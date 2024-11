Die besten Smartphones bis 1.000 Euro im Vergleich und Test

Die besten Smartphones bis 1.000 Euro im Jahr 2024

Das beste Android-Smartphone unter 1000 Euro: Samsung Galaxy S24

Die schöne Rückseite des S24 begeistert. / © nextpit

Kurz nach seiner Veröffentlichung wurde das Samsung Galaxy S24 schnell zu unserem Top-Pick für die besten Smartphones unter 1.000 Euro. Mit diesem neuen Modell hat sich Samsung wieder einmal selbst übertroffen. Samsung bietet uns ein beeindruckendes High-End-Gerät, das nicht nur über ein außergewöhnliches 6,2-Zoll-Display verfügt, sondern mit dem "Snapdragon 8 Gen 3"-Prozessor auch eine starke Leistung bietet.

Außerdem können sich die Nutzer:innen auf bis zu sieben Jahre Updates und innovative KI-Funktionen freuen. In unserem Testbericht über das Galaxy S24 erfahrt Ihr, was Ihr von diesen Funktionen erwarten könnt.

Samsung ist seinen Dimensionen treu geblieben, Euch erwartet ein kompaktes Semi-Flaggschiff mit guter Haptik. Leider gibt es keine Innovationen im Bereich der Kamera, was aber nicht unbedingt schlecht ist, da die Kameraausstattung immer noch zu den besten auf dem Markt gehört. Der Akku hält auch lange durch, aber modernes, wirklich flottes Schnellladen sucht Ihr vergeblich.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Samsung Galaxy S24 Pro Starke KI-Funktionen

50 Euro günstiger als S23

Überragendes Display

Kompakt und gute Haptik

Lobenswerte Updatepolitik

Performance ist absolut okay Contra Kein Kamera-Upgrade

128 GB UFS-3.1-Speicher

Akku größer, Laufzeit kürzer

Quick-Charging nicht zeitgemäß Zum Testbericht Samsung Galaxy S24 Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Das beste iPhone unter 1.000 Euro: Apple iPhone 16

Die neu ausgerichtete Kameraanordnung macht es leicht, das neue Modell zu erkennen. / © nextpit

Mit einer gestrafften Auswahl an Handys und der Einstellung des Pro-Modells der vorherigen Generation ist das Vanilla-iPhone der offensichtliche Vorschlag in dieser Preiskategorie. Für 2024 diktierten die Anforderungen des KI-Trends zwei diskrete Upgrades für das Basismodell: Einen größeren Arbeitsspeicher und einen neuen A18-Prozessor, der die gesamte Apple Intelligene antreibt und obendrein eine bessere Energieeffizienz bietet.

Außerdem hat das iPhone 16 nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Buttons: den Action-Button, der erstmals bei der "iPhone 15 Pro"-Familie zum Einsatz kam, und den "Camera Control"-Button, einen kapazitiven, zweistufigen Button, der als Auslöser, Shortcut und zur Auswahl der Kameraeinstellungen verwendet werden kann. All diese Verbesserungen machen das iPhone zu einer noch vielseitigeren Kamera für Fotos und Videos.

Zusammenfassung Kaufen Apple iPhone 16 Pro Neue Bedienkonzepte dank Aktionsknopf und Kamerasteuerung

Großes Hardware-Upgrade dank A18 und 8 GB RAM

Bildqualität lässt sich wunderbar individualisieren

Hervorragende Akkulaufzeit Contra Bleibt ohne KI-Integration hinter der Konkurrenz zurück

Display bietet nur 60 Hz Wiederholrate

Kamerasteuerung nur im Landscape wirklich praktisch Zum Testbericht Apple iPhone 16

Das beste Kamerahandy unter 1.000 Euro: Xiaomi 14T Pro

Hinter den übergroßen Kamerainseln versteckt sich im Inneren ziemlich gute Hardware. / © nextpit

Dieser Bereich war früher eine Hochburg der Pixel-Handys, aber wir haben das Gefühl, dass Google in den letzten Jahren stagniert, während Xiaomi von der Leica-Partnerschaft profitiert. Das Xiaomi 14T Pro ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Es bietet nicht nur eine verbesserte Optik, sondern auch eine erweiterte Auswahl an Fotostilen, die das Leica-Gefühl imitieren. Folgende drei Sensoren sind an Bord: Weitwinkel, Ultraweitwinkel und 2,6-faches Teleobjektiv (wobei letzteres normalerweise einen brauchbaren 10-fachen Zoom bietet).

Nicht nur die Kamera ist auf Flaggschiff-Niveau, sondern auch der "Dimensity 9300+"-Prozessor, der eine ziemlich konkurrenzfähige Leistung bei alltäglichen Aufgaben liefert. Das einzige Problem, das wir beim Xiaomi 14T Pro gefunden haben, ist die Menge an Bloatware und Werbung auf einem Flaggschiff-Handy, aber es gibt Möglichkeiten, diese zu minimieren.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi 14T Pro Pro Hervorragende Leistung im Alltag

Vielseitige Kamera in Hardware und Software

Schnelles Aufladen per Kabel oder drahtlos Contra Durchschnittliche Spielleistung

Kein Ladegerät in der Box

Bloatware und Werbung Zum Testbericht Xiaomi 14T Pro

Das beste kompakte, faltbare Smartphone unter 1.000 Euro: Galaxy Z Flip 5

Größer und funktionaler: Der Touchscreen bietet2024 viel mehr Möglichkeiten. / © nextpit

Seitdem es keine kompakten Handys wie das iPhone mini oder das Asus Zenfone mehr gibt, sind Klapphandys de facto die kompakten Smartphones von heute. Das Galaxy Z Flip 5 ist zwar nicht mehr das neueste, aber es bietet fast die gleichen Funktionen und Leistungen wie sein Nachfolger, nur zu einem niedrigeren Preis.

Der externe Bildschirm wurde erweitert, um ausgewählte Apps anzuzeigen (aber auch hier gibt es Umgehungsmöglichkeiten), damit Ihr das Handy nicht ständig öffnen müsst. Außerdem hat das Z Flip 5 seit seiner Markteinführung einige Galaxy AI-Funktionen erhalten, und es werden noch weitere folgen. Allerdings gibt es ein paar Kompromisse beim Flip-Erlebnis: Die Kamera ist nicht so vielseitig, und die Akkulaufzeit ist kürzer als bei unseren anderen hier gelisteten Modellen.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Samsung Galaxy Z Flip 5 Pro Wirklich nützliches Cover-Display

Verbesserte Scharniermechanik

Ausgewogene Display-Bildqualität

Flüssiges Software-Erlebnis

Überdurchschnittliche Kameraqualität Contra Etwas größere Falte im Display

Nur durchschnittliche Akkulaufzeit

Die Aufladezeit beträgt mehr als eine Stunde

Kein Ladegerät in der Box enthalten Zum Testbericht Samsung Galaxy Z Flip 5 Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Warum sind Smartphones unter 1.000 Euro keine echten Flaggschiffe mehr?

Bei Handys, die die 1000-Euro-Marke längst und weit überschritten haben, müssen wir zwangsläufig Kompromisse eingehen, wenn wir nach einem Gerät unterhalb dieses Preises suchen. Einige Funktionen wie 5G, eSIM, NFC und kabelloses Laden sind in dieser Kategorie zwar Standard, aber in anderen Kategorien gibt es einige Unterschiede. Deshalb haben wir uns bei dieser Auswahl auf die folgenden Merkmale konzentriert:

Unsere Auswahlkriterien

Display: Die Eigenschaften des Bildschirms beeinflussen nicht nur, wie scharf (Auflösung) oder flüssig (Bildwiederholrate) Inhalte angezeigt werden, sondern auch, wie groß oder klein das Handy ist. Wir haben uns für Optionen entschieden, die vom taschenfreundlichen Galaxy Flip bis hin zur großen 6,7-Zoll-Kamera-Alternative reichen.

Die Eigenschaften des Bildschirms beeinflussen nicht nur, wie scharf (Auflösung) oder flüssig (Bildwiederholrate) Inhalte angezeigt werden, sondern auch, wie groß oder klein das Handy ist. Wir haben uns für Optionen entschieden, die vom taschenfreundlichen Galaxy Flip bis hin zur großen 6,7-Zoll-Kamera-Alternative reichen. Leistung: Obwohl alle oben genannten Handys mit ihren Flaggschiff-SoCs sowohl bei Apps als auch bei Spielen ziemlich gut abschneiden sollten, hängt es von der Größe des Arbeitsspeichers ab, wie flüssig die Multitasking-Leistung ist – vor allem bei den Speicheranforderungen der KI-Funktionen. Außerdem solltet Ihr die Modelle mit 128 GB Speicherplatz meiden, wenn Ihr gerne viele Apps, Fotos und Videos auf dem Handy speichert.

Obwohl alle oben genannten Handys mit ihren Flaggschiff-SoCs sowohl bei Apps als auch bei Spielen ziemlich gut abschneiden sollten, hängt es von der Größe des Arbeitsspeichers ab, wie flüssig die Multitasking-Leistung ist – vor allem bei den Speicheranforderungen der KI-Funktionen. Außerdem solltet Ihr die Modelle mit 128 GB Speicherplatz meiden, wenn Ihr gerne viele Apps, Fotos und Videos auf dem Handy speichert. Kamera: Das Merkmal, das diese Handys von den günstigeren Modellen unterscheidet, ist vor allem die Kamera: bessere Bildqualität mit größeren Sensoren, Modelle mit Teleobjektiven für gezoomte Aufnahmen und eine bessere Bildverarbeitung für Nachtaufnahmen und Filter. Wenn Ihr gerne große Landschaften fotografiert, solltet Ihr darauf achten, dass die Ultraweitwinkel-Cam eine ausreichende Auflösung für Eure Fotos hat. Auf der anderen Seite solltet Ihr einem Teleobjektiv den Vorzug geben, wenn Ihr normalerweise Schwierigkeiten habt, Eure Motive ausreichend zu vergrößern.

Kauftipps

Was dürft Ihr von einem Smartphone für 1.000 Euro erwarten?

Smartphones im Bereich bis knapp 1.000 Euro sind zwar nicht so hochwertig wie die absoluten Premium-Modelle, aber es handelt sich noch immer um High-End-Smartphones. Wenn Ihr ein Smartphone bis 1.000 Euro kauft, macht Ihr natürlich andere Zugeständnisse als bei einem Smartphone bis 400 Euro. Trotz ihres Relevanzverlusts bieten 1.000-Euro-Smartphones jedoch immer noch alles, was Ihr für ein nahezu makelloses Nutzererlebnis benötigt.

So profitiert Ihr von einer hervorragenden Update-Politik mit bis zu fünf Jahren Software-Wartung. Die Verarbeitung ist mit der IP68-Zertifizierung und der Glasrückseite in der Regel sehr hochwertig. Die Akkulaufzeit ist dank der großen Akkus mit einer Kapazität von 4.000 bis 5.000 mAh ebenfalls nicht zu beklagen. Bei den Fotos könnt Ihr eine sehr gute Bildqualität und sogar ein Teleobjektiv erwarten.

Die Zugeständnisse, die Ihr bei einem Smartphone bis 1.000 Euro machen solltet

Wie bereits erwähnt, erwartet Euch bei einem Smartphone in dieser Preisklasse einige Nachteile, die Ihr bei Premium-Modellen nicht habt. Dennoch bleibt die User-Experience angenehm und Ihr könnt mit Eurem Smartphone fast alles machen, was Ihr wollt.

Allerdings müsst Ihr auf einige Funktionen verzichten – und das häufig im Bereich der Fotografie. Die Hersteller unterscheiden ihre High-End-Smartphones auch durch Hardware-Elemente wie einen weniger starken Hauptsensor, ein älteres SoC oder durch die Verwendung alter Standards für Konnektivität und schnelles Aufladen.

Keine Sorge, das sind in der Regel keine Elemente, die das Erlebnis mit dem Smartphone behindern. Es sind eher ein paar Ergänzungen, mit denen Käufer:innen in Richtung der noch teureren Modellen gelockt werden. So müsst Ihr beim Samsung Galaxy S24 etwa auf den tollen Zoom des S24 Ultra verzichten oder beim iPhone 15 auch 2024 noch mit 60 Hz Bildwiederholrate leben.

Das war's mit unserem Kaufratgeber für die besten Smartphones unter 1.000 Euro. Je nachdem, wonach Ihr sucht, hoffen wir, dass Ihr Euer nächstes Flaggschiff gefunden habt!

Was haltet Ihr von der Tatsache, dass Smartphones unter 1.000 Euro nicht mehr die "echten" Flaggschiffe sind? Habt Ihr Vorschläge für Modelle, die in diese Auswahl hätten aufgenommen werden können?

Zuletzt aktualisiert im November 2024. Ältere Kommentare wurden beibehalten und können sich auf ältere Versionen dieses Leitfadens beziehen.