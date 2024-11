Im Mi-Store von Xiaomi könnt Ihr Euch nicht nur richtig geniale Mittelklasse-Smartphones oder leistungsstarke Saugroboter finden. Denn der chinesische Hersteller hat noch weitere Geräte auf Lager, wie den Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus. Derzeit bekommt Ihr den Akkusauger in einem besonderen Bundle zum bisherigen Tiefstpreis. nextpit hat alle Details zum Deal für Euch.

Selbst ohne Deal-Events wie den Black Friday am 29. November gibt es im Netz zahlreiche Angebote zu entdecken. Auch bei Xiaomi könnt Ihr Euch jetzt schon einige besondere Angebote sichern. Eines davon betrifft das aktuelle Bundle zum Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus. Den Akkusauger bekommt Ihr kurzzeitig mit einer smarten Heißluftfritteuse zum unschlagbaren Preis von 199,99 Euro.

Affiliate Angebot Xiaomi G10 Plus Mit "gratis" Heißluftfritteuse

Xiaomi G10 Plus mit einer Heißluftfritteuse – Das erwartet Euch

Unsere Kollegen von inside digital haben den Xiaomi G10 Plus bereits für Euch getestet. Der Akkusauger verfügt über eine Wischfunktion, was ihn zu einem Multifunktions-Gadget macht. Der flexible Kopf sorgt dafür, dass Ihr problemlos in die Ecken kommt und auch die Saugkraft reicht für alltägliche Aufgaben und sogar feine Tierhaare mehr als aus. Auch beim Wischen gibt sich der Wisch-Sauger (Bestenliste) keine Blöße und entfernt hartnäckigen Schmutz sorgfältig.

Doch lieber Automatisch? Die besten Saugroboter im Test & Vergleich

Die Akkulaufzeit beträgt knapp 40 Minuten. Zudem lässt sich der Staubbehälter per Knopfdruck leeren. Das Display gibt Euch Informationen zu Eurem aktivierten Saugmodus und dem Akkustand des Saugers. Außerdem lässt sich das Gerät auch problemlos zum Handsauger umfunktionieren, damit Ihr etwa Euer Auto oder Möbel reinigen könnt. Etwas problematisch wird es jedoch, wenn Ihr eine größere Fläche reinigen möchtet, da hier der Akku eventuell nicht ausreicht. Darüber hinaus passt die Bodenbürste nicht unter schmalere Möbel.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro

Kommen wir also noch zur "gratis" Zugabe. Neben dem Akkusauger gibt es noch die Xiaomi Smart Air Fryer Pro. Die Heißluftfritteuse bietet ein Fassungsvermögen von 4 Litern und eignet sich dadurch problemlos für zwei bis drei Personen (oder einen Deal-Dustin). Der Air Fryer arbeitet mit 1.600-W-Leistung und hat zudem ein Sichtfenster integriert, wodurch Ihr Euer Futter im Auge behalten könnt.

Der Xiaomi Smart Air Fryer Pro besitzt jetzt ein Sichtfenster, durch das Ihr den Frittier-Fortschritt jederzeit verfolgen könnt. / © Xiaomi

Über das Drehrad an der Fritteuse könnt Ihr verschiedene voreingestellte Programme auswählen. Zusätzlich bietet Xiaomi in der App verschiedene Rezepte, auch für Kochfaule Studenten und Junggesellen. Tester berichten allerdings davon, dass die Hitze sich nicht gleichmäßig im Garkorb verteilt und dieser auch nicht spülmaschinenfest ist. Falls Ihr Euch allerdings von Eurer McDonald-Flatrate trennen möchtet oder einfach weniger fettig frittieren wollt, ist diese Beigabe perfekt.

Lohnt sich das Angebot zum Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus?

Der verhältnismäßig günstige Preis macht diesen Deal erst so richtig spannend. Denn selbst bei eBay zahlt Ihr gerade mindestens 215,49 Euro nur für den Saug-Wischer. Der bisherige Bestpreis des G10 Plus lag zudem bei 188 Euro. Die Heißluftfritteuse hingegen kostet Euch ebenfalls rund 70 Euro im Netz. Xiaomi verlangt für beide Geräte im Bundle jedoch nur 199,99 Euro. Dadurch spart Ihr, im Vergleich zu den aktuellen Einzelpreisen, über 85 Euro.

Affiliate Angebot Xiaomi G10 Plus Mit "gratis" Heißluftfritteuse

Könnt Ihr also etwas mit dem Akku-Sauger anfangen und findet die Idee einer Heißluftfritteuse nicht verkehrt, ist dieser Deal eine Empfehlung wert. Doch auch falls Ihr der Zugabe nichts abgewinnen könnt, ist das Ganze richtig spannend, da es den Sauger gerade nirgends günstiger gibt. Bald ist Weihnachten und eventuell freut sich auch jemand im Freundes- oder Familienkreis über den Xiaomi Smart Air Fryer Pro. Alternativ gehen solche Geräte auch über eBay Kleinanzeigen immer recht einfach über den Tisch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist so ein Bundle interessant für Euch? Lasst es uns wissen!