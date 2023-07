Galaxy A54 vs. Pixel 7a: Baut Samsung oder Google das bessere Handy?

Das Google Pixel 7a hat jede Menge Features bekommen, die wir uns eigentlich schon für das Pixel 6a gewünscht hätten – und hat sich damit auf den ersten Platz unserer Smartphone-Bestenliste bis 500 Euro geschoben. Hier wollen wir das Pixel 7a mit einem der beliebtesten Smartphones in seinem Preisbereich vergleichen: mit dem Galaxy A54. Wir werden sehen, welches Handy am meisten bietet bei Kamera, Akkulaufzeit, Leistung und mehr.

Um ehrlich zu sein war schon Pixel 6a bereits ein wirklich gutes Smartphone gewesen – und ist es auch immer noch, insbesondere aufgrund der Rabatte nach der Einführung des Pixel 7a. Wenn ihr also auf der Suche nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Android-Welt seid, ist es eine Überlegung wert. Aber zurück zu beiden unseren Probanden für diesen Artikel:

Technische Daten: Google Pixel 7a und Galaxy A54 im Vergleich

Google Pixel 7a vs. Galaxy A54 Produkt Google Pixel 7a Samsung Galaxy A54 Bild Einführung MSRP 509,00 € 489,00 € Display 6,1" OLED 6,4" OLED 2.400 x 1.080 Pixel 2.340 x 1.080 Pixel 90 Hz Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildwiederholfrequenz SoC Google Tensor G2

2x Cortex-X1 @ 2,85 GHz

2x Cortex-A78 @ 2,35 GHz

4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz

7x Mali-G710 GPU Samsung Exynos 1380

4x Cortex-A78 @ 2,4 GHz

4x Cortex-A55 @ 2,0 GHz



5x Mali-G68-GPU RAM 8 GB LPDDR5 6 / 8 GB Speicher 128 GB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 2.2 Erweiterbarer Speicher ❌ Ja, erweiterbar um bis zu 1 TB OS Android 13

Drei Jahre Android-Updates

Fünf Jahre Sicherheitsupdates One UI 5.1 basierend auf Android 13

Vier Jahre Android-Updates

Fünf Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 64 MP, f/1.89, OIS

Ultra-Weitwinkel: 13 MP, f/2.2 Hauptkamera : 50 MP, f/1.8, OIS

Ultra-Weitwinkel : 12 MP, f/2.2

Makro: 5 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 13 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2 Akku 4.385 mAh

Kabelgebundenes Laden: 18 W

Kabelloses Laden 7,5 W 5.000 mAh

Kabelgebundenes Laden: 25 W Konnektivität 5G / LTE / eSIM / Wi-Fi 6E / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G / LTE / eSIM / Wi-Fi 6 / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP67 Farben Sea, Charcoal, Snow. Koralle (nur im Google Store) Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome White Abmessungen und Gewicht 152 x 72,9 x 9 mm, 193,5 g

6,0 x 2,8 x 0,4 Zoll, 6,8 Unzen 158,2 x 76,7 x 8,2 mm, ca. 202 g

6,2 x 3,0 x 0,3 Zoll, 0,44 lb Vorteile Kompaktes Design

Erstklassige Leistung

Vielseitige und vertrauenswürdige Kamera

Ganztägige Akkulaufzeit

Kabelloses Laden Tolles AMOLED-Display (wie immer)

Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Gute Leistung bei Apps und Spielen

Die beste Update-Politik in seiner Preisklasse

Weniger Bloatware als seine chinesischen Konkurrenten Nachteile Langsame Ladezeit

Kein Netzadapter im Lieferumfang Keine Kopfhörerbuchse

Langsames kabelgebundenes Aufladen

Bleibt bei der Kameraleistung hinter den Pixels zurück Bewertung Zum Test des Google Pixel 7a Zum Test des Samsung Galaxy A54 Angebot prüfen* Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Nachdem die Grundlagen geschaffen sind, wollen wir uns genauer ansehen, welches Handy in einigen wichtigen Kategorien die bessere Wahl ist.

Display und Design

Das Pixel 7a hat einen der größten Schwachpunkte des 6a behoben: die Bildwiederholrate. / © nextpit

In der Kategorie Design folgen sowohl das Pixel 7a als auch das Galaxy A54 sehr unterschiedlichen Stilen, ahmen aber sehr genau die teureren Modelle der jeweiligen Marke nach. Von vorne betrachtet haben beide Modelle einen etwas dickeren Rand um das Display und eine Aussparung für die Selfie-Kamera. Das Pixel 7a hat jedoch eher kantige Ecken, während das Galaxy A54 geschwungene Ecken hat.

Die Rückseite fühlt sich trotz der Materialunterschiede – Gorilla Glass 5 beim A54 und Kunststoff beim 7a – erstaunlich ähnlich an, und die abgerundeten Ecken des Pixel fühlen sich manchmal besser an, wenn man das Handy in die Hand nimmt. Das Design des Kameramoduls ist sehr subjektiv, aber es ist erwähnenswert, dass das Pixel 7a durch die seitliche "Visier"-Bauweise auf flachen Oberflächen ruhig liegt, während das A54 kippelt.

Die Kamerahöcker des Galaxy A54 sorgen dafür, dass das Handy nicht ruhig auf flachen Oberflächen liegt, wenn der Bildschirm nach oben zeigt. / © nextpit

Zurück zur Vorderseite: Auf dem Papier ist der Unterschied in der Größe des Bildschirms deutlich, aber in den Gesamtabmessungen macht er sich nicht wirklich bemerkbar. Das Galaxy A54 ist nur geringfügig höher und breiter als das Pixel 7a, und zwar mit einem geringeren Abstand, als es die technischen Daten vermuten lassen.

Ein weiterer Unterschied beim Bildschirm, der diesmal deutlicher ausfällt, ist die Bildwiederholrate. Google hat es geschafft, das Display des Pixel 7a von 60 Hz beim Vorgänger auf jetzt 90 Hz zu verbessern, aber das ist immer noch nichts im Vergleich zu den 120 Hz des Galaxy A54. Der Unterschied zwischen 90 und 120 Hz ist nicht so groß wie der zwischen 60 und 90, aber 120 Hz bietet immer noch flüssigere Animationen beim Scrollen von Elementen und Spielen.

Leistung und Konnektivität

Das Galaxy A54 hat einen etwas schwächeren Prozessor. / © nextpit

Was die Leistung angeht, könnten die beiden Handys nicht unterschiedlicher sein. Google verbaut im Pixel 7a einfach die gleichen Prozessor- und Speicherspezifikationen wie in seinen Flaggschiffen. Heißt: High-End-CPU sowie schnellen RAM und Speicher. Samsung hingegen hat einen maßgeschneiderten Exynos-Chip entwickelt, der mit den Konkurrenten von MediaTek und Qualcomm mithalten kann, aber in Sachen Leistung keine Chance gegen den Google Tensor G2 hat, wie die Benchmark-Zahlen deutlich zeigen:

Google Pixel 7a

(Tensor G2) Samsung Galaxy A54

(Exynos 1380) 3DMark Wild Life 6618 2847 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop : 6590

: 6590 Schlechtester Loop: 4980 Bester Loop : 2840

: 2840 Schlechtester Loop: 2804 Geekbench 6 Single: 1417

1417 Multi: 3549 Single: 1022

1022 Multi: 2889

Wenn Ihr rechenintensive Aufgaben erledigt oder anspruchsvolle Spiele spielt, wird das Pixel 7a immer ein besseres Erlebnis bieten. Der Tensor-Chip verfügt nicht nur über leistungsfähigere und schnellere CPU-Kerne, sondern auch über mehr GPU-Kerne einer neueren Generation (sieben Mali-G710 gegenüber fünf Mali-G68). Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Pixel 7a anfälliger für Überhitzung ist, was zu thermischem Throttling führen kann. Trotzdem war die Leistung immer höher als die des Galaxy A54.

Bei normalen Aufgaben wie dem Navigieren in sozialen Medien, dem Surfen im Internet oder dem Abrufen von Wegbeschreibungen in Google Maps schneiden beide Handys ähnlich gut ab. Auch Mainstream-Spiele wie Real Racing und Call of Duty liefen auf beiden Handys reibungslos.

Kameras

Das Pixel 7a sieht den teureren Pixel-Modellen ohne "a" ähnlich. / © nextpit

Auch in der Kameraabteilung gibt es unterschiedliche Ansätze. Während das Pixel 7a ein bescheidenes Dual-Kamera-Modul mit einem Weitwinkel- und einem Ultraweitwinkel-Kit enthält, verfolgt Samsung mit einer Dreifach-Kamera beim Galaxy A54 (das Vorgängermodell hatte vier) immer noch den Ansatz "mehr ist besser": Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Makroobjektiv.

Pixel 7a: Testfotos

Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © nextpit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit Porträtmodus © nextpit Hauptkamera mit Porträtmodus © nextpit © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme © nextpit Ultraweitwinkel-Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme – Helligkeit übers Display verringert © nextpit Hauptkamera-Nachtaufnahme © nextpit Nachtfoto, 2-facher Zoom © nextpit Nachtfoto, 2-facher Zoom © nextpit Outdoor-Selfie © nextpit Nacht-Selfie (Indoor) © nextpit Nacht-Selfie © nextpit Outdoor Selfie mit Porträtmodus und Weitwinkel © nextpit Outdoor Selfie mit Porträtmodus © nextpit Indoor Selfie © nextpit Outdoor Selfie mit Porträtmodus © nextpit Outdoor Selfie © nextpit Outdoor Selfie © nextpit Nacht-Selfie (Nachtmodus aus) © nextpit

Galaxy A54: Testfotos

Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 5-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 4-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 4-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 5-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera mit digitalem 10-fach-Zoom © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit 2x digitaler Zoom © nextpit Ultraweitwinkel, Nachmodus aus © nextpit Hauptkamera – Nachtmodus aus © nextpit Hauptkamera mit digitalem 2-fach-Zoom, Nachfoto ohne Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel, Nachmodus aus © nextpit © nextpit Hauptkamera – Nachtmodus aus © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Weitwinkel-Selfie © nextpit Weitwinkel-Selfie mit Porträtmodus © nextpit Makro © nextpit Makro © nextpit

Obwohl beide Handys sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht gute Ergebnisse liefern, ist das Pixel 7a dank Googles Investitionen in die Computational Photography hier im Vorteil. Insbesondere bei Nachtaufnahmen kann man mit dem Pixel in der Regel einfach draufhalten, während das Galaxy-Smartphone etwas mehr Hirnschmalz und/oder Vorsicht erfordert, damit die Bilder nicht verwackeln.

Und ja, nach der Abschaffung der Tiefenkamera ist es vielleicht an der Zeit, dass die Unternehmen auch über die Abschaffung der Makrokameras mit geringer Auflösung nachdenken ...

Für weitere Details und direkte Vergleichsfotos: Zum großen Kamera-Blindtest von nextpit mit Smartphones bis 500 Euro

Software

Für das Galaxy A54 werden mehr Android-Updates versprochen als für das Pixel 7a. / © nextpit

Auf der Softwareseite gab es bis vor drei Jahren einen unangefochtenen Sieger mit der Universalempfehlung: "Kauf' Dir ein Pixel". Heutzutage verspricht Samsung jedoch tatsächlich länger Systemupdates als Google selbst – vier Versionen gegenüber drei beim Pixel 7a. Andererseits soll das Pixel 7a fünf Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates erhalten, eine Frequenz, die auf vierteljährliche und halbjährliche Updates sinkt, wenn das Galaxy A54 älter wird.

Benutzeroberflächen sind Geschmackssache, und ihr könnt Camila Rinaldis Eindrücke vom One UI 5 hier nachlesen. Googles Standard-Android-Oberfläche hat sich mit Android 13 kaum verändert, daher sind Camilas Eindrücke von der Material-You-Oberfläche und Android 12 im Allgemeinen immer noch gültig.

In der Vergangenheit war das Ökosystem der Geräte ein weiterer Vorteil von Samsung. Aber in den vergangenen Jahren hat Google nicht nur seine erste Smartwatch auf den Markt gebracht (zum Test), sondern ist auch mit dem Pixel Tablet in den Tablet-Bereich zurückgekehrt und hat sein erstes faltbares Telefon namens Pixel Fold gebaut.

Akku und Aufladen

Das Pixel 7a bringt Wireless Charging in die Mittelklasse. / © nextpit

Was den Akku angeht, ist das Galaxy A54 mit einer Kapazität von 5.000 mAh gegenüber 4.385 mAh beim Pixel 7a klar im Vorteil. Im PCMark-Akkulaufzeittest erreichte der Google-Midranger jedoch eine Laufzeit von 16 Stunden und 9 Minuten, während das Samsung-Handy 12 Stunden und 31 Minuten schafft.

Das Aufladen war bei beiden Handys ein Schwachpunkt, da sie im Hinblick auf Leistung/Geschwindigkeit weit hinter der chinesischen Konkurrenz zurückliegen. Das Pixel 7a ist jedoch mit dem kabellosen Laden kompatibel, eine Funktion, die bei Mittelklasse-Handys normalerweise nicht zu finden ist. Denkt daran, dass keines der beiden Telefone mit einem Netzteil geliefert wird.

Preis und Verfügbarkeit

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Vergleichs ist der Preis ein klarer Vorteil für das Galaxy A54. Das Samsung-Smartphone ist bereits deutlich gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung gefallen und locker für weniger als 400 Euro zu haben. Aber wie die vorherigen Pixel-Generationen gezeigt haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch das Pixel 7a im Preis fällt.

Fazit

Telefone der gehobenen Mittelklasse werden oft mit dem Versprechen verkauft, dass sie fast wie ein Flaggschiff ausgestattet sind und das zu einem günstigeren Preis. Kein anderes aktuelles Telefon erfüllt dieses Versprechen so gut wie das Pixel 7a. Es gibt einen leistungsstarken (wenn auch heißen) Prozessor, preisgekrönte Kameras und jetzt sogar über kabelloses Aufladen – etwas, das bei einem Mittelklasse-Handy nicht selbstverständlich ist.

Das Pixel 7a kostet jedoch etwas mehr als das Galaxy A54 und sogar als Googles vorheriges Pixel 6a, was es zu nah an das größere Pixel 7 heranbringt. Wir haben die verschiedenen Pixel-7-Modelle bereits in einem anderen Artikel verglichen.

Es fällt leicht, das Pixel 7a gegenüber dem Galaxy A54 zu empfehlen, weil es eine saubere Benutzeroberfläche, bessere Leistung, vielseitiges Laden und bessere Kameras bietet. Aber das Galaxy A54 ist immer noch eine gute Option, zum Beispiel, wenn ihr in Samsungs Ökosystem investiert seid oder einen großen Rabatt bekommt.

Mehr Alternativen gesucht? Hier geht's zu unserer Liste der besten Smartphones bis 500 Euro.

Was ist mit Euch? Welches Handy würdet Ihr in dieser Preisklasse wählen? Oder gebt Ihr lieber etwas mehr Geld aus und holt Euch dann beispielsweise ein Pixel 7?