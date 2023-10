Samsung Galaxy A55: Ein Gaming-Kraftpaket mit AMD-GPU?

Was bringt der AMD-Grafikprozessor dem Samsung Galaxy A55?

Das Galaxy A55 wurde zum ersten Mal im letzten Monat vom niederländischen Nachrichtenportal Galaxy Club enthüllt. Abgesehen von der Kamera und dem Prozessor waren damals noch viele Details unbekannt. Jetzt hat dieselbe Quelle das angebliche Benchmark-Ergebnis des Samsung-eigenen Exynos-1480-Chipsatzes veröffentlicht. Das unter dem Codenamen "Rose" geführte Device enthüllt darin die wichtigsten Informationen über die grafischen Leistungen des Prozessors.

Das Geekbench-Ergebnis bestätigt die wichtigsten Spezifikationen des SoCs, einschließlich des unangekündigten Samsung Xclipse 530-Grafikchips. Es gibt nicht viel mehr über die GPU zu erfahren, aber es ist sicher, dass sie auf AMDs RDNA-Architektur basiert.

Samsung verwendet Xclipse-GPUs in seinen Flaggschiff-Chips wie dem Exynos 2200 im Galaxy S22 und dem neuen Exynos 2400, der in ausgewählten Galaxy-S24-Modellen zum Einsatz kommen soll. Der Xclipse 530 könnte also ein Flaggschiff-Grafikprozessor sein, dendie Südkoreaner in ihren Mittelklasse-Prozessoren einsetzen will.

Samsung Galaxy A55 im Benchmark / © Geekbench

Es wäre auch interessant zu erfahren, warum Samsung selbst in der Mittelklasse von der Mali-Grafik von ARM zu AMD wechselt. Es ist wahrscheinlich, dass Samsung das Galaxy A55 als spiele orientiertes Smartphone vermarktet oder es mit der neuen GPU verbesserte KI-Fähigkeiten einbauen will.

Was den Exynos-1480-SoC angeht, so zeigt das Ergebnis, dass die Single-Core- und Multicore-Werte mit denen des Exynos 1380 übereinstimmen. Aber wenn Ihr genauer hinseht, scheinen die beiden CPU-Kern-Cluster des Exynos 1480 eine höhere Taktrate zu haben. Es ist also möglich, dass wir in den späteren Tests und auf dem tatsächlichen Gerät höhere Werte erzielen werden.

Weitere Spezifikationen des Samsung Galaxy A55 und Erscheinungsdatum

Abgesehen vom Chipsatz soll das Galaxy A55 die 50-MP-Hauptkamera des Vorgängermodells beibehalten. Es ist nicht bekannt, ob es Verbesserungen bei der Optik und der Sensorgröße, beziehungsweise zusätzliche Software-Optimierungen geben wird.

Das Galaxy A54 von Samsung wurde im März dieses Jahres vorgestellt. Das deutet darauf hin, dass das Galaxy A54 im März 2024 oder sogar noch früher auf den Markt kommen könnte, da das Galaxy S24 Gerüchten zufolge ein paar Wochen früher als das Galaxy S23 vorgestellt werden soll.

Glaubt Ihr, dass die neue GPU des Exynos 1480 den Mittelklasse-Smartphones und -Tablets von Samsung eine Leistung wie in einem Flaggschiff bescheren wird? Wir sind gespannt auf Eure Meinung.