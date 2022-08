Z Fold 4 vs. Z Fold 3: Samsungs Schmetterlinge im Spec-Vergleich

Am 10. August um 15 Uhr war die Katze aus dem Sack: Samsung hat im Rahmen seines Unpacked-Events die Modelle Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 herausgebracht. Dazu gab es die Galaxy Watch 5 sowie die Galaxy Buds 2 Pro. In diesem Artikel wollen wir uns aber auf das Z Fold 4 einschießen und das leistungsstarke Foldable mit seinem Vorgänger vergleichen.

Inhaltsverzeichnis:

Dabei wichtig: Während wir das Galaxy Z Fold 3 schon ausführlich testen konnten, lag uns das Z Fold 4 bisher nur für ein Hands-On vor. In diesem Vergleich konzentrieren wir uns daher auf die Datenblätter und beim Z Fold 4 auf erste Ausdrücke aus Samsungs Hands-On-Session.

Display und Gehäuse

Um das neue Galaxy Z Fold 4 von seinem Vorgänger zu unterscheiden, legt man die Handys am besten einfach übereinander. Denn bei gleicher Displaygröße ist das neue Modell minimal kleiner geworden. Auch das Gewicht wurde von 271 Gramm auf 263 Gramm reduziert. Im Alltag wirklich spürbar werden aber beide Kennziffern nicht sein. Dafür sind die Unterschiede, die Ihr in der Tabelle seht, zu gering.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Z Fold 4 kaum vom Vorgänger.. / © NextPit

Nichts neues zu berichten gibt es bei den Displays. Aufgeklappt profitiert Ihr noch immer von einem brillanten 7,6-Zoll-AMOLED-Display mit flüssiger Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Um Energie zu sparen, kann diese auf bis zu 1 Hertz heruntergeregelt werden. Beim Außendisplay ist das nur bis 48 Hertz möglich. Der äußere Screen misst noch immer 6,2 Zoll.

Was Samsung noch weiter verbessert hat, ist die Robustheit der Smartphones. Zwar ist die Wasserdichtigkeit nach wie vor nur nach IPX8 zertifiziert, dafür kommt widerstandsfährigeres Glas zum Einsatz. Die Außenhülle des Z Fold 4 besteht aus Gorilla Glas Victus+, Innen gibt es Ultra-Thin-Glass, das um 20 Prozent kratzfester sein soll. Gute Nachrichten also für die Langlebigkeit des Handys.

Hier nochmal zum Vergleich: Das Galaxy Z Fold 3. / © NextPit

Leistung und Konnektivität

Während die Speicherkonfigurationen des teuersten Samsung-Foldables mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 256 oder 512 Gigabyte internem Speicher gleich geblieben sind, schlägt ein neues Herz im Z Fold 4. Wie erwartet ist es der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, der im modernen 4-Nanometer-Verfahren gefertigt wird und der derzeit leistungsstärkste Prozessor für Android-Handys ist.

Die Konnektivität ist gleich geblieben: Es gibt 5G, LTE, WiFi 6E sowie Bluetooth 5.2. Kurz zusammengefasst: das Z Fold 4 ist schneller geworden und sollte Multitasking sowie Mobile Games noch besser meistern. Ein Must-Have ist die neue Hardware aber nicht.

Kameras

Spannender ist da schon die neue Kamera des Galaxy Z Fold 4. Den Singular habe ich hier absichtlich gewählt – denn Samsung tauscht auf der Rückseite lediglich die Weitwinkelkamera aus. Hier werkelt nun ein Sensor mit 50 Megapixeln, der wieder optisch bildstabilisiert ist und hinter demselben Objektiv mit f/1.8 sitzt. Die Pixelgröße schrumpft dadurch. allerdings könnte Samsung die Qualität dank Pixel-Binning verbessern.

Die Kameras sind leicht verbessert worden – große Änderungen gibt's aber nicht. / © NextPit

Ansonsten ist das Kamera-Setup dasselbe. Ultraweitwinkelbilder nehmt Ihr mit 12 Megapixeln auf, genauso knipst es sich im Tele. Eine der Frontkameras sitzt unter dem Display, löst mit vier Megapixeln auf und wird von einer groben Pixelschicht überzogen. Das Versteckspiel hat Samsung ein wenig verbessert und Stefan berichtete aus London, dass man die Kamera bei Nichtbenutzung quasi nicht mehr sehe. Cool, aber nicht ganz so magisch wie im Redmagic 7 Pro!

Software

Mit Android 12L steigt Samsung bei der Software auf die spezialisierte Tablet-Version von Android um. Zum Marktstart sollte es sich dabei, in Kombination mit OneUI 4.1.1 um das neueste Betriebssystem handeln, das Ihr ohne Teilnahme an Beta-Programmen bekommt. Mit exklusiven Foldable-Funktionen nutzt Ihr eine neue Startleiste sowie erweiterte Multitasking-Funktionen für mehr Produktivität.

Die Gewährleistung von Software-Updates ist Samsung-typisch atemberaubend. Ihr bekommt vier große Android-Updates und fünf Jahre an Sicherheits-Updates. Da das Z Fold 4 neuer ist, bekommt Ihr auch ein Jahr länger Updates – aber das ist lediglich der Zeit geschuldet.

Akku und Quick-Charging

Ernüchterung gibt es nach wie vor beim Schnellladen. Während das Huawei Mate Xs 2, was ich neulich testen konnte, trotz faltbarem Display mit satten 67 Watt lädt, gibt es bei Samsung nach wie vor nur 25 Watt. Auch die Akkukapazität ist mit 4.400 Milliamperestunden gleich geblieben. Die Laufzeiten des Vorgängers, falls Ihr ihn im Gebrauch habt, könnt Ihr auf das Galaxy Z Fold 4 übertragen. Wireless-Charging ist auch mit an Bord!

Preis und Verfügbarkeit

Samsungs Galaxy Z Fold 4 kommt am 26. August in den Farbvarianten Grey Green, Beige und Phantom Black in den Handel. Für die günstigste Variante mit 256 GB zahlt Ihr 1.799 Euro, 512 Gigabyte gibt es für 1.919 Euro und online könnt Ihr auch zur 1-TB-Version mit fetter 2.149 auf dem Preisschild greifen. Preislich hat sich also nur bei der 512-GB-Variante etwas geändert. Sie ist 20 Euro teurer geworden – warum, weiß wohl nur Samsung. Im Samsung-Onlineshop gibt es zudem eine Variante mit einem Terabyte Speicherplatz.

Fazit

Never change a running system oder Innovationsarmut – je nachdem, wie wohlgesonnen Ihr dem Hersteller Samsung gegenübersteht, könnt Ihr diesen Vergleich resümieren. Das Samsung Galaxy Z Fold 4 bietet minimale Updates, die eher eine Entwicklung der Zeit sind. Große Innovationen oder Wagnisse behält sich Samsung (hoffentlich) für spätere Modelle seiner Z-Fold-Serie vor.

Lest Ihr diesen Vergleich also auf dem Display des Galaxy Z Fold 3, braucht Ihr nicht wieder einen Kleinwagenpreis in ein neues Handy zu investieren. Wollt Ihr aber in die Welt der Foldables einsteigen, empfiehlt sich der Kauf des Z Fold 4 deutlich. Das liegt vor allem am Leistungsvorteil und an der besseren Zukunftssicherheit, die vor allem bei teuren Smartphones relevant ist.

Und jetzt zu Euch: Was ist Eure Meinung zu Samsungs Update seiner Foldable-Serie? Sinnvoll oder hätte sich der Hersteller das Z Fold 4 sparen können? Schreibt's mir in die Kommentare !