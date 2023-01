Perfekt zum Start der Bundesliga: Waipu + DAZN zum Vorzugspreis!

Egal ob Bundesliga, Champions League, NFL oder NBA – bei DAZN könnt sie alle sehen. Ab heute, dem 27. Januar, beginnt nun auch endlich die Bundesliga-Rückrunde und auch im Unterhaus rollt endlich wieder der Ball. Um die Spiele am Freitag und Sonntag der ersten Liga nicht mehr zu verpassen, hat Waipu.tv ein interessantes Angebot für Euch geschnürt. Hier könnt Ihr zum einen 226 analoge- und Pay-TV-Sender buchen und gleichzeitig ein DAZN-Abo abschließen, mit dem Ihr auf (so gut wie) kein Spiel mehr verzichten müsst.

Doch nicht nur die Bundesliga könnt Ihr mit DAZN verfolgen. Das Standard-Abonnement bietet zusätzlich noch Spiele der LaLiga, der Serie A oder der UEFA Champions League an und auch die Spiele der NFL und NBA könnt Ihr hier in Ruhe verfolgen. Wollt Ihr lieber sehen, wie sich zwei Menschen ordentlich eins auf die Mütze geben, gibt es auch Cagefights der UFC im Programm.

Lohnt sich das Waipu.tv-Angebot?

Seid Ihr Sport-Fans ist das Angebot fast schon ein muss. Gerade im direkten Vergleich mit Sky seid Ihr hier gut beraten. Denn die ersten zwei Monate zahlt Ihr nur 19,99 Euro für das gesamte Paket. Ab dem dritte Monat müsst Ihr dann 39,99 Euro zahlen, allerdings kostet Euch das DAZN-Standard-Abonnement bereits 29,99 Euro, ohne Pay-TV-Sender. Zusätzlich ist Waipu.tv monatlich kündbar, so dass Ihr im Nachhinein immer noch entscheiden könnt, ob Ihr diesen Preis zahlen möchtet.

Waipu-Übersicht Eigenschaft Waipu.tv Perfect Plus Sender 226 + 2 HD Ja 4K Nur mit zusätzlichem Stick möglich Aufnahmen (in Std.) 100 Gleichzeitige Streams Auf bis zu 5 Geräten; DAZN auf 1 Gerät Mindestlaufzeit Monatlich kündbar Monatliche Kosten 19,99 Euro; ab dem 3. Monat 39,99 Euro Zum Angebot

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, habt Ihr zusätzlich die Möglichkeit, Euch die Serien und Filme in HD abspielen zu lassen. Zusätzlich könnt Ihr bis zu 100 Stunden aufnehmen, um Euch bestimmte Sendungen oder Sportevents im Nachhinein noch einmal anzuschauen. Falls Eure Kinder oder Ehepartner Eure Liebe zum Sport nicht teilen, könnt Ihr zusätzlich auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig streamen. Benötigt Ihr übrigens das DAZN-Abonnement nicht, könnt Ihr natürlich darauf verzichten und zahlt somit nur noch 12,99 Euro monatlich.

Leider gibt es nur eine Möglichkeit, um 4K-Inhalte in entsprechender Qualität darzustellen. Dafür benötigt Ihr den Waipu.tv-4K-Stick (Test), den Ihr aktuell bei Amazon für 59,99 Euro bekommt. Allerdings ist dieser nicht notwendig, um das Angebot des Streaminganbieters wahrzunehmen. Dafür reicht Euch die App auf Eurem Smart-TV oder Smartphone. Abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass sich dieser Deal vor allem für Sport-Fans lohnt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Schaut Ihr Euch die Spiele lieber gemütlich von der Couch aus an, fahrt Ihr gerne ins Stadion oder ist Euch Fußball egal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!