Samsung Galaxy S26 Ultra mit einer 320-MP-Kamera?

ISOCELL-Image-Sensoren bis zu 440 MP

Die Nachricht kommt von Tech_Reve, einem eher noch unbekannten Leaker, der dennoch eine solide Erfolgsbilanz vorweisen kann. In seinem neuesten Beitrag behauptet er, dass Samsung aktuell an Bild-Sensoren arbeitet, wie dem ISOCELL GN6 mit einer Auflösung von 50 MP. Hierbei soll es sich um den ersten 1 Zoll großen Sensor des Unternehmens handeln. Weiterhin wird ein ISOCELL HP7 mit einer Pixelgröße von 0,6 μm und einer Auflösung von 220 MP genannt. Dessen Pixel sollen deutlich größer sein, als die Pixel der Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra (Test). Ferner nennt der Leaker noch einen ISOCELL-HU1-Image-Sensor, dessen Auflösung mit unvorstellbaren 440 MP erwähnt wird.

Tech_Reve fügte jedoch hinzu, dass diese Sensoren möglicherweise gar nicht den Weg in Samsungs Kamerahandys finden werden. Stattdessen wird erwartet, dass der ISOCELL GN6 für chinesische Hersteller reserviert ist, die ihre Smartphones damit ausstatten, und der 440-MP-Sensor möglicherweise für den Einsatz in Elektro-PKWs vorgesehen ist. Die drei unangekündigten ISOCELL-Sensoren sollen bis Ende 2024 fertiggestellt sein, so der Tippgeber weiter.

Das Quad-Kameramodul des Galaxy S23 Ultra mit 200 MP ist das vielseitigste auf dem Markt. / © NextPit

Eine neue 320-MP-Kamera für die Galaxy-S-Serie

Indes gibt es einen weiteren Kamera-Sensor mit einer Auflösung von 320 MP, den Samsung angeblich separat entwickelt. Der unbenannte ISOCELL-Image-Sensor könnte wahrscheinlich im Samsung Galaxy S26 Ultra zum Einsatz kommen und den aktuellen ISOCELL HP1 mit seinen 200 MP ersetzen. Leider gibt es zu dieser gesamten Thematik, verständlicherweise noch keine weiteren Informationen, wie z. B. die Pixelgröße oder die Sensorfläche im Allgemeinen. Schließlich erwarten wir das Samsung-Galaxy-S26-Trio erst im Frühling 2026!

Samsung hat erst vor wenigen Monaten das Galaxy S23 Ultra auf den Markt gebracht. Es ist also gut möglich, dass sich die Pläne von Samsung bis zum Start des Galaxy S26 Ultra noch ändern werden. Auch dies gibt uns nur einen kleinen Einblick in die Roadmap des Unternehmens.

Was haltet Ihr davon, sich über ungelegte Eier zu unterhalten? Sind mehr Pixel auf einem Sensor wirklich eine wichtige Eigenschaft, die Ihr für wichtig erachtet? Teilt uns Eure Meinung gern im Kommentarbereich mit.