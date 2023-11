OnePlus 12: Erste Details zur Pixel-Stacked-Kamera

Obwohl die Flaggschiff-Smartphones von OnePlus immer für ihre erstklassige Hardware gelobt werden, gelten die Kameras der Geräte im Vergleich zu prominenten Alternativen als eher minderwertig. Diese Meinung ändert sich jedoch langsam, da OnePlus bei seinen aktuellen Geräten wie dem OnePlus Open bessere Kamerakomponenten einsetzt. Es sieht so aus, als würde auch das kommende Flaggschiff, das OnePlus 12 von diesen Verbesserungen profitieren.

Der gestapelte Kamerasensor des OnePlus 12

Das OnePlus Open (Test), das erste faltbare Smartphone des Unternehmens, wurde mit verbesserten Kameras vorgestellt, die von einem primären 48-MP-Sensor von Sony gesteuert und von einer 64-MP-Periskop- und einer 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera unterstützt werden. Jetzt hat OnePlus bestätigt, dass das Kamera-Setup des Foldables auf das OnePlus 12 übertragen wurde, insbesondere die Hauptkamera.

In einem Post auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo, hat der Konzern eine Reihe von Werbematerialien geteilt, die einige Beispielbilder und die rückseitigen Kameramodule des OnePlus 12 zeigen. Im Wesentlichen handelt es sich bei der Hauptkamera um einen Lytia-808-Image-Sensor von Sony. Dies steht in Übereinstimmung zu dem früheren Bericht, dass ein leistungsfähigerer Lytia-Sensor zusammen mit dem OnePlus angekündigt werden soll.

Der neue Lytia-808 gehört zu den neuen High-End-Bildsensoren von Sony, der die Stacked-Pixel-Technologie nutzt, um den Low-Light- und Dynamik-Bereich der Bilder zu verbessern. Der Unterschied ist auf dem OnePlus Open, mit phänomenalen Tageslicht- und Nacht-Aufnahmen, deutlich zu sehen.

Zu den Kameras des OnePlus 12 gehören ein Sony Lytia-808 Stacked-Hauptsensor, ein 64 MP Periskop und ein 48 MP Ultraweitwinkel. / © OnePlus

Die beiden sekundären rückwärtigen Kameras sind nicht direkt bestätigt, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich wie beim OnePlus Open um eine ähnliche 64-MP-Periskop-Kamera mit einer 1/2 Zoll großen Bild-Sensor und einem 3-fachen optischen Zoom handelt. Das Gleiche gilt für die 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera. Gleichzeitig nutzt OnePlus auch Algorithmen von Hasselblad in den Hauptkameras zur Farboptimierung.

Der ISP des Snapdragon 8 Gen 3 verbessert die Bildqualität

Zusätzlich zu den Sensoren ist das OnePlus 12 mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet. Der neue Qualcomm-Prozessor bringt verbesserte ISP- (Bildsignalverarbeitung) und KI-Fähigkeiten mit, die den Kameras des Smartphones einen Schub nach vorn geben. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich diese Änderungen in der Praxis auswirken werden.

Zu den weiteren angeblichen Merkmalen des OnePlus 12 gehören ein aktualisiertes Design mit einem zentrierten Punch-Hole-Design, ein hellerer OLED-Bildschirm, eine größere Akkukapazität mit kabelloser Aufladung und eine größere RAM-Konfiguration. Es wird erwartet, dass OnePlus das OnePlus 12 im Dezember zuerst in China auf den Markt bringen wird. Eine weltweite Ankündigung soll im Januar oder Februar 2024 folgen.

Affiliate Angebot OnePlus 11

Habt Ihr vor, auf das OnePlus 12 aufzurüsten, sobald es über Amazon auch in Deutschland erhältlich ist? Auf welche Funktionen freut Ihr Euch am meisten? Teilt uns Eure Meinung gern unten in den Kommentaren mit.