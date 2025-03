Hisense dürfte den meisten von Euch vor allem für die breite Palette an Fernsehern ein Begriff sein. Vor allem das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis vieler Modelle haben den Hersteller in den vergangenen Jahren zu einem Big Player werden lassen. Für kurze Zeit sollten vor allem Fans von großen Smart-TVs bei Amazon vorbeischauen. Denn hier gibt es den Hisense U7NQ mit ULED-Bildschirm zum absoluten Bestpreis. Was hinter der Display-Technologie steckt und wie gut der Deal wirklich ist, verrät Euch nextpit.

Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher, steht Ihr sicherlich vor einem Problem: Welcher Hersteller bietet das meiste für Euer Geld? Egal ob LG, Sony, Samsung – alle bieten Euch Geräte aus verschiedenen Preissegmenten. Die wirklich besten Smart-TVs kosten Euch jedoch nicht selten eine ordentliche Stange Geld. Etwas anders ist das bei Hisense. Das Unternehmen steht für eine gute Qualität zu bezahlbaren Preisen. Dies trifft auch auf den 85 Zoll großen U7NQ* zu, den Ihr aktuell so günstig wie nie bei Amazon erhaltet.

Hisense U7NQ – Kann Sony einpacken?

Gut, mit dieser Überschrift möchte ich natürlich etwas Sand ins Getriebe streuen. Klar ist, dass die LCD-Technologie von Sony noch immer eine Nasenlänge vor Hisense ist. Das kostet Euch jedoch auch deutlich mehr Geld, ohne dass ein Normalverbraucher einen signifikanten Unterschied feststellen könnte. Die günstigere Alternative kommt von Hisense. Beim aktuellen U7NQ bekommt Ihr nämlich einen ULED-Display. Dabei handelt es sich allerdings eher um einen Marketing-Kniff von Hisense selbst.

Wie schon bei der QLED-Technologie verwendet auch ULED Quantenpunkte, um die LED-Hintergrundbeleuchtung zu erweitern. Laut dem Unternehmen soll dadurch eine höhere Bildqualität erreicht werden, was jedoch kaum ins Gewicht fällt. Zusätzlich finden sich zur Hintergrundbeleuchtung noch Mini-LEDs. Lasst Euch von der Bezeichnung allerdings nicht fehlleiten: Während manche Hersteller bei Mini-LEDs kein Backlight versprechen, ist das bei Hisense etwas anders.

Selbst AAA-Games wie Black Myth Wukong sind für die Bildgewalt des Hisense U7NQ kein Problem. / © Hisense / Collage: nextpit

Doch genug vom Nerd-Talk. Denn neben einer richtig guten Bildqualität bietet der U7NQ eine Bilddiagonale von 85 Zoll mit einer Spitzenhelligkeit von 1.300 Nits. Zusätzlich kann er Bilder nativ mit 120 Hz wiederholen und dies im Gaming-Modus sogar auf 144 Hz steigern. Für Gamer dürften zudem die vier HDMI-2.1-Ports und AMD FreeSync Premium Pro interessant sein. Der 4K-Fernseher bietet zudem Dolby Vision IQ, sowie HDR10 und HDR10+ zur Bildverbesserung im HDR-Bereich.

Ebenfalls an Bord sind Dolby Atmos, sowie zwei USB-Ports, ein Kopfhörerausgang und ein Ethernet-Anschluss. Als Betriebssystem kommt das eigene Vidaa U7.6 zum Einsatz und bietet vorab bereits Netflix, Amazon und YouTube. Nutzen könnt Ihr die Programme natürlich nur, wenn Ihr über entsprechende Accounts verfügt.

Lohnt sich der Monster-TV von Hisense?

Kommen wir also zur alles entscheidenden Frage: Was kostet das Gerät denn nun? Die unverbindliche Preisempfehlung von 1.999 Euro reduziert Amazon aktuell um 30 Prozent, wodurch Ihr nur noch 1.399 Euro für den Hisense 85U7NQ* zahlt. Versand gibt es hier ebenfalls nicht. Ein Preisvergleich verrät zudem, dass der nächstbeste Preis im Netz bei 1.499 Euro liegt und Ihr den 4K-Fernseher mit dieser Displaygröße noch nie günstiger im Netz bekommen habt. Wie lange das Angebot jedoch gilt, ist fraglich. Schnell sein lohnt sich also.

Möchtet Ihr Euch also einen richtig großen Smart-TV (Kaufberatung) in die Wohnung stellen, legt zudem viel Wert auf eine ordentliche Bildqualität und besteht zudem nicht auf eine OLED-Technologie, seid Ihr mit diesem Angebot wirklich gut beraten. Zum Vergleich: Der Sony X90L mit gleicher Bildschirmgröße kostet Euch aktuell mindestens 2.000 Euro – trotz geringerer Bildwiederholrate und weiteren Abstrichen. Es muss also nicht immer Samsung, Sony oder LG sein, denn vor allem das starke Preis-Leistungs-Verhältnis spricht für Hersteller wie Hisense.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Welchen TV-Hersteller bevorzugt Ihr? Kommt Euch nur ein OLED-TV von LG ins Haus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!