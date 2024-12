Seit Apple das HEIC-Format auf dem iPhone einführte, hat es als Bildstandard an Popularität gewonnen. HEIC bietet zwar einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Formaten wie JPEG/JPG, hat aber auch einen entscheidenden Nachteil: die eingeschränkte Kompatibilität mit älteren Android-Geräten. Zum Glück gibt es mehrere Möglichkeiten, HEIC in JPG zu konvertieren und so eine breitere Verfügbarkeit zu gewährleisten. In diesem Beitrag verrät Euch nextpit, wie das funktioniert.