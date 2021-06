Amazon Prime Day 2021: Die besten Smartphone-Angebote

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Handy? Dann solltet Ihr auf keinen Fall die Smartphone-Deals am Amazon Prime Day verpassen. Im Rahmen der Schnäppchen-Aktion reduziert Amazon die Preise zahlreicher Handys und bietet traditionsgemäß viele Bestpreise an. Allerdings solltet Ihr nicht die Katze im Sack kaufen.

Dieser Artikel wird im Laufe des Amazon Prime Day fortlaufend aktualisiert

Denn unter den Deals finden sich auch Blender, die es bei anderen Onlineshop günstiger gibt. Aus diesem Grund listen wir Euch nachfolgend Angebote für Handys auf, die sich tatsächlich lohnen. Dabei prüfen wir die Angebote über die Preissuchmaschine Geizhals.de und schauen so, ob es das Handy bei einem anderen Händler vielleicht noch günstiger gibt.

Die besten Smartphone-Angebote am Amazon Prime Day

Apple

Samsung

Xiaomi

OnePlus

Realme

Sony

Oppo

Seid Ihr Euch vor dem Kauf eines Handys nicht sicher? Dann schaut einmal in unseren Smartphone-Bestenlisten vorbei und prüft, ob das jeweilige Smartphone in der Kategorie auch wirklich empfehlenswert ist. Zu aktuellen Handys bieten wir in der Regel auch ausführliche Testberichte, in denen wir Euch über alle Vor- und Nachteile informieren.

Ist bei den Angeboten nichts dabei und Ihr wollt trotzdem vom Amazon Prime Day profitieren? Dann schaut ganz oben auf dieser Seite unsere anderen Artikel zum Amazon Prime Day durch. Tipps und Hinweise sind in den Kommentaren natürlich auch jederzeit willkommen.