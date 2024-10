Nach dem ersten Rollout von One UI 6.1.1 für die Galaxy-S24-Serie Anfang September, fürs Galaxy S23 und für die letztjährigen Foldables sowie Tablets, stehen jetzt die nächsten Geräte auf der Matte. Samsung stellt das Update nun auch für ältere Geräte bereit, insbesondere für das Galaxy Z Fold 3 und Flip 3. Wer jetzt aber hoffte, dass damit auch Galaxy AI auf diesen Devices Einzug hält, dürfte enttäuscht werden. Wir verraten Euch, was tatsächlich mit dem Update kommt.

One UI 6.1.1 wurde erstmals mit dem Galaxy Z Fold 6 (Test) und dem Galaxy Z Flip 6 (Test) veröffentlicht und führte eine Reihe von generativen KI-Tools ein, darunter Sketch to Image, KI-Porträts und eine Reihe von Zugänglichkeits- und Produktivitätsfunktionen wie Live-Übersetzung und PDF Overlay.

Nach und nach wurden diese Neuerungen auf weitere Galaxy-Modelle übertragen, aber nicht auf Samsungs Foldable-Duo von 2021, das die neueste Firmware erst im Oktober erhielt. Dennoch gibt es eine Handvoll wichtiger Änderungen und Verbesserungen, die wir im Folgenden vorstellen.

Was ist neu im "One UI 6.1.1"-Update für das Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3?

Multitasking, Anrufe und Clipping

Zu den im Changelog aufgeführten Neuerungen gehört das verbesserte Multitasking, das ein Bild-im-Bild-Fenster zur geteilten Bildschirmansicht hinzufügt. Auf dem Startbildschirm könnt Ihr jetzt eine Dateiverknüpfung erstellen. Bei der Dateiverwaltung wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, wenn Ihr Objekte im Dateimanager übertragt oder kopiert.

Außerdem gibt es eine neue Methode, um Anrufe durch Antippen statt durch Wischen anzunehmen und die verbundenen Lautsprecher als Standard-Audioquelle für eingehende Anrufe einzurichten.

In der Galerie-App können Nutzerinnen und Nutzer jetzt mehrere Objekte ausschneiden oder speichern, wenn sie das Werkzeug zum Ausschneiden von Bildern verwenden. Ebenso unterstützt das Video-Skimming jetzt Doppeltippen zum Vor- und Zurückspulen.

Stärkerer Auto-Blocker

Neben dem aktualisierten September-Sicherheitspatch führt One UI 6.1.1 ein verbessertes Auto-Blocker-Tool für die 2021 Galaxy-Foldables ein. Mit dem Tool maximiert Ihr zum Beispiel den Schutz, indem Hyperlinks und automatische Downloads von Anhängen in Nachrichten blockiert und Standortdaten in geteilten Bildern entfernt werden.

Detaillierte Wellness-Einblicke und bessere Fitness-Integration

Außerdem erhält Samsung Health eine detailliertere und genauere Schlafanalyse, die Euch die Herzfrequenz, die Atemfrequenz und die Zeit, die Ihr zum Einschlafen braucht, anzeigt.

Gleichzeitig ist es jetzt möglich, individuelle Trainingsroutinen zu erstellen, bei denen Ihr eine Reihe von Übungen kombinieren und Euch individuelle Ziele setzen könnt – von Wiederholungen bis hin zu Zeiten und mehr. Für Radfahrerinnen und Radfahrer unterstützt die Samsung-Health-App die Verbindung mit einem Leistungsmesser, um genauere Daten wie die FTP (funktionelle Schwellenleistung) anzuzeigen.

Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3: Kommt Galaxy AI später auf diese Geräte?

Samsung nannte keine Gründe für den Verzicht auf die neuen KI-Funktionen, aber er war angesichts der veralteten Chipsätze in diesen Geräten durchaus zu erwarten. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die neuen Galaxy-KI-Funktionen mit dem "One UI 7.0"-Update auf Basis von Android 15 hinzugefügt werden. Derzeit gibt es dazu aber weder eine Bestätigung, noch einen Zeitplan, wann das One UI 7 erscheint.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 6

Welches Galaxy-Handy habt Ihr im Einsatz? Läuft bei Euch schon One UI 6.1.1?