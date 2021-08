Samsung Galaxy Z Fold 3 Livestream: So könnt Ihr das Unpacked Event verfolgen

Heute ist es also soweit und Samsung enthüllt gleich mehrere neue Geräte, u.a. seine neuen Foldables Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3. Per Livestream könnt Ihr auch dabei sein und wir zeigen Euch, wie das geht.

Samsungs Unpacked Event "Get Ready To Unfold" startet um 16 Uhr unserer Zeit

Foldables Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 erwartet

Auch eine Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic sowie die Galaxy Buds 2 dürften gezeigt werden

In der Gerüchteküche brodelte es schon lange, es gab massig Leaks und daher wissen wir schon ziemlich genau, was uns heute erwartet, wenn der Startschuss für Samsungs Unpacked-Event fällt. Dennoch sind wir schwer gespannt, was uns der Tech-Gigant heute ab 16 Uhr en dé­tail präsentieren wird – und ob uns vielleicht nicht doch noch eine Überraschung erwartet.

"Get Ready To Unfold" – Der Name ist Programm

Unter dem Motto "Get Ready To Unfold" werden die Koreaner also heute mehr als offensichtlich ihre neuen Foldables aus dem imaginären Hut zaubern. Wie wir Euch bereits in einer News zum Unpacked-Event vor zwei Wochen erzählten, rechnen wir fest damit, dass wir das Galaxy Z Fold 3 zu sehen bekommen, ebenso das ebenfalls faltbare Galaxy Z Flip 3. Außerdem werden auch mehrere Wearables erwartet und zwar die Galaxy Watch 4, die Galaxy Watch 4 Classic und schließlich auch die Galaxy Buds 2.

Wie Ihr Euch denken könnt, wird die NextPit-Redaktion das Event sehr aufmerksam verfolgen und logischerweise bekommt Ihr im Anschluss hier alle Informationen zu allen neuen Geräten. Wenn Ihr Euch das Technik-Feuerwerk aber vorher auch selbst anschauen wollt, ist das natürlich auch möglich. Mittlerweile ist es längst Gewohnheit, dass Samsung sein Event live ins Netz streamt, so dass Ihr heute Nachmittag live dabei sein könnt, wenn die neue Hardware ab 16 Uhr vorgeführt wird.

Ihr findet den Livestream auf samsung.com, alternativ könnt Ihr Euch das Event auch bei YouTube anschauen. Wenn Ihr schon vorsichtig nach unten gelinst habt, wisst Ihr aber auch längst schon, dass wir es Euch auch dieses Mal wieder ganz einfach machen und den Stream bereits jetzt hier für Euch verlinken. So könnt Ihr direkt hier an Ort und Stelle bei der Präsentation zuschauen und habt es dann im Anschluss nicht mehr so weit, um unserer weiteren Berichterstattung zu den neuen Foldables zu folgen.