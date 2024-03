Sennheiser Sport True Wireless: Bluetooth-Kopfhörer günstig bei Amazon

Workouts zählen für mich zu einer gesunden Work-Life-Balance. Abgesehen davon, dass mein BMI allmählich die Skala sprengt, hilft es mir, mich am Abend zu entspannen. Allerdings nervt es unglaublich, wenn die motivierenden Klänge von Sabaton aus meinen In-Ears langsam schwindet, weil die Kopfhörer sich aus dem Ohr verabschieden. Sennheiser hat mit den "Sport True Wireless" eine Option auf den Markt gebracht, die auf Aktivitäten ausgelegt sind, die starke Bewegungen erfordern. Bei Amazon gibt es die Ohrhörer für kurze Zeit nun deutlich günstiger.

Ihr bekommt die Sennheiser Sport True Wireless mit drei Adaptergrößen und vier Lamellen nach Hause geliefert. Zusätzlich sind sie nach IP54 zertifiziert und somit gegen Staub, Schweiß und Spritzwasser geschützt. Die In-Ear-Kopfhörer (zur Bestenliste) setzen auf 7-mm-Audiotreiber. Zusätzlich beträgt die Akkulaufzeit ohne Ladecase bis zu 9 Stunden. Die Sennheiser sind mit Bluetooth 5.2 kompatibel und unterstützen die Codecs SBS, AAC und aptX.

Die Sennheiser Sport True Wireless bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden mit dem Ladecase. / © Sennheiser

Das Besondere an den Kopfhörern ist jedoch das "Adaptable Acoustic"-System, das auf individuelle Equalizer und die bereits genannten Adapter setzt. Denn die offenen Adapter und der Aware Equalizer lassen mehr Außengeräusche zu, falls Ihr Eure Runden gerne in der Stadt dreht, und der Focus Equalizer schirmt die Geräusche in Verbindung mit den geschlossenen Ohrhöreradaptern ab.

Sennheiser-Kopfhörer für 79 Euro – lohnt sich das?

Zur Veröffentlichung 2022 kosteten die Sennheiser Sport True Wireless 129,90 Euro. Mittlerweile liegt die UVP laut Amazon hier bei 139,99 Euro. Allerdings verlangen verschiedene Händler im Netz häufig nicht mehr als 100 Euro. Dennoch handelt es sich bei diesem Deal um den bisherigen Bestpreis für die In-Ears.

In den letzten Wochen lag der Durchschnittspreis hier bei 95 Euro und derzeit erhaltet Ihr die Kopfhörer bei Veith zum nächstbesten Preis von 97,99 Euro. Ihr seht also, dass Ihr hier preislich nichts falsch macht. Sucht Ihr nach In-Ear-Ohrstöpseln, die speziell für Workouts und bewegungsintensiven Sport konzipiert sind, Euch satten Sound liefern und über eine ordentliche Akkulaufzeit verfügen, ist dieser Deal durchaus spannend.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind die Sennheiser Sport True Wireless interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu anderen Marken? Lasst es uns wissen!