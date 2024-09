Normalerweise zahlt Ihr für ein Smartphone inklusive Tarif unter 20 Euro pro Monat nur bei Mittelklasse-Geräten. Bei diesem Deal mussten wir jedoch genauer hinschauen: Denn für Samsungs Topmodell, das Galaxy S24, liegt die monatliche Gebühr tatsächlich ebenfalls unter 20 Euro. Und falls Ihr nun vermutet, dass stattdessen die Einmalkosten für das Gerät hoch sind, liegt Ihr falsch! Ihr zahlt lediglich 49 Euro für das Galaxy S24 – und könnt diesen Betrag sogar mit dem Verschicken einer einfachen SMS zurückbekommen. Dieser starke Deal ist allerdings nur bis spätestens 30. September verfügbar. Wir haben die Kosten für Euch durchgerechnet.

Affiliate Angebot Galaxy S24

Galaxy S24 mit Tarif: Deshalb ist das Angebot so überzeugend

Hattet Ihr Anfang des Jahres vielleicht schon das Galaxy S24 im Auge, aber es war Euch zu kostspielig? Dann werdet Ihr überrascht sein, wie preiswert es nun ist. Bei diesem MediaMarkt-Angebot zahlt Ihr für das Gerät selbst nur einmalig 49 Euro (+ 4,95 Euro Versand). Hinzu kommt eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ergeben sich so Gesamtkosten von 573,70 Euro. Doch das Beste kommt noch: Wenn Ihr eine SMS mit „Bonus“ an die Nummer „22234“ sendet, erhaltet Ihr einen Wechselbonus von 50 Euro, womit sich der Gesamtpreis auf 523,70 Euro reduziert. Achtet jedoch darauf: Ab dem 25. Monat steigen die Kosten auf knapp 37 Euro pro Monat, also rechtzeitig kündigen!

Zum Vergleich: Das Galaxy S24 kostet allein schon mindestens 579 Euro – und das ohne Tarif. Bei diesem MediaMarkt-Deal erhaltet Ihr jedoch nicht nur das Smartphone günstiger, sondern auch noch einen hervorragenden Tarif dazu. Mit dem „Vodafone green LTE 20GB Spezial“ bekommt Ihr 24 Monate lang einen Top-Tarif und spart dabei im Vergleich zum Einzelkauf des Geräts.

Was der Tarif bietet und welche Optionen Ihr beim Galaxy S24 habt

Der enthaltene Tarif bietet satte 20 GB Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, was Euch problemlos Musik- und Videostreaming, Social Media und mehr unterwegs ermöglicht. Darüber hinaus ist eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming inklusive. Alle wichtigen Infos zum Tarif haben wir Euch in dieser Tabelle zusammengefasst.

Samsung Galaxy S24 mit 20 GB Gerät Samsung Galaxy S24 Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite bis zu 50 MBit/s 4G/5G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Kosten 93,94 € Gesamtkosten 573,70 € Wechselbonus 50,00 € Reguläre Gerätekosten 579,00 € Effektivkosten - 2,30 € Zum Angebot*

Insgesamt erhaltet Ihr hier ein beeindruckendes Gesamtpaket, das Euch nicht nur über 400 Euro gegenüber dem ursprünglichen Preis des Galaxy S24 spart, sondern auch noch einen großartigen Tarif dazu bietet. Das Galaxy S24 könnt Ihr in den Farben Cobalt Violet, Marble Gray oder Amber Yellow wählen, und es verfügt über 128 GB Speicherplatz für Eure Fotos, Apps und anderen Dateien. Für genauere Infos zum Smartphone empfehlen wir Euch unseren Testbericht. Denkt daran, das Angebot gilt nur bis zum 30. September!