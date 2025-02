Das erste faltbare Gerät von OnePlus, das Open, kam spät auf den Markt, überzeugte aber mit seinem schlanken Design und den Kameras in Flaggschiffqualität, die es mit herkömmlichen Smartphones aufnehmen konnten. Viele erwarteten, dass der Nachfolger auf dem kommenden Oppo Find N5 basieren und noch in diesem Jahr auf den Markt kommen würde. OnePlus hat jedoch offiziell bestätigt, dass es im Jahr 2025 kein neues faltbares Smartphone auf den Markt bringen wird und enttäuscht damit die Fans, die sich auf das OnePlus Open 2 freuen.

Oppo übernimmt das faltbare Steuer

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag im OnePlus-Community-Forum hob Vale Gu, der Produktmanager für das OnePlus Open, die Erfolge des Unternehmens mit seinem ersten Foldable hervor. Er verriet aber auch, dass OnePlus in diesem Jahr kein neues faltbares Gerät entwickeln oder auf den Markt bringen wird. Damit ist klar, dass es in absehbarer Zeit weder ein Open 2 noch einen Nachfolger des OnePlus Open (Test) geben wird.

Gu erklärte, dass die Entscheidung auf eine strategische "Neukalibrierung" des Ansatzes von OnePlus in Bezug auf faltbare Geräte zurückzuführen sei. Er versicherte jedoch, dass die OnePlus-Schwesterfirma Oppo unter dem Dach von BBK Electronics weiterhin in die faltbare Technologie investieren wird. Das ultradünne Find N5 von Oppo, das Nachfolgemodell des Find N3 (auf dem das OnePlus Open basierte), soll noch immer auf den Markt kommen.

Unsere Stärke und Leidenschaft bei OnePlus ist es, neue Maßstäbe zu setzen und den Status quo in allen Produktkategorien herauszufordern. Vor diesem Hintergrund haben wir den Zeitpunkt und unsere nächsten Schritte bei faltbaren Geräten sorgfältig abgewogen und die Entscheidung getroffen, in diesem Jahr kein faltbares Gerät zu veröffentlichen.

Gu bestätigte nicht, ob OnePlus die Veröffentlichung eines faltbaren Geräts im Jahr 2026 oder darüber hinaus plant. Er sagte auch nicht, ob das Find N5 als Grundlage für einen zukünftigen OnePlus Open-Nachfolger dienen wird - oder ob das Unternehmen die nächste Generation ganz überspringen wird.

Trotz des Verzichts auf die Einführung eines neuen faltbaren Geräts versicherte OnePlus den derzeitigen Open-Nutzern, dass der Software- und Kundendienst fortgesetzt wird. Das Gerät hat kürzlich Android 15 erhalten und soll auf Android 16 und Android 17 aktualisiert werden, zusammen mit fünf Jahren Sicherheitsupdates.

Warum wurde OnePlus Open 2 abgesagt?

Der genaue Grund für die Absage bleibt unklar. Die anhaltenden Gerüchte und Spekulationen deuten jedoch darauf hin, dass OnePlus und Oppo ihre faltbare Strategie neu bewerten. Diese Ungewissheit wuchs, als keine der beiden Marken im letzten Jahr ein faltbares Gerät herausbrachte, was die Bedenken über ihr langfristiges Engagement in dieser Kategorie weiter schürte.

In der Branche wird spekuliert, dass der Grund für diese Entscheidung der harte Wettbewerb in China und die trotz positiver Kritiken für die faltbaren Geräte enttäuschenden weltweiten Verkaufszahlen sein könnten. OnePlus ist nicht das einzige Unternehmen, das mit diesen Herausforderungen konfrontiert ist - auch Samsung hat Berichten zufolge billigere faltbare Varianten in Erwägung gezogen, um die Akzeptanz zu erhöhen, aber bisher ist noch nichts daraus geworden.

Äußerst elegant: Im gefalteten Zustand ist das OnePlus Open nur 11,7 mm dick. / © nextpit

Während OnePlus sich von faltbaren Geräten zurückzieht, drängt Oppo nach vorne. Das Oppo Find N5 soll am 22. Februar weltweit auf den Markt kommen. Laut Teasern wird das Find N5 im aufgeklappten Zustand das dünnste faltbare Gerät im Schmetterlingsstil sein und damit das Mate X5 von Huawei übertreffen. Trotz der dünneren Bauweise behauptet Oppo, dass das Gerät über ein stabiles Scharnier verfügt und nach IPX9 wasserdicht ist - die bisher höchste Schutzklasse für ein faltbares Gerät.

Zu den weiteren Gerüchten über die technischen Daten des Find N5 gehören ein Snapdragon 8 Gen 3 (Snapdragon 8 Elite) Prozessor und ein größerer Akku für eine längere Lebensdauer.