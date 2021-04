Vorinstallierte Apps löschen: So entfernt Ihr Bloatware unter Android

Befinden sich vorinstallierte Apps auf Eurem Handy, die Ihr gar nicht braucht? Dann ist das ein klassischer Fall von Bloatware, mit dem Samsung, Xiaomi und Co. ihre eigenen Apps oder die von Partnern bewerben wollen. In dieser Anleitung lest Ihr, wie Ihr die vorinstallierten Apps auf Eurem Handy einfach und sicher löschen könnt.

Gerade wenn Ihr Euch beim Handy für die Version mit dem kleineren Speicher entschieden habt, sitzt der Schock nach dem Anschalten tief: Warum sind von den versprochenen 128 Gigabyte nur 100 verfügbar? Die Antwort lautet unter anderem Bloatware – also vorinstallierte Apps, die Hersteller schon in der Fabrik aufs Handy installieren.

Gerade Samsung und Xiaomi sind dafür bekannt, dass schon beim ersten Start viele Programme installiert sind. Bei Xiaomi empfiehlt es sich zudem, die Werbung vom Handy zu entfernen. Google und Motorola hingegen setzen weitestgehend auf Stock-Android. Braucht Ihr die Apps aber auf keinen Fall, gibt's ein paar Möglichkeiten, Euren Handyspeicher zu befreien.

Springt zum Abschnitt:

Versuchen, die Apps manuell zu deinstallieren

Während manche Bloatware fest auf dem Handy installiert ist, gibt es auch vorinstallierte Apps, die sich einfach löschen lassen. Hierfür müsst Ihr das App-Icon lediglich für einen Moment auf dem Startbildschirm oder im App-Drawer festhalten. Anschließend zeigt das Handy einen Bereich auf dem Bildschirm, der zur Deinstallation führt.

Haltet Euren Finger auf dem App-Symbol auf dem Startbildschirm Zieht es auf die Schaltfläche "Entfernen" am oberen Rand oder wählt das entsprechende Symbol aus Das reicht in der Regel aus, um eine App zu deinstallieren

Alternativ könnte es auch ein Pop-Up-Fenster geben, in dem das Entfernen oder Deinstallieren aufgeführt wird. Klappt diese Methode nicht, könnt Ihr auch den Weg über den App-Bereich in den Einstellungen Eures Handys wählen.

Überflüssige Apps deaktivieren

Lassen sich die vorinstallierten Apps nicht so mir nichts dir nichts löschen? Dann ist die Deaktivierung der Anwendungen eine gute Methode, um den Speicher zu entlasten. Dabei legt Ihr die Apps quasi lahm, ohne sie komplett aus der Liste installierter Apps zu löschen.

Den Speicher räumt Ihr dabei ganz ordentlich frei, wie der folgende Vergleich von Bloatware nach- und vor der Deaktivierung zeigt.

Platzbedarf deaktivierter Apps App Platzbedarf vor Deaktivierung Platzbedarf nach Deaktivierung Facebook 325 MByte 8 KByte Instagram 66 MByte 8 KByte Google Play Movies & TV 28 MByte 8 KByte Auch das Deaktivieren einiger Apps erweist sich als wirkungsvoll.

Bei manchen Android-Oberflächen reicht es auch aus, lange auf das App-Icon zu tippen. Ganz automatisch wird im Kontextmenü dann die Option Deaktivieren angezeigt.

Das Deinstallieren läuft meist direkt über den Home-Screen. Haltet die App gedrückt und schaut dann, wo "Deinstallieren" oder "Entfernen" zu finden ist. / © NextPit

Allerdings schreibt Google auf einer Support-Seite, dass das Deaktivieren vorinstallierter Apps nicht auf jedem Handy funktioniert und vom Hersteller abhängig ist. Daher haben wir gleich noch ein paar Methoden für Euch, die eher mit der Brechstange funktionieren. Vorher zeigen wir aber noch kurz, wie Ihr deaktivierte Apps wieder reaktivieren könnt.

Deaktivierte Apps wieder (re)aktivieren

Geht in die Einstellungen Sucht das Untermenü Apps Hier könnt Ihr die bereits deaktivieren Apps sehen, wählt Aktivieren, um sie erneut aus dem Play Store herunterzuladen.

In den Einstellungen könnt Ihr deaktivierte Apps auch wieder aktivieren. / © NextPit

Bloatware schon bei der Einrichtung vermeiden

Falls Ihr ein neues Gerät einrichtet, könnt Ihr manchmal schon bei der ersten Inbetriebnahme Bloatware vermeiden:

Der Installationsassistent fragt manchmal, welche zusätzlichen Apps Ihr installieren wollt. Tippt auf den Punkt und entfernt die Haken bei allen Apps, die Ihr nicht wollt.

Manche Android-Smartphones lassen Euch leider nicht wählen - die Haken sind ausgegraut. / © NextPit

Leider gibt es auch Geräte, die Euch das Leben schwer machen - hier sind die Haken ausgegraut und Ihr müsst alles herunterladen. Manchmal werdet Ihr die Apps, wie oben beschrieben, aber danach wieder los.

Profi-Methoden gegen Bloatware

Bloatware und System-Apps löschen ohne Root

Reicht Euch das bloße Deaktivieren der vorinstallierten und System-Apps nicht aus, könnte Euch die im Folgenden vorgestellte Methode zum Löschen von Bloatware-Apps ohne Root-Berechtigung gefallen. Im Gegensatz zur vermeintlich einfachen Methode mit Root-Berechtigungen (siehe unten) hat diese Methode keine irreversiblen Konsequenzen für Euer Smartphone oder Eure Gewährleistungsansprüche.

Eine Warnung sei vorangestellt. Löscht Ihr dieser Anleitung folgend eine systemkritische App, könnte dies zu Fehlfunktionen in Eurem Gerät führen! Dann wäre ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nötig, das mit Datenverlust einhergeht. NextPit übernimmt keine Verantwortung für den Fall, dass Ihr Euer Gerät nicht mehr bedienen könnt oder Ihr Datenverlust erleidet.

Die Schritte im Überblick

1. Installiert Treiber, ADB-Tools und aktiviert USB-Debugging

Im ersten Schritt müsst Ihr Euer Smartphone und Euren PC so miteinander verbinden, dass das Smartphone Konsolenbefehle vom Computer entgegennehmen kann. Diese Befehle werden per USB-Kabel über die Debugging-Schnittstelle Android Debug Bridge (ADB) übertragen. Die dazu nötigen Schritte erklären wir im separaten Artikel:

ADB öffnet eine wichtige Schnittstelle zu Eurem Smartphone. / © NextPit

2. Welche Apps wollt Ihr löschen?

Für die hier vorgestellte Methode zum Löschen von System-Apps müsst Ihr den Paketnamen der zu löschenden Apps kennen. Die sind leider nicht immer so einfach herauszufinden. Am PC könnt Ihr Euch in der Kommandozeile einen flinken Überblick über die installierten Pakete verschaffen via ...

adb shell pm list packages | grep <Suchbegriff>

Prinzipiell könnt Ihr auf das grep verzichten und Euch die vollständige Liste ausgeben lassen. Falls Ihr aber etwa nur Samsung-Apps anzeigen lassen wollt, bietet sich die Eingrenzung per grep an.

Als grafische Alternative dient etwa die App Package Names Viewer. Diese listet installierte Apps getrennt als User- und System-Apps auf, bietet eine Suchfunktion und die Möglichkeit, mehrere Pakete auf einmal auszuwählen und ihre Package-Names gemeinsam in die Zwischenablage zu kopieren.

Überdies gibt es im Forum der XDA-Developers einen Thread mit einer Liste von Package-Names der Apps, die Ihr guten Gewissens deinstallieren könnt. Grüne Einträge gelten als sicher, blaue sind unbekannt, von den roten solltet Ihr die Finger lassen.

3. Räumt auf

Im nächsten Schritt könnt Ihr Apps ersatzlos und nur schwer wiederbringlich löschen. Löscht Ihr also einen Launcher oder Browser, solltet Ihr Euch vorher eine Alternative zulegen. Wollt Ihr Euer Smartphone komplett Google-frei machen, solltet Ihr im Übrigen einen anderen Ansatz wählen. Hierfür gibt es eine Android-Distribution, die auf die Verwendung ohne Google-Dienste optimiert ist.

Seid Ihr Euch also sicher, dass Ihr ein Paket löschen wollt, tippt das Kommando...

adb shell pm uninstall –user 0 <package.name>

Anstelle von <package name> müsst Ihr natürlich die Zeichenfolge eingeben, die der Anwendung entspricht, die Ihr loswerden möchtet. Wenn Ihr auf einem Huawei-Smartphone zum Beispiel die vorinstallierte Watch App deinstallieren wollt, gebt Ihr folgendes ein:

adb shell pm uninstall –user 0 com.android.deskclock

Dabei bedeuten die Befehle im Einzelnen folgendes:

adb shell : adb sendet ein Kommando an die interne Shell-Umgebung des Smartphones.

: adb sendet ein Kommando an die interne Shell-Umgebung des Smartphones. pm : Der Befehl bezieht sich auf den package manager.

: Der Befehl bezieht sich auf den package manager. uninstall : Der package manager soll etwas deinstallieren.

: Der package manager soll etwas deinstallieren. –user 0: Löscht die Anwendung aus dem Bereich des Hauptbenutzers. Die App wird nicht aus der System-Partition entfernt; dazu wären Root-Privilegien erforderlich.

Kann ich gelöschte System-Apps wiederherstellen?

Jein, denn die App wird zwar nicht aus der System-Partition entfernt und ist noch als Installationsdatei (APK) unter /system/app/<package.name> zu finden. Doch um da hin zu kommen, braucht ihr einen Dateimanager, der Euch bis in das System-Verzeichnis lässt, was bei aktuelleren Android-Versionen nicht mehr möglich ist.

Alternativ könntet Ihr die App auch im Play Store finden und dort erneut installieren. Doch möglicherweise ist die App, die Ihr sucht, nicht im Play Store verfügbar. Ein Grund mehr, mit äußerster Vorsicht an diese Methode heranzugehen. Im schlimmsten Fall bleibt dann also nur noch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, wobei auch alle anderen Daten vom Smartphone gelöscht werden.

Bloatware löschen mit Root

Mit so genannten Root-Rechten könnt Ihr bei Eurem Android-Smartphone alle Apps vollständig deinstallieren. Diese Rechte gehen jedoch mit einigen Komplikationen einher, die wir im separaten Artikel erläutern:

Der System App Entferner (ROOT) macht, was auf der Verpackung steht: Ihr wählt die vorinstallierten Apps aus und die App löscht sie. Dank des Papierkorbs habt Ihr hinterher die Möglichkeit, die App wiederherzustellen. Für maximalen Speichergewinn könnt Ihr diesen Papierkorb am Ende leeren.