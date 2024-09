Mit dem Xiaomi 14T Pro und dem Xiaomi 14T lernten wir gerade die neuen Xiaomi-Smartphones kennen. Mit an Bord ist jetzt auch Google Gemini, Circle to Search und noch einiges mehr an künstlicher Intelligenz. Grund genug, um das Pro-Modell heute gegen das Galaxy S24+ (zum Test) von Samsung antreten zu lassen – Samsungs fast identisch großes Smartphone, das ebenfalls bis unters Dach voll mit KI ist.

Samsung avancierte direkt zum Jahresbeginn mit der Galaxy-S24-Serie zum Platzhirsch, was Smartphones mit KI-Features angeht. Während Google schnell nachlegte und Apple Intelligence noch auf sich warten lässt, schickt sich jetzt mit Xiaomi der nächste große Name an, das AI-Game mitzuspielen.

Technische Daten: Xiaomi 14T Pro und Samsung Galaxy S24+ im direkten Vergleich

Pro-Modell Basismodell Gerät Xiaomi 14T Pro Samsung Galaxy S24+ Bild Bewertung Zum Test: Xiaomi 14T Pro Zum Test: Samsung Galaxy S24+ Preis (UVP) ab 799,90 € ab 1.149 € Display 6,67" AMOLED

2.712 x 1.220 px

144 Hz Bildwiederholrate 6,7", Dynamic AMOLED

3088 x 1440 px

120 Hz Bildwiederholrate SoC MediaTek Dimensity 9300+ Exynos 2400 RAM 12 GB LPDDR5X RAM 12 GB LPDDR5X Speicher 256 / 512 / 1024 GB UFS-4.0-Speicher

nicht erweiterbar 256 / 512 GB UFS 4.0 OS HyperOS auf Basis von Android 14

Vier Android-Upgrades

Fünf Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, Blende f/1.6

Ultraweitwinkel: 12 MP, Blende f/2.2

Telekamera: 50 MP, Blende f/2.0 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 32 MP, f/2.0-Blende 12 MP, f/2.2 Akku 5.000 mAh

120 W kabelgebundenes Laden

50 W kabelloses Laden

Ladegerät nicht enthalten 4.900 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC, UWB IP-Zertifizierung IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 160,4 x 75,1 x 8,39 mm, 209 g 158,5 x 75,9 x 7,7 mm, ca. 196 g Angebote*

Preis und Verfügbarkeit

Ihr könnt das Xiaomi 14 Pro seit dem 26. Oktober kaufen. Dabei habt Ihr drei Speicheroptionen (256 GB, 512 GB, 1 TB) und drei Farben (Titan Gray, Titan Blue und Titan Black) zur Auswahl. Ab 799 Euro (UVP) könnt Ihr zuschlagen und dabei bis zum 11. Oktober sogar noch kräftig sparen: Bis zum 11. Oktober gibt es das Xiaomi 14T Pro in der 1-TB-Version für 899,90 Euro, also einen Hunderter günstiger als normal. Obendrauf gibt es da noch das Redmi Pad Pro und wer will, bestellt sich für nur 0,99 Euro noch das Ladegerät dazu.

Xiaomi 14T Pro Samsung Galaxy S24+ 256 GB 799,90 € 1.149,00 € 512 GB 899,90 € 1.319,00 € 1 TB 999,90 € –

Auch für die Samsung-Handys gab es im Januar beim Launch spannende Angebote, aber das Thema ist natürlich schon lange durch. Das Galaxy S24+ wurde mit einer UVP von 1.149 Euro fürs 256-GB-Modell vorgestellt, also für satte 350 Euro mehr – oder für 250 Euro mehr, als Ihr eben gerade für Xiaomis Early-Bird-Handy mit 1 TB Speicher plus Tablet hinblättert.

Fairerweise muss man aber da auch dazu sagen, dass Ihr das Galaxy S24+ aktuell bei Samsung schon für 949 Euro bekommt und der Straßenpreis mittlerweile bei unter 800 Euro angekommen ist. Was die Farben angeht, hat Samsung mehr zu bieten als der chinesische Konkurrent: Sapphire Blue, Jade Green, Sandstone Orange, Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black und Marble Gray lauten die immerhin sieben Optionen.

Design und Display

Design

Wenn wir eh gerade über Farben reden, lasst uns kurz beim Design bleiben. Xiaomi als auch Samsung sind sich dieses Jahr bei den Designsprachen einfach treu geblieben. Das bedeutet, dass Samsung weiterhin auf die drei untereinander angeordneten, frei stehenden Kameras antritt – und Xiaomi weiterhin auf eine quadratische Kamerainsel setzt, wie wir sie etwa aus der Xiaomi-13T-Reihe oder vom Xiaomi 14 (Test) kennen.

Xiaomis Kamerainsel ist auch beim Xiaomi 14T Pro wieder einmal im wahrsten Sinne des Wortes "herausragend". / © nextpit

Samsungs Galaxy S23+ verwendet Armour Aluminium für den Rahmen und vertraut vorne wie hinten auf Corning Gorilla Glass Victus+. Auch Xiaomi vertraut auf die Kombination aus Metallrahmen mit Aluminiumlegierung und Glas-Rückseite, wobei das Xiaomi 14T Pro durch seine strukturierte Oberfläche auf der Rückseite für eine besondere Griffigkeit sorgt und gleichzeitig Fingerabdrücke vermeidet. Beide Smartphones kommen mit IP68-Zertifizierung, die Euch Staub- und Wasserresistenz verspricht.

Vielleicht ist das Design nicht so ikonisch wie beim iPhone – aber auch ein Samsung-Handy erkennt man auf Anhieb, oder? / © nextpit

Das Samsung-Handy ist das minimal breitere der beiden Geräte, während das Xiaomi 14T Pro minimal länger, dicker und etwas schwerer ist. Nehmt Ihr beide Geräte in die Hand, sollten diese Unterschiede aber kaum eine Rolle spielen. Die exakten Maße findet Ihr oben in der Vergleichstabelle.

Display

Am Display des Samsung Galaxy S24+ gibt es tatsächlich nichts zu kritisieren – auch, wenn die Ränder beim 14T Pro noch schlanker zu sein scheinen. / © nextpit

Samsung ist so eine Art Display-König und liefert mit seinem 6,7 Zoll großen "Dynamic AMOLED 2X"-Panel mit einer Auflösung von 3.088 x 1.440 px sowie einer Bildwiederholrate von 120 Hz wieder amtlich ab. Aber auch Xiaomi muss sich keineswegs verstecken: Auch hier gibt es AMOLED-Technologie bei einer Auflösung von 2.712 x 1.220 px. Allerdings ist das Display mit 144 Hz in seiner Darstellung sogar noch flüssiger und mit in der Spitze 4.000 Nits auch deutlich heller (Galaxy S24+: 2.600 Nits). Auf die LTPO-Technologie setzen beide Hersteller und insgesamt lässt sich konstatieren, dass Ihr bei beiden Modellen richtig gute Displays erhaltet.

Allerdings sei noch drauf hingewiesen, dass die Screen-to-Body-Ratio bei Xiaomi (93,3 Prozent) sogar noch einmal etwas besser ist als beim Samsung-Gerät (etwa 90,7 Prozent).

Leistung und Konnektivität

Das Thema Leistung ist bei Samsung oft ein vertracktes. Das Galaxy S24+ ist ein guter Beleg dafür, kommt es doch in einigen Regionen mit dem Snapdragon 8 Gen 3, während wir hierzulande die Variante mit dem leider schwächeren Exynos 2400 kaufen können. Xiaomi setzt hier hingegen auf MediaTek und verpasst dem Xiaomi 14T Pro mit dem Dimensity 9300+ ein echtes Powerhouse.

Die Benchmark-Tests sind in diesem Fall nicht besonders aussagekräftig, da wir teils unterschiedliche Tests durchgeführt haben. So haben wir beispielsweise keinen AnTuTu-Score vom S24+, der aber bei anderen Tests deutlich unter zwei Millionen Punkten lag, während diese zwei-Millionen-Marke beim Xiaomi 14T Pro erreicht wird. Insgesamt dürftet Ihr im Alltag, aber auch beim Spielen von Games keine riesengroßen Performance-Unterschiede bemerken.

Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) Galaxy S24+

(Exynos 2400) AnTuTu 2.013.101

(Perf. Modus: 2.077.622) – 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 2983 (2958)

Schlechtester Loop: 2633 (2641)

Stabilität: 88,3 % (88,4 %) Bester Loop: 4242

Schlechtester Loop: 2637 3DMark Steel Nomad Light Stresstest Bester Loop: 1132 (1142)

Schlechtester Loop: 1086 (1089)

Stabilität: 95,4 % Geekbench 6 Single: 2188 (2243)

Multi: 7158 (7304) Single: 2131

Multi: 6676

Wir haben allerdings beim Exynos 2400 spürbare Hitzeentwicklung bei längeren Gaming-Sessions beobachtet, die in der Folge dazu führte, dass die Leistung gedrosselt wurde. Beim Xiaomi 14T Pro hingegen überzeugt das Wärmemanagement. Allerdings verhindert die GPU, dass wir dem Xiaomi-Handy einen fetten Gaming-Handy-Stempel verpassen können.

Beim Speicher marschieren beide Modelle weitestgehend im Gleichschritt: 12 GB LPDDR5X, UFS-4.0-Speicher mit 256 bzw. 512 GB – lediglich das Xiaomi 14T Pro bietet allerdings auch noch eine 1-TB-Option. Auch bei der Konnektivität liegt das China-Smartphone um eine Nasenspitze vorn: Dort bekommen wir nämlich im Vergleich Wi-Fi 7 statt 6E und Bluetooth 5.4 statt 5.3 geboten. Beide Modelle lassen Euch auf eSIM-Karten und das 5G-Netz zurückgreifen, dafür fehlt ebenfalls bei beiden Geräten die Option, den Speicher zu erweitern.

Wenn wir einen Sieger in dieser Kategorie ernennen müssen, wäre es für mein Empfinden das Xiaomi 14T Pro mit einem hauchzarten Vorsprung.

Kamera

Bei vielen von Euch, die sich für ein neues (und vor allem auch teures) Smartphone entscheiden, ist die Kamera ein Hauptkriterium. Samsung liefert da mit seinen Flaggschiff-Modellen in Serie ordentlich ab, aber auch Xiaomi ist wahrlich kein Kamera-Leichtgewicht – wie auch, wann eine Legende wie Leica mit ins Boot holt.

Auf dem Papier haben wir hier ähnliche Line-ups: Triple-Cams, bestehend aus 50-MP-Hauptkameras und dazu jeweils ein Ultraweitwinkel- und Telesensor. Beim Ultraweitwinkel bringen es beide Geräte auf 12 MP, die 2.6x-Telekamera des Xiaomi-Modells liegt hier mit 50 MP vs. 10 MP (3x-Tele beim S24+) allerdings vorn. Natürlich muss ich niemandem von Euch erzählen, dass die nackte Zahl der Megapixel nun wahrlich nichts über die Qualität der Kamera aussagt.

Die Kamerainsel ist wuchtig, beherbergt aber auch ziemlich gute Hardware. / © nextpit

In unseren Tests haben aber beide Kamerasystem richtig gut abgeliefert. Die Leica-Partnerschaft führt dazu, dass Xiaomis Hauptkamera und auch die Telekamera wirklich natürliche Farben abliefern. Der Ultraweitwinkel-Sensor ist mit seinen helleren, kräftigeren Farben nicht wirklich konsistent. Allerdings zeigen unsere Blindtests auch immer wieder, dass viele von Euch diese Farbgebung sogar bevorzugen.

Auch die Bilder, die Ihr tagsüber mit dem S24+ knipst, sind in der Regel Bombe! Das gilt auch für die Tele- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Beide Geräte überzeugen auch bei nachts, wobei hier das S24+ bei den Ultraweitwinkel-Fotos nicht das hohe Level an Detailreichtum halten kann.

Gefällt Euch Samsungs Design mit den freistehenden Kameras besser? / © nextpit

Unterm Strich bleibt hier: Weder Xiaomi noch Samsung erreicht das Niveau, dass die beiden auf ihren Aushängeschildern Xiaomi 14 Ultra (Test) und Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) erreichen. Aber nichtsdestotrotz bekommt Ihr bei beiden Handys richtig, richtig gute Kamera-Systeme geliefert, die sowohl in Sachen Hardware als auch Software (fast) alles richtig machen. Unentschieden! Aber wieso quatsche ich überhaupt so viel? Schaut Euch doch unsere Fotos einfach selbst an – hier sind die Galerien:

Testfotos des Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Leica Authentic © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Leica Vibrant © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Authentic © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Vibrant © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) - Leica Authentic © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) - Leica Vibrant © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) - Leica Vibrant © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (30x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (30x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Portrait modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Master Portrait modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) - Leica Portrait modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) - Master Portrait modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Portrait modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Master Portrait modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Selfie © nextpit Xiaomi 14T Pro: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Xiaomi 14T Pro: Selfie © nextpit Xiaomi 14T Pro: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Vibrant modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Leica Vibrant © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Vibrant modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Vibrant modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Leica Vibrant © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Vibrant modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Vibrant modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera - Leica Vibrant modus © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (5x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Telekamera (2.6x zoom) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 14T Pro: Hauptkamera © nextpit

Testfotos des Samsung Galaxy S24+

Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Zoom x3) mit Nachtmodus © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Porträtmodus an © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Nachtmodus © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Selfie mit Porträt- und Nachtmodus © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Nachtmodus an © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Porträtmodus an © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Porträt- und Nachtmodus an © nextpit

Software: Advanced AI vs. Galaxy AI

Ihr erhaltet beim Xiaomi 14T Pro genau das, was zu erwarten war: HyperOS auf Basis von Android 14, Bloatware inklusive. Dazu kommen fünf Jahre Unterstützung bei den Sicherheitsupdates und vier Jahre Android-Updates. Ähnlich erwartbar, was Samsung anbieten kann: Ebenfalls das immer noch aktuelle Android 14 auf das One UI 6 aufsetzt. Auch, wenn Xiaomi sich in dieser Disziplin deutlich verbessert hat: Bei den Updates kommt man nicht an Samsung heran, die sowohl Sicherheitsupdates als auch Android-Updates für fette sieben Jahre gewähren.

Dabei haben wir es mit zwei wirklich beliebten Overlays zu tun, sodass die Frage, ob Ihr One UI oder HyperOS mehr mögt, lediglich eine Frage des Geschmacks ist.

... oder aber eine Frage, wer bei seiner Software mit der besseren KI-Suite andocken kann. Samsung hat uns direkt zu Jahresbeginn mit Galaxy AI verblüfft. Da kommt schon eine Menge gutes Zeug zusammen. Einige Features wie Circle to Search oder die Foto-Funktionen nutze ich selbst sehr gerne, manches ist (zumindest noch) eher Spielerei.

Dank Circle to Search könnt Ihr auf Samsung-Handys und ab sofort auch auf dem Xiaomi 14T Pro das Internet nach Eierköpfen durchsuchen. / © Samsung / nextpit

Das bringt mich direkt zu Xiaomi, die ebenfalls groß auffahren wollen mit ihrer "Advanced AI". Wir müssen schauen, was da direkt passiert, weil da auch vieles noch in der Mache ist bzw. erst funktionieren sollte, nachdem wir bereits gestern unseren Test zum Xiaomi 14T Pro veröffentlichten. Konkret finden das bereits erwähnte Circle to Search und auch Google Gemini ihren Weg aufs Xiaomi-Phone, aber das ist natürlich längst noch nicht alles: Es wird die üblichen Tools geben, um Texte zusammenzufassen, Übersetzungs-Werkzeuge, Ihr könnt Videos und Fotos nachbearbeiten und vieles mehr.

Außerdem strahlen die KI-Talente ähnlich wie beim Samsung Galaxy S24+ auch auf alle weiteren Bereiche des Smartphones ab: So wird die Fotografie von KI profitieren, das Display kann sich bei Farbtemperatur und Helligkeit automatisch an die äußeren Gegebenheiten anpassen und mehr.

Was die Software angeht, würde ich Stand jetzt Samsung vorn sehen: Weil die KI-Funktionen halt schon bewiesen haben, was sie können und weil der Software-Support bei Samsung ein besserer/längerer ist. Aber keine Frage: Xiaomi macht bei beiden Themenfeldern große Fortschritte und so langsam bekommen wir auch das Gefühl, dass sich HyperOS zunehmend mehr von MIUI emanzipiert.

Akku: Weit und breit keine Ladegeräte

Geht es um Schnellladestandards, sollten sich Unternehmen wie Samsung und Apple.echt mal peinlich berührt wegducken. Mit 45 W "Schnellladen" lockt man zumindest in China keinen Hund mehr hinterm Ofen hervor. Während ich noch drüber nachdenke, ob ich tatsächlich gerade in einem Satz die Wörter "China", "Hund" und "Ofen" verwendet habe, zeige ich Euch, was Xiaomi unter Schnellladen versteht: Ihr ladet den 5.000-mAh-Akku nämlich mit fetten 120 W in nur 25 Minuten komplett auf, wenn Ihr die Top-Speed-Option aktiviert.

Das Xiaomi 14T Pro lädt schnell, aber der dafür erforderliche HyperCharge-Adapter ist optional. / © nextpit

Kabellos Laden? Jau, geht auch – und zwar mit 50 W. Das bedeutet nicht nur, dass Ihr das Gerät kabelgebunden schneller aufladet, als man "Wo verdammt ist das Ladegerät?" sagen kann, sondern auch, dass Ihr kabellos das Xiaomi 14T Pro schneller laden könnt als das Samsung-Handy mit Kabel. Bei Samsung braucht Ihr laut unserem Test etwa 77 Minuten, bis oben im Display die 100-Prozent-Anzeige blinkt.

Xiaomi passt sich Samsungs schlechten Gewohnheiten übrigens an und packt auch keinen Charger mehr in die Box. Leider gibt es noch eine weitere schlechte Nachricht für die Samsung-Fraktion: Zwar liegt immerhin ein Kabel bei, aber mit dem ladet Ihr maximal mit 25 W, auch wenn Ihr Euch optional das 45-W-Ladegerät gönnt. Kundenfreundlich geht echt anders!

Aber hey, dafür hält der 4.900 mAh fassende Akku länger durch als bei Xiaomis 14T Pro: Während das nämlich laut PCMark-Akkutest bei etwa 13,5 Stunden die Grätsche macht, hält der Akku beim S24+ über 15 Stunden durch!

Fazit

Dann lasst uns mal schauen, welches der Geräte – Xiaomi 14T Pro oder Galaxy S24+ – nach unserem Vergleich eher die Wurst vom Teller zieht. Bei der Verarbeitungsqualität und dem Design sehe ich beide Kisten ziemlich auf Augenhöhe. Bei der Performance sehe ich es auch so, weil der kleine Vorteil, den Xiaomis MediaTek-Wahl bietet, praktisch kaum spürbar sein dürfte. Vielleicht liegt Xiaomi auch beim Display sogar leicht vorne dank 93,3 Prozent Screen-to-Body-Ratio und höherer Bildwiederholrate – wobei Samsung bei der Auflösung punktet.

Ganz ähnlich verhält es sich auch bei der Kamera, wo beide Boliden sehr ähnlich auf hohem Niveau abliefern. Bei der Software hingegen würde ich aktuell deutlich aufs Handy aus Korea setzen, wenn mir der lange Support besonders wichtig ist. Da wir die meisten KI-Funktionen bei Xiaomi noch nicht testen konnten, will ich die hier jetzt nicht mitbewerten. Beim Akku schließlich haben wir ein Gerät, das länger durchhält und ein Gerät, das deutlich flotter lädt. Wie bei vielen anderen Punkten in diesem Vergleich ist das wohl auch eine Frage Eurer persönlicher Präferenz.

Damit passiert jetzt zum Schluss leider genau das, was ich vermeiden wollte: Ein Urteil, das sowas aussagt wie "kauft, was Ihr wollt, Ihr könnt nichts verkehrt machen". Eigentlich würde der Preis das Zünglein an der Waage spielen, aber auch hier liegen beide auf ähnlichem Niveau, da der Straßenpreis Samsungs UVP längst deutlich gedrückt hat.

Sitzt Ihr in dieser Sekunde ernsthaft unentschlossen vor einer Kaufentscheidung, solltet Ihr Euch Xiaomis Early-Bird-Deal flott nochmal ins Gedächtnis rufen: Wer bis zum 11. Oktober zuschlägt, spart einen Hunderter bei der 1-TB-Ausführung, bekommt das 120-W-Ladeteil für 'nen Euro und oben drauf gratis halt noch Xiaomis Tablet im Wert von 300 Peitschen geschenkt.

Aber was sagt Ihr denn, nachdem Ihr diesen Vergleich und bestenfalls auch die Testberichte gelesen habt? Welches ist Euer Favorit?