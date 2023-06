Samsung Galaxy Z Flip 5 kann Apps auf dem Cover-Screen öffnen

Von den wenigen Klapphandys, die Ihr heute kaufen könnt, haben das Motorola Razr 2022 (Test) und das jüngst erschienene Motorola Razr 40 Ultra vielleicht die effektivste Nutzung für ihr jeweiliges Cover-Display: Sie können Apps ausführen und gleichzeitig Benachrichtigungen und Anpassungen anzeigen. Laut "SamMobile" plant Samsung, ähnliche Funktionen auch für das Galaxy Z Flip 5 einzuführen.

Cover-Display-Funktionen des Samsung Galaxy Z Flip 5

Laut dem Bericht wird Samsung den vergrößerten Bildschirm seines Flip-Phones der nächsten Generation mit der One UI optimieren, die auf Android 13 basiert, um die Nutzung seiner offiziellen Apps und Dienste in einer eigenständigen Weise zu ermöglichen, anstatt nur Vorschauen anzubieten. So wurde z. B. eine Tastatur integriert, die es den Nutzern ermöglicht, Nachrichten auf dem Titelbildschirm selbst zu tippen, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Auch die Spracheingabe soll über das Außen-Bildschirm möglich sein.

Ein angebliches Rendering des Samsung Galaxy Z Flip 5 mit seinem riesigen Cover-Display. / © Twitter/u/UniverseIce

Außerdem heißt es, dass nicht nur Apps des südkoreanischen Technologieunternehmens für die vollwertige Nutzung auf dem Cover-Display ausgelegt sein werden. Es wurde auch erwähnt, dass viele der Google-Anwendungen ebenfalls voll funktionsfähig sein sollen, wie z. B. die Navigation über Google Maps oder das Ansehen von YouTube-Videos.

Was die Hardware anbelangt, so soll das Samsung Galaxy Z Flip 5 ein neues tropfenförmiges Scharnier haben. Die neue mechanische Komponente soll die Falten auf dem inneren Display reduzieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Panels beim Zusammenklappen völlig flach aufeinanderliegen. Obendrein wird der Snapdragon 8 Gen 2 Chip (vermutliche "for Galaxy"-Edition) das Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 antreiben.

Samsung hat bereits bestätigt, dass der nächste Unpacked-Event in seinem Heimatland Südkorea stattfinden wird. Das genaue Datum ist jedoch noch unklar, wobei über die beiden möglichen Termine mit dem 26. oder 27. Juli spekuliert werden.

Habt Ihr vor, auf das Samsung Galaxy Z Flip 5 oder Galaxy Z Fold 5 umzusteigen? Schreibt uns Eure Präferenzen in die Kommentare. Wir sind schon gespannt.