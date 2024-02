ZTE stellt mit dem Nubia Flip sein erstes Foldable vor!

Die ZTE-Tochter Nubia hat nicht nur anlässlich des Mobile World Congress (MWC 2024) in Barcelona, sein europäisches Comeback bekannt gegeben, sondern auch sein erstes faltbares Smartphone der Öffentlichkeit präsentiert. Das Nubia Flip ist – wie der von Samsung bekannte Name vermuten lässt – ein Foldable im Clamshell-Design.

ZTE stellt Nubia Flip auf dem MWC vor!

Das Nubia Flip ist das erste Foldable im Clamshell-Design von ZTE. / © Nubia | edit by nextpit

Es scheint, dass Samsung mit dem Galaxy Z Flip im Februar 2020 eine neue Generation Smartphones ins Leben gerufen hat, an der sich viele Hersteller nun orientieren. Denn nun meldet sich auch die chinesische Smartphone-Größe ZTE auf dem europäischen Markt zurück. Und das gleich mit dem ersten Foldable, bei dem man sich für den deutlich erfolgreicheren Formfaktor im Clamshell-Design entschieden hat.

Das Nubia Flip hat innen ein 6,9 Zoll großes AMOLED-Display mit einer FHD+-Auflösung und einer 16-MP-Frontkamera oben mittig im Punch-Hole-Design. Auf der Außenseite gibt es ein kreisrundes und 1,43 Zoll großes AMOLED-Subdisplay zur Anzeige von eingehenden Benachrichtigungen und dem Kamerasucher. Flankiert wird das Panel von einer 50-MP-Hauptkamera und der obligatorischen 2-MP-Tiefenkamera in einer Art schwarzen Außenring, in den offensichtlich das LED-Blitzlicht keinen Platz gefunden hat. Denn jenes befindet sich in der linken oberen Ecke der Rückseite.

Nubia Flip mit IP-Zertifizierung!

Das Nubia Flip kommt mit einem kreisrunden AMOLED-Sub-Display. / © Nubia | edit by nextpit

Das 76 x 170 x 7,3 mm im ausgeklappten Zustand große und 214 g leichte Nubia Flip soll Ende Mai den deutschen Handel zu einem bislang noch unbekannten Preis erreichen. Verfügbar werden für das IPX2 und IPX4 zertifizierte Klapp-Foldable die Farben Schwarz und Gold sein. Unter der Haube befindet sich ein Snapdragon 7 Gen 1 gemeinsam mit 6 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher. Der Akku besitzt eine Kapazität von satten 4.310 mAh und kann mittels mitgelieferten 33-W-Netzteil entsprechend schnell geladen werden.

Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass die ZTE-Tochter mit Ihren Comeback Ende Mai 2024 versuchen wird, das Klapphandy mit faltbaren Display unter 1.000 Euro zu verkaufen. Man wird sehen, ob ich mit meiner Vermutung Recht behalten soll.

Was ist Euer erster Eindruck zu dem 76 x 88 x 15,5 mm zusammengeklappten Nubia Flip? Schreibt uns Eure Gedanken gern unten in die Kommentare. Ich zumindest bin schon gespannt, ob Ihr dem ZTE-Comeback vertraut.