?

Als wir diese Funktionen in unserer eigenen Beta-Version der YouTube-App getestet haben, sind uns keine Probleme aufgefallen, was darauf hindeutet, dass dieses Problem nur bei einer begrenzten Anzahl von Nutzern auftritt. Es ist aber auch möglich, dass Google den Rollout des Updates unterbrochen oder verlangsamt hat, was serverseitig gesteuert werden könnte.

Außerdem scheinen die Probleme nur in der Android-Version der YouTube-App aufzutreten und die iOS-Version nicht zu beeinträchtigen. Google hat diese Probleme noch nicht öffentlich bestätigt.

So behebt Ihr YouTube-Wiedergabeprobleme durch Deinstallation von Updates

Wenn Ihr von diesen Problemen betroffen seid, könnt Ihr das letzte Update der YouTube-App deinstallieren. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr zur vorherigen Version zurückkehrt:

Hinweis: Diese Schritte werden zwar für ein Samsung Galaxy-Handy gezeigt, sie sollten aber auch auf anderen Android-Geräten funktionieren, z. B. auf Geräten von Xiaomi, OnePlus, Google Pixel und Motorola.

Öffnet die Einstellungen auf dem Handy. Scrollt nach unten und wählt Apps. Sucht nach YouTube und tippt darauf. Tippt auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts. Wählt Updates deinstallieren. Tippt zum Bestätigen auf OK.

Gebt in den Einstellungen den Abschnitt Apps ein. © nextpit Scrollt runter oder sucht nach YouTube. © nextpit Klickt auf die drei Punkte. © nextpit Klickt auf Update deinstallieren. © nextpit Klickt auf Ok, um die Deinstallation zu bestätigen. © nextpit

Ihr könnt auch verhindern, dass YouTube automatische Updates durchführt, indem Ihr in den Google Play Store geht, Euer Profilbild auswählt und dann zu Einstellungen > Netzwerkeinstellungen > Apps automatisch aktualisieren navigiert. Wählt Apps nicht automatisch aktualisieren, um zu verhindern, dass die Updates neu installiert werden.