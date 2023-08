Samsung Galaxy SmartTag 2 kommt mit präzisem Tracking im Oktober!

Der Samsung Galaxy SmartTag 2 ist schon seit Monaten in der Gerüchteküche. Es wurde erwartet, dass das Unternehmen ihn auf der jüngsten Unpacked-Veranstaltung enthüllt . Es stellte sich aber heraus, dass nur die faltbaren Telefone der nächsten Generation vorgestellt wurden. Ein neuer Bericht behauptet, dass der Bluetooth-Smart-Tag in neuer Form im Oktober auf den Markt kommen könnte.

Samsung Galaxy SmartTag 2 Erscheinungsdatum

Nach der aufgedeckten Zertifizierung und dem durchgesickerten Bild des Galaxy SmartTag 2 berichtet eine britische Quelle, dass der SmartTag irgendwann im Oktober erhältlich sein wird. Die Quelle nennt auch die Verkaufsnummern der einzelnen Varianten, bestätigt aber derzeit die Optionen Schwarz (EI-T5600BBE) und Weiß (EI-T5600BWE), obwohl es zum Start auch andere Farbvarianten geben könnte.

Was das Design angeht, so zeigen die beigefügten Bilder, dass der Galaxy SmartTag 2 ein neues elliptisches Design mit einem größeren Schlüsselring hat, was den vorherigen Leak untermauert. Obwohl es auf eine größere Fläche im Vergleich zum ursprünglichen Tag hindeutet, wird vermutet, dass die zweite Generation dünner ist. Aber es ist unklar, ob das auch für das Gewicht gilt.

Zwei bestätigte Farben des Samsung Galaxy SmartTag 2-Trackers: Schwarz und Weiß. / © MobileFun UK

Abgesehen vom Aussehen soll der Galaxy SmartTag 2 über Ultrabreitband (UWB) für eine präzise Ortung verfügen, ähnlich wie der Apple AirTag. Zusätzlich ist aber auch eine Ortung via Bluetooth 5.3 LE möglich. Die erstgenannte Konnektivität wurde vom Galaxy SmartTag+ übernommen. Daher ist es möglich, dass Samsung in diesem Jahr nur eine Standardversion des Tags der zweiten Generation anbieten wird.

Zusätzlich zu Samsungs SmartThings-IoT-Netzwerk könnte der Galaxy SmartTag 2 auch das "Find My Device"-Netzwerk von Google unterstützen. Ein weiteres großartiges Feature, auf das wir uns freuen, ist die Kompatibilität mit den Warnungen vor unbefugter Verfolgung, die Google und Apple als plattformübergreifendes System für Android und dem iOS-iPhone einführen.

