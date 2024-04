Samsung Galaxy A55 vs. Galaxy S24: Ist teurer auch besser?

Etwa 400 Euro liegen zwischen dem günstigsten Galaxy S24 und dem Galaxy A55. Die Frage ist, ob die technische Differenz ebenso markant ist wie die bei der unverbindlichen Preisempfehlung. Wir vergleichen die Hardware der beiden Boliden, aber schauen auch die Funktionen und lassen dabei natürlich unsere Eindrücke aus unseren Testberichten mit einfließen. Los geht's!

Galaxy S24 und Galaxy A55 im Vergleich: technische Daten

Galaxy-S-Klasse 2024 Galaxy-A-Klasse 2024 Produkt Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy A55 Bild Bewertung Zum Test: Samsung Galaxy S24 Zum Test: Samsung Galaxy A55 Preis (UVP) ab 899 € ab 479 € Display 6,2", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,6", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate SoC Exynos 2400 Exynos 1480 RAM 8 GB LPDDR5X 8 GB RAM Speicher 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 128 / 256 GB OS One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

4 Android Updates + 5 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende

3-fach Tele: 10 MP, f/2.4-Blende Hauptkamera: 50 MP, f/1.8-Blende

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende

Makro: 5 MP, f/2.4-Blende Selfie-Kamera 12 MP, f/2.2-Blende 32 MP, f/2.2-Blende Akku 4.000 mAh

Schnellladen mit 25 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 5.000 mAh

Schnellladen mit 25 W Konnektivität 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G / LTE / Wifi 6 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP68 IP67 Abmessungen und Gewicht 147,0 x 70,6 x 7,6 mm, ca. 167 g 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, 213 g Preisvergleich

Machen wir uns nichts vor: Die technischen Daten allein verschaffen Euch einen Eindruck, viel mehr aber auch nicht. Lasst uns tiefer eintauchen, um festzustellen, wo das Galaxy S24 seine Stärken ausspielen kann und wo das Galaxy A55 vielleicht sogar ebenbürtig ist.

Inhaltsverzeichnis:

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy A55: Display und Design

Das Samsung Galaxy A55 von hinten ist kaum noch von der S-Klasse zu unterscheiden. / © nextpit

Über die letzten Jahre hat sich die A-Klasse Samsungs Premium-Phones optisch immer mehr angenähert. Das sieht man auch direkt, wenn man sich die Rückseiten des Galaxy S24 und des Galaxy A55 anschaut. Beide haben diese beiden separaten Dreier-Arrays der untereinander angeordneten Kameras und auch sonst ist die Designsprache nahezu identisch. Mehr noch: Im Gegensatz zum Galaxy A54 (Test) verpasst Samsung seinem Midrange-Boliden jetzt ebenfalls einen Metallrahmen, sodass die A-Klasse noch ein Stückchen näher an die S-Modelle heranrückt.

Weitere Designunterschiede sind weniger auffällig: So setzen beide Modelle zwar auf Corning Gorilla Glass, wobei vorn beim A55 allerdings Victus+ verbaut wird, während das Galaxy A24 das robustere Victus 2 spendiert bekommt. Außerdem wurde fürs Smartphone weiterhin die höhere IP-Zertifizierung vergeben worden (IP68 vs.IP67).

Dass man die beiden Geräte trotz aller Ähnlichkeiten nicht verwechselt, liegt allein schon an der Größe: Das A55 setzt auf eine Bildschirmdiagonale von 6,6 Zoll und ist damit deutlich größer als das S24 mit 6,2 Zoll. Da die FullHD+-Auflösung aber bei beiden identisch ist, bedeutet das zwangsläufig, dass dafür die Pixeldichte beim kleineren Galaxy S24 höher ist.

Außerdem fällt an der Front auf, dass die Displayränder zarter sind als die etwas fetteren beim Galaxy A55. Aber bleiben wir noch ein wenig beim Display: Beide Male werden starke AMOLED-Panels verbaut, die Bilder mit bis zu 120 Hz wiederholen können. Aber nur beim S-Device geschieht das adaptiv zwischen 1 und 120 Hz, sodass das teurere Gerät dadurch auch energieeffizienter ist.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy A55: Leistung und Konnektivität

Kann die Mittelklasse Samsungs in Design- und Display-Fragen relativ gut mit der Spitzenklasse mithalten, so zeigt sich bei der Performance ein etwas anderes Bild. Das mag beim Blick auf die Benchmark-Tests gar nicht so eindeutig wirken, aber ich fürchte auch, dass der von uns ermittelte Score beim "3DMark Wild Life Stress Test" nicht tatsächlich repräsentativ ist: Während der Exynos mit 2822 Punkten im besten Loop sogar deutlich unterhalb des Exynos 1480 im A55 performt, sehen wir im S24+ mit identischem SoC 4242 Punkte.

Samsung Galaxy A55

(Exynos 1480) Samsung Galaxy S24

(Exynos 2400) 3DMark Wild Life 4.035 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop: 3.951

3.951 Schlechtester Loop: 3.940 Bester Loop : 2822

: 2822 Schlechtester Loop: 2042 Geekbench 6 Single: 1155

1155 Multi: 3.404 Single: 1992

1992 Multi: 6096

Dennoch lässt sich festhalten, dass die Unterschiede hier durchaus spürbar sind zugunsten des Galaxy S24. Dabei wollen wir aber keineswegs unter den Tisch kehren, dass das A55 gegenüber seinem Vorgänger deutlich zulegen konnte, vor allen Dingen bei der GPU. Zocken gelingt auch bei anspruchsvollen Games bei mittleren Einstellungen und Erhitzungen gab es in unserem Test keine.

Also ja, natürlich ist das SoC im Galaxy S24 stärker, aber im Alltag dürften diese Unterschiede eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ihr habt bei beiden Devices 8 GB RAM, sowie die Wahl zwischen 128 und 256 GB Speicher. Punktvorteil für das A55: Hier könnt Ihr den Speicher mittels microSD-Karte erweitern. Bei der Konnektivität gibt es wieder viele Parallelen, lediglich das WLAN (Wi-Fi 6E vs. Wi-Fi 6) ist beim teureren Gerät minimal besser.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy A55: Kamera

Wie schon im letzten Jahr, als wir das Galaxy S23 und das Galaxy A54 im direkten Vergleich unter die Lupe nahmen, sind auch dieses Jahr die Kamerasysteme auf dem Blick sehr ähnlich. Beide Male führt eine Hauptkamera mit 50 MP, f71.8-Blende und optischer Bildstabilisierung das Triple-Line-up an und auch die Ultraweitwinkel-Cam klingt identisch (jeweils 12 MP und f/2.2-Blende. Lediglich die dritte Cam weicht deutlich ab: Die 10-MP-Tele-Knipse mit 3-fach-Zoom sticht da den 5-MP-Makro-Shooter deutlich aus.

Wie von Samsung gewohnt sind die Kameras des Galaxy S24 untereinander angeordnet. / © nextpit

Während es vom Galaxy S24 Ultra (Test) ein recht hohes Gefälle bei der Kameraqualität gegenüber anderen Smartphones der Galaxy-S24-Reihe gibt, ist der Vorsprung des S24 gegenüber dem A55 erstaunlich moderat. Beide liefern sowohl tagsüber als auch nachts richtig gut ab und beide haben ihre Schwächen beim Ultraweitwinkelsensor.

Das A55 besitztt die gleiche 50-MP-Hauptkamera wie die Vorgängergeneration. / © nextpit

Ihr könnt Euch aber denken, dass Fotos in sämtlichen Szenarien grundsätzlich besser mit dem Galaxy S24 geraten. Dort überzeugen auch Selfies mehr und Fotos, die Ihr mit Zoom knipst. Bevor ich zu lange darüber schwadroniere, werft doch am besten direkt selbst einen Blick auf die Resultate mit beiden Smartphones: In der oberen Galerie seht Ihr Bilder, die allesamt mit dem S24 geschossen wurden, danach gibt es dann auch eine Galerie zum Galaxy A55.

Beispiel-Fotos des Samsung Galaxy S24

Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x | Tageslicht © nextpit Portraitkamera | Tageslicht © nextpit Portraitkamera (Studio FX) | Tageslicht © nextpit Portraitkamera (Studio FX) | Tageslicht © nextpit Portraitkamera (Studio FX) | Tageslicht © nextpit Portraitkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera im Makro-Modus | Tageslicht © nextpit Hauptkamera im Makro-Modus | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Telekamera 3x © nextpit Telekamera 10x © nextpit Telekamera 20x © nextpit Telekamera 30x © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Telekamera 3x © nextpit Telekamera 10x © nextpit Telekamera 20x © nextpit Telekamera 30x © nextpit Frontkamera 1x | Night-Mode © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Night-Mode © nextpit Frontkamera 1x | Night-Mode © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Night-Mode © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 2x © nextpit Telekamera 3x © nextpit Telekamera 10x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit

Beispiel-Fotos des Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel-Kamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel-Kamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Makro-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Makro-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel (Portraitmodus) © nextpit

Erwähnt sei noch, dass die Kameras des Galaxy S24 auch von Samsungs neuen KI-Talenten profitieren und aktuell gibt es noch keine Anzeichen, dass diese in der A-Klasse ebenfalls zum Einsatz kommen werden. Aber über diese KI sprechen wir vielleicht am besten in der Software-Sektion ...

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy A55: Software

... also quasi hier: Ja, Samsung hat Galaxy AI eingeführt, wobei bislang nur sehr wenige Geräte Samsungs bislang davon profitieren. Die Mittelklasse partizipiert hiervon zumindest bisher nicht. Wollt Ihr mehr über die KI-Funktionen wissen, die Samsung unter dem Begriff Galaxy AI versammelt, lest unbedingt den verlinkten Beitrag.

Diesen AI-Button sucht Ihr auf dem Galaxy A55 vergeblich / © nextpit

Für mich sind einige dieser KI-Funktionen recht interessant, stellen allerdings auch noch keinen wirklichen Gamechanger dar. Das bedeutet für unseren Vergleich, dass ich persönlich die Unterschiede bei der Software für eher überschaubar halte. In beiden Fällen gibt es One UI 6 auf Basis von Android 14, wobei die Südkoreaner die Bloatware-Keule auf dem Galaxy A55 deutlicher schwingen.

Spannend ist bei Samsung immer der Software-Support, denn das Unternehmen bei seinen Spitzenmodellen wie dem S24 auf sieben Jahre hochgeschraubt hat, sowohl für Android-Updates als auch die Sicherheits-Patches. Das Galaxy A55 bietet für die Mittelklasse ebenfalls fabelhaften Software-Support, wenngleich die vier Android-Updates bzw. die fünf Jahre Sicherheitsupdates nicht mit dem Galaxy S24 mithalten können. Aber nutzt man ein Mittelklasse-Smartphone wirklich mehr als fünf Jahre? Ich denke eher nicht. Daher: Ja, das S24 ist besser bei der Softwareunterstützung, aber kriegsentscheidend dürfte das in diesem Fall nicht sein.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy A55: Akkulaufzeit und Quick-Charging

So, kommen wir zur Kategorie, die bei Samsung das Prädikat "Not gegen Elend" erhält. Die reine Akkukapazität (5.000 mAh beim A55, 4.000 mAh beim S24) ist dabei gar nicht mal das Hauptproblem. Schlimmer empfinde ich es persönlich, dass Ihr die Ladegeräte in beiden Fällen separat erwerben müsst und dass beide Phones bei einer Ladeleistung von 25 W festhängen.

Diesen Anblick genießt Ihr nicht, wenn Ihr eines der beiden Samsung-Smartphones kauft. Den Charger gibt es nur gegen Extra-Kohle. / © nextpit

Die Akkulaufzeit kann beim Spitzen-Smartphone nicht mit der vom Mittelklasse-Pendant mithalten. Während Ihr beim S24 hoffen dürft, über den ganzen Tag zu kommen, sind beim A55 sogar zwei Tage drin, wenn Ihr nicht zu exzessiv an der Kiste hängt. Punktsieger ist hier also der günstigere Kandidat, obwohl hier das deutlich größere Display mit Strom versorgt werden muss. Allerdings darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass induktives Laden und Reverse Charging lediglich mit dem S24 möglich sind – zumindest das kabellose Aufladen wäre etwas, was ich mir fürs Galaxy A56 wünsche.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy A55: Preis und Verfügbarkeit

Ob es eine Kaufentscheidung gibt, liegt beim Smartphone natürlich nicht nur an der Hardware und den Funktionen, sondern auch am Preis und an dem, was der eigene Geldbeutel so hergibt. Vergleichen wir hier also ein stärkeres mit einem schwächeren Modell, spielt dabei logischerweise also der Preis eine große Rolle. Wer sich jeweils fürs günstigere 128-GB-Gerät entscheidet, bezahlt fürs A55 satte 420 Euro weniger als die 899 Euro, die laut UVP fürs Galaxy S24 aufgerufen werden.

Bedenkt zudem, dass das noch taufrische Galaxy A55 zudem aktuell wieder ein Gratis-Speicherupdate erhält. Bezahlt Ihr also die 479 Euro, könnt Ihr, wenn Ihr flott seid, also noch das Modell mit 256 GB erhalten. Berücksichtigt aber dabei auch, dass das Galaxy S24 schon länger auf dem Markt ist und der Preisverfall dadurch schon größer. Laut Idealo erhaltet Ihr das S24 derzeit somit schon für knapp 690 Peitschen.

S23 vs A54: Preisübersicht Gerät Speicher Preis Straßenpreis (Stand: April 2024) Samsung Galaxy S24 128 GB 899,00 € 688,90 € Samsung Galaxy S24 256 GB 1.009,00 € 799,00 € Samsung Galaxy A55 128 GB 479,00 € 404,98 € Samsung Galaxy A55 256 GB 529,00 € 438,95 €

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy A55: Fazit

Lasst uns dann mal zusammenfassen, mit was wir es hier zu tun haben: Das Galaxy S24 kann mit der Galaxy AI und längerem Software-Support punkten, auch die Kamera ist der des Mittelklasse-Herausforderers überlegen. Die Designunterschiede hingegen sind eher marginal und in manchen Disziplinen wie Akku oder dem erweiterbaren Speicher ergibt sogar die Entscheidung fürs Galaxy A55 mehr Sinn.

Berücksichtigt auch, dass Ihr beim Galaxy S24 Performance-Vorteile habt, die vielleicht besonders die Gamer unter Euch interessieren. Könnt Ihr darauf allerdings verzichten, lässt Euch auch die Leistung des Galaxy A55 absolut nicht im Stich. Wir müssen nicht diskutieren, dass das Galaxy S24 das bessere, hochwertigere und funktionellere Smartphone dieser beiden Kontestanten ist. Ob Euch das aber reicht, um über einen Preisunterschied von 300-400 Euro hinwegzusehen?

Das könnt lediglich Ihr selbst beurteilen, wobei wir uns freuen würden, wenn Ihr uns Eure Gedanken dazu im Kommentarbereich mitteilt. Ich persönlich würde bei einem guten Angebot wohl das S24 vorziehen, aber so viel ist klar: Das A55 schlägt sich in den meisten Bereichen wirklich gut und ich bin fast sicher, dass auch dieses Mittelklasse-Smartphone zu einem großen Verkaufserfolg für Samsung wird.

