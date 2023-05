Samsung-Galaxy-S23-Trio erhält bald Update mit neuem Kamera-Feature

Samsung teasert neue Kamera-Features für das Galaxy-S23-Trio an

Stolze Besitzer eines Samsung Galaxy S23, S23+ oder gar Galaxy S23 Ultra (Test) können sich mit Sicherheit nicht über die Update-Politik des südkoreanischen Herstellers beschweren. Gilt sie doch in Android-Kreisen als das Vorbild schlechthin. Selbst Google kann da nicht immer mithalten, was Samsung so verspricht.

Das beste Samsung-Handy für Euch: Diese Modelle empfiehlt NextPit 2023

Hatten einige Fans bereits für das jüngst verteilte Mai-Update neue (geleakte) Kamera-Funktionen erwartet, so wurden sie vermutlich enttäuscht, da es sich primär um ein Sicherheitsupdate handelte. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es auch bei Samsung, und so kündigt das Unternehmen im heimischen Community-Forum nun doch noch neue Kamera-Funktionen an, wie der bekannte Tippgeber "Ice Universe" auf seinem Twitterkanal kund tut.

Samsung will 2-fachen Porträt-Zoom via Update bieten

So soll nicht nur der Nacht-Modus einige Überarbeitungen und Verbesserungen erfahren, sondern der von vielen vermisste 2-fache Porträt-Zoom soll via OTA-Update (Over the Air) kommen. Eine Funktion, die von der Community schon länger gefordert wird und beispielsweise bei unserem Test des Google Pixel 7 Pro standardmäßig üblich ist. Aktuell steht dem Samsung Galaxy S23 (Test) und seinen Band-Kollegen entweder die 12-MP-Telezoom- oder die Hauptkamera ohne eine Vergrößerung zur Auswahl.

Hier wird bei anderen Herstellern wie Apple und Xiaomi einfach bei der Hauptkamera "in den Bildsensor gezoomt". Gleiches Prinzip wird wohl auch Samsung bei seinem in Kürze zu erwartenden Kamera-Update realisieren. Für das Samsung Galaxy S24, S24+ und Galaxy S24 Ultra wird ein 2-facher Porträt-Zoom direkt ab Werk erwartet.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Nur mit 256 GB kaufen! Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von einem 2x Porträt-Zoom? Sinnvoll oder sinnfrei? Schreibt uns Eure Meinung mit einer Begründung gern in die Kommentare!