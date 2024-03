Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC 2024 im Test und Vergleich

Die besten In-Ear-Kopfhörer 2023 im Vergleich

Diese Auswahl bezieht sich auf Kopfhörer im In-Ear-Format. Das Open-Fit-Format ist nicht wirklich empfehlenswert, wenn Ihr eine gute Geräuschunterdrückung haben möchtet (auch wenn es Modelle mit ANC gibt, z. B. von Huawei).

Die Geräuschunterdrückung ist zudem nicht das einzige Kriterium, das hier berücksichtigt wurde. Die Audioqualität der getesteten und verglichenen Kopfhörer, die Intuitivität der Steuerung, die Personalisierung des Nutzererlebnisses (Equalizer, App), die Wasserdichtigkeit und die Konnektivität haben ebenfalls Einfluss auf diesen Vergleich.

Wir raten Euch vom Kauf der AirPods Pro 2 ab, wenn Ihr kein iPhone oder ein anderes Apple-Gerät besitzt. Die Funktionen sind zu eingeschränkt. Habt Ihr hingegen ein iPhone, aber möchtet keine AirPods, sind alle hier ausgewählten Modelle mit einem Apple-Smartphone kompatibel und funktionstüchtig.

Kaufberatung: Was Ihr über In-Ear-Kopfhörer mit ANC wissen müsst

Klangqualität

Wer mehr für einen Kopfhörer ausgibt, bekommt in der Regel einen besseren Klang. Natürlich gibt es Ausnahmen wie die legendären On-Ear-Kopfhörer Koss Porta Pro, aber an dieser Faustregel könnt Ihr Euch orientieren. Als technische Daten für die Bewertung der Klangqualität findet Ihr im Netz und auf der Verpackung meist folgende Infos:

Technische Daten und was sie bedeuten Eigenschaft Auswirkung Größe der Treiber Die kleinen Lautsprecher, die in Kopfhörern sitzen, nennt man auch Treiber. Ihre Größe wird oft als relevantes Kriterium angegeben, allerdings kommt es bei der Bewertung auch auf die genutzten Materialien und die Qualität der Treiber an. Lasst Euch von kleinen Treibern also nicht verunsichern. Frequenzgang Der Frequenzgang beschreibt, welche Tonhöhen- und tiefen die Kopfhörer abdecken. Je größer der Frequenzbereich, desto besser ist die Klangqualität theoretisch. Watt Die Leistung von Lautsprechern wird in Watt gemessen. Je mehr Watt, desto höher ist die Leistung. Dezibel Die Maximallautstärke geben Hersteller in der Regel in Dezibel an. Da der Schallpegel ab 85 Dezibel bereits kritisch wird, ist die Lautstärke der meisten Kopfhörer vollkommen ausreichend. Bluetooth-Codec Der Bluetooth-Codec ist bei kabellosen In-Ear-Kopfhörern besonders wichtig. Er bestimmt, in welchen Limitationen die technischen Komponenten arbeiten können. Auf unserer Übersichtsseite zu Bluetooth-Codecs lest Ihr mehr!

Die Klangqualität eines Kopfhörers allein an diesen technischen Eigenschaften auszumachen, ist aber nicht ratsam. Denn schließlich sind die Vorlieben bei der Klangqualität genauso vielfältig wie Euer Musikgeschmack. Sehr praktisch ist es daher, wenn Ihr den Klang über Equalizer und Soundprofile an Eure Hörgewohnheiten anpassen könnt.

ANC

Der Begriff "ANC" steht für Active Noise Cancellation und beschreibt eine Technik zur Minderung von Störgeräuschen. Anders als bei klassischen Schallschutzkopfhörern, wie sie in der Industrie verwendet werden, handelt es sich bei ANC um eine aktive Geräuschunterdrückung.

Da ANC ein sehr beliebtes Feature ist, versuchen Hersteller die Funktion aber auf Biegen und Brechen in ihre Kopfhörer zu integrieren. Das Ergebnis sind grottenschlechte ANC-Features in günstigen Kopfhörern. Schaut daher also unbedingt in unsere Testberichte, denn natürlich prüfen wir die Wirksamkeit der Geräuschunterdrückung bei jedem neuen Kopfhörer.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit von In-Ear-Kopfhörern ergibt sich aus zweierlei Komponenten. Einmal die Laufzeit der Kopfhörer selbst und dann gibt es noch die Kapazität der mitgelieferten Ladecases. Achtet darauf, dass nicht nur die Gesamtlaufzeit lang ist, sondern auch die der einzelnen In-Ear-Ohrhörer.

Generell ist es aber ein Vorteil, dass Ihr unterwegs noch 1-2 volle Aufladungen über das Ladecase erreichen könnt. Features wie Quick-Charging oder Wireless-Charging, was bei manchen Smartphones sogar durch Auflegen auf das Handy funktioniert, sind praktische Funktionen.

Bauform

Wenn wir über In-Ear-Kopfhörer mit ANC sprechen, meinen wir meist Modelle, die direkt im Ohrkanal sitzen. Gefällt Euch diese Bauform nicht, gibt es Modelle wie die OnePlus Buds oder die Apple AirPods. Diese sitzen vor dem Ohrkanal und werden nicht direkt in den Gehörgang eingesetzt.

Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC 2023

Die besten kabellosen Kopfhörer mit ANC: Jabra Elite 10

Der Jabra Elite 10 ist mein Lieblingskopfhörer des Jahres. / © nextpit

Die Jabra Elite 10 im ausführlichen nextpit-Test

Die Jabra Elite 10 sind definitiv mein Lieblingskopfhörer des Jahres. Jabra hat endlich das einzige Manko beseitigt, das sie daran gehindert hat, sich gegen die Platzhirsche wie Sony oder Bose durchzusetzen. Die Fortschritte bei der aktiven Geräuschunterdrückung sind unbestreitbar und es gibt nichts mehr, was Jabra von seinen High-End-Konkurrenten trennt. Überdies bieten diese Kopfhörer ein schlankes Design, eine hervorragende Audioqualität und eine ordentliche Akkulaufzeit.

Das skandinavische Design mit seiner minimalistischen Seite und den schlichten Farben funktioniert immer noch hervorragend. Die Jabra Elite 10 gehören zu den komfortabelsten Kopfhörern, die ich je getestet habe. Sie sitzen sehr gut im Ohr und gehören zu den leichtesten in dieser Auswahl.

Es gibt eine Vielzahl von Funktionen wie Multipoint, Trageerkennung und Mono. Die Audioqualität ist ebenfalls sehr gut. Aber die Kopfhörer verzichten auf HD-Audio-Codecs und beschränken sich auf SBC/AAC.

Die Akkulaufzeit ist ebenfalls klasse und liegt im oberen Mittelfeld des Marktes.

Die beste Alternative: Sony WF-1000XM5

Die Sony WF-1000XM5 sind eine exzellente Alternative zu den besten kabellosen Kopfhörern mit ANC. / © nextpit

Die Sony WF-1000XM5 im ersten nextpit-Test

Die Sony WF-1000XM5 sind die neuesten kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung von Sony. Mit ihrem minimalistischen und kompakten Design bieten sie einen guten Sitz und Tragekomfort.

Die neuen Treiber und Prozessoren sorgen für eine ausgewogene Audioqualität mit großzügigen Bässen und einer brillanten Räumlichkeit. Der HD-LDAC-Codec ist natürlich weiterhin mit von der Partie. Die aktive Geräuschunterdrückung ist ebenfalls sehr effektiv, dank der drei Mikrofone in jeder Hörmuschel.

Die Akkulaufzeit ist ein weiteres Highlight, mit 8 Stunden Hörgenuss mit ANC und bis zu 36 Stunden mit der Ladebox. Mit all diesen Funktionen ist der Sony WF-1000XM5 eine großartige Option für alle, die nach einem hochwertigen kabellosen Kopfhörer mit ANC suchen.

Die beste Audioqualität: Sennheiser True Momentumg TW 4

Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 sind die Champions in Sachen Audioqualität / © nextpit

Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 im ausführlichen nextpit-Test

Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 sind kabellose High-End-Kopfhörer, die mit ihrer bemerkenswerten Klangqualität ihrem Namen alle Ehre machen. Dies wird vor allem durch die Unterstützung von HD-Codecs wie aptX lossless ermöglicht. Sie bieten außerdem eine gute Akkulaufzeit von über sieben Stunden und sind mit Bluetooth LE Audio kompatibel.

Mit den Sennheiser Momentum True Wireless 4 profitiert Ihr von einer neutralen Klangsignatur, welche die hervorragende Klangqualität noch verstärkt. Ihr solltet nur bedenken, dass aptX lossless noch nicht von allen Smartphones unterstützt wird und dass die aktive Geräuschunterdrückung nicht auf dem Niveau von Bose, Apple oder Sony ist.

Die Kopfhörer zeichnen sich zudem durch ihr einzigartiges Design und eine umfangreiche Companion-App mit einem Fünf-Band-Equalizer und anpassbaren Touch-Bedienelementen aus.

Die besten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC für Apple: AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2 haben berührungsempfindliche und kapazitive Oberflächen für die ANC- und Lautstärkeregelung / © nextpit

Apple AirPods Pro 2 im ausführlichen Test von nextpit

Die AirPods Pro 2 sind die besten Apple-Kopfhörer, wenn Ihr mit Eurem Apple-Konto Musik auf Eurem iPhone über Apple Music hören wollt. Kurz gesagt: Wenn Ihr unbekümmert im Apple-Ökosystem abtaucht, wird dieser Test nichts für Euch ändern. Kauft die AirPods Pro 2, das ist die einfachste und logischste Lösung.

Die Geräuschunterdrückung ist einfach exzellent. Sie ist mindestens so gut wie die der Sony WF-1000XM4, wenn nicht sogar besser. Apple hat hier wirklich eine Meisterleistung vollbracht, obwohl das ANC leider nicht einstellbar ist.

Und das ist das eigentliche Manko der AirPods Pro 2. Alles läuft auf Autopilot, Ihr könnt fast nichts anpassen. Die Audioqualität ist sehr gut, aber auch sehr grundlegend, mit dem einfachen AAC-Codec. Lossless Audio (verlustfreies Audio) wird nicht unterstützt, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht.

Spatial Audio ist dagegen ein echter Erfolg. Wenn Ihr ein iPhone habt, ist die Benutzererfahrung sehr "seemless". Das Pairing findet automatisch statt, der Equalizer arbeitet automatisch, die aktive Geräuschunterdrückung ist automatisch. Alles wird für Euch erledigt. Es ist einfach. Es ist plug and play.

Die kabellosen Kopfhörer mit der besten aktiven Geräuschunterdrückung: Bose QC Ultra Earbuds

Die Oberfläche der Bose QuietComfort Ultra Earbuds ist berührungsempfindlich. / © nextpit

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds im ausführlichen Test von nextpit

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds haben eigentlich das Zeug zum Testsieger, was beim Preis von 349,95 (UVP) grundsätzlich auch erwarten darf. Allerdings erlaubt sich Bose ein paar Patzer, indem die Buds weder Multipoint unterstützen, noch über eine kabellos aufladbare Ladebox verfügen.

Lässt man diesen Fauxpas beiseite, erhaltet Ihr sehr gute In-Ears, die vor allem bei der aktiven Geräuschunterdrückung außergewöhnlich gut abschneiden und die versammelte Konkurrenz von Jabra über Apple bis Sony hinter sich lässt. Die Bose QC Ultra Earbuds sind IPX4-zertifiziert und sind sehr hochwertig verarbeitet, sind allerdings auch ziemlich massiv und klobig im Design.

Positiv fällt auf, dass die Earbuds den adaptiven aptX-Audiocodec von Qualcomm unterstützen. Davon abgesehen hat sich technisch nicht sonderlich viel gegenüber den Bose QC Earbuds II getan. Im Test lobt Kollege Antoine zudem den 360° Immersive Sound, der vor allem im stationären Gebrauch überzeugen kann.

Mit ANC halten die Akkus bis zu sechs Stunden durch und dank der Ladebox könnt Ihr die Teile noch dreimal komplett aufladen. Wollt Ihr das derzeit beste Paar Earbuds in Sachen ANC nutzen, kommt Ihr an den Bose QuietComfort Ultra Earbuds kaum vorbei. Generell halten wir den Preis aber für zu hoch angesetzt, selbst wenn Ihr sie aktuell immerhin schon für etwa 295 Euro bekommen könnt.

Die besten kabellosen Kopfhörer mit ANC für den Sport: Jabra Elite 8 Active

Der Formfaktor der Jabra Elite 8 Active, der einem Gitarren-Plektrum nachempfunden ist, ist sehr diskret und kompakt. / © nextpit

Die Jabra Elite 8 Active im ausführlichen Test von nextpit

Die Jabra Elite 8 Active sind die besten kabellosen Kopfhörer für den Sport. Die Kopfhörer sind nach IP68 zertifiziert, was bedeutet, dass Ihr sie auch bei Eurem sportlichen Schweißausbruch problemlos nutzen könnt. Sie halten allen Wetterbedingungen stand und Ihr könnt sie sogar bis zu einer Tiefe von 1,50 m unter Wasser tragen.

Aber auch außerhalb des sportlichen Einsatzes sind die Jabra Elite 8 Active hervorragende kabellose Kopfhörer. Die Audioqualität kann sich wirklich sehen (oder hören) lassen. Ihre Akkulaufzeit von über sieben Stunden mit aktiviertem ANC gehört zu den solidesten auf dem Markt. Die physischen Bedienelemente sind intuitiv und ihr kompaktes, unauffälliges Design sorgt dafür, dass sie auch ohne Silikonflügel gut im Ohr sitzen sowie einen bequemen Tragekomfort bei längeren Sessions bieten.

Die Geräuschunterdrückung hinkt im Vergleich zu den besten auf dem Markt allerdings etwas hinterher. Allerdings sind die Kopfhörer von Apple, Bose oder Sony, die eine bessere Geräuschunterdrückung bieten, auch deutlich teurer als die Jabra Elite 8 Active.

Die Jabra Elite 8 Active unterstützen die Codecs SBC und AAC, Dolby Atmos für 360°-Audio sowie Multipoint. Die Akkulaufzeit beträgt ziemlich genau acht Stunden mit ANC und 14 Stunden ohne aktive Geräuschunterdrückung. Mit der IP54-zertifizierten Ladebox könnt Ihr sogar bis zu 56 Stunden Musik hören.

Die besten kabellosen Kopfhörer mit ANC für unter 200 Euro: Huawei Freebuds Pro 3

Die Huawei FreeBuds Pro 3 sind die beste Wahl für kabellose High-End-Kopfhörer unter 200 Euro. / © nextpit

Die Huawei Freebuds Pro 3 im ausführlichen nextpit-Test

Die FreeBuds Pro 3 von Huawei sind High-End-In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Sie sind für weniger als 200 Euro erhältlich, was sie zu einer interessanten Alternative zu Apples AirPods Pro 2 macht.

Die Ohrhörer bieten eine hervorragende Klangqualität, eine gute Ergonomie und sind nach IP54 zertifiziert. Allerdings erzeugt der transparente Modus Geräusche und die Akkulaufzeit könnte besser sein.

Die FreeBuds Pro 3 konkurrieren mit den Apple-Kopfhörern in Bezug auf Klangleistung und aktive Geräuschunterdrückung. Sie unterstützen auch HD-Codecs wie LDAC und LHDC 2.0.

Die besten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC unter 150 Euro: Nothing ear (2)

Die Stiele der Nothing ear (2) haben eine haptische Oberfläche für die Steuerung / © nextpit

Nothing ear (2) im ausführlichen nextpit-Test

Die Nothing ear (2) sind sicherlich die kabellosen ANC-Kopfhörer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Für weniger als 150 Euro bekommt Ihr adaptive ANC, kabelloses Aufladen und einen HD-Audio-Codec mit LHDC.

Natürlich ist die aktive Geräuschunterdrückung nicht so gut wie bei den hochwertigeren Kopfhörern in dieser Auswahl. Aber das ANC ist für diese Preisklasse immer noch sehr gut.

Die Audioqualität ist dank des HD-Codecs, der bei den Nothing Ear (1) des letzten Jahres schmerzlich vermisst wurde, ausgezeichnet. Die Akkulaufzeit von 6 Stunden ist ebenfalls einwandfrei.

Kurz gesagt: Nothing ear (2) ist ein ausgewogener, kompletter und erschwinglicher True-Wireless-Kopfhörer. Außerdem bekommt Ihr ein transparentes Design. Ist das nicht cool? Schaut mal, ich kann sehen, was drin ist! Das ist wirklich giga-geil und cool, oder? ODER?

Die besten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC unter 100 Euro: Jabra Elite 4

Der Jabra Elite 5 ist ein kompakter True-Wireless-Kopfhörer / © nextpit

Jabra Elite 4 im ausführlichen nextpit-Test.

Die Jabra Elite 4 sind eine echte Perle. Diese True-Wireless-Kopfhörer kosten weniger als 100 Euro – und das inklusive ANC! Es ist sehr ungewöhnlich, in dieser Preisklasse eine aktive Geräuschunterdrückung zu finden. Die Unterstützung des aptX-Codecs ist ebenfalls ein gutes Verkaufsargument für True-Wireless-n-Ears dieser Preisklasse.

Die Audiosignatur ist präzise und der fehlende Bass kann leicht über die Jabra-Sound+-App korrigiert werden, die im Übrigen sehr umfangreich ist. Multipoint-Bluetooth ist ein weiterer sehr guter Punkt für diese erschwinglichen Ohrhörer. Nicht einmal die AirPods Pro 2 für 300 Euro bieten echtes Multipoint, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Die Jabra Elite 4 sind jedoch nicht ohne Fehler. Die Qualität der Mikrofone ist ein großer Minuspunkt, das Design ist nicht das Beste. Und es gibt keine Möglichkeit, die Steuerung und die Geräuschunterdrückung zu personalisieren.

Aber für weniger als 100 Euro ist es meiner Meinung nach die beste Wahl.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl der besten True-Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung? Ist ANC für Euch ein wichtiges Kaufkriterium, so wie es für mich der Fall ist? Welche Marke oder welches Modell hätte Eurer Meinung nach einen Platz in dieser Auswahl verdient? Denkt Ihr, dass wir noch teurere Modelle für über 300 Euro testen und vergleichen sollten?

Um noch mehr zu erfahren, könnt Ihr Euch unsere Auswahl der besten kabellosen Kopfhörer für 2023 ansehen. Schaut Euch auch unseren umfassenden Leitfaden an, um alles über Audio-Codecs zu erfahren.

