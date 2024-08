Lebara bietet Euch 20 GB für nur 7,99 Euro monatlich an. Klingt schon gut, wird aber in diesem Jahr sogar noch besser. Denn der Provider schenkt Euch in seinen neuen Verträgen alle 12 Monate ein kostenloses Upgrade. Dadurch erhaltet Ihr nach einiger Zeit echte Vielsurfer-Tarife zum wirklich kleinen Preis. Wir haben uns das Ganze einmal genauer für Euch angeschaut.

Das neue "UP"-Programm beinhaltet zwei neue Tarife. Namentlich passt das Ganze schonmal, da Euch hier ein jährliches UPgrade winkt. So bekommt Ihr etwa bei dem 20 GB Vertrag für 7,99 Euro pro Monat jedes Jahr 5 GB mobile Daten komplett kostenlos dazu. Bei der 40-GB-Variante – welche mit 12,99 Euro ebenfalls nicht wirklich teuer ist – kommen sogar 10 GB pro Jahr on top. Zudem müsst Ihr Euch hier nicht ewig binden, falls Ihr das nicht wollt. Eine monatlich kündbare Variante der Handyverträge ist ebenfalls möglich.

Auf den ersten Blick handelt es sich bei den beiden UP-Tarifen von Lebara um ganz herkömmliche Mobilfunkverträge. Ihr erhaltet wahlweise 20 oder 40 GB, eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s, sowie eine Allnet-Flat und kostenloses EU-Roaming. Unterschiede gibt es hier lediglich in den Freiminuten ins Ausland. Die kleinere Variante bietet 80 Minuten in 50 Länder, während die 40-GB-Version mit 250 Minuten aufwarten kann.

Ein zusätzlicher, cooler Vorteil ist die Flexibilität. Zwar gibt es die Verträge wie gewohnt mit 24 Monaten Mindestlaufzeit, doch auch flexible Varianten, welche sich monatlich kündigen lassen, sind vorhanden. Einziger Unterschied hierbei: Der Anschlusspreis fällt beim Tarif ohne Laufzeit mit 15 Euro im Vergleich zu den Laufzeitgebundenen 5 Euro etwas höher aus.

Das wirklich besondere an den beiden neuen UP-Tarifen ist aber das bereits erwähnte Daten-Upgrade mit jedem Vertragsjahr. Während es beim 20-GB-Vertrag jedes Jahr 5 GB pro Monat on top gibt, winken Euch bei der 40-GB-Variante sogar satte 10 GB. Bis zu 5 Jahre lang bekommt Ihr so kostenlos einen immer besseren Tarif – wohlgemerkt komplett ohne Aufpreis und dauerhaft. Und wo sonst bekommt man bitte einen dann 90 GB starken Tarif für nur 12,99 Euro? Wer also keine Lust hat, öfter den Vertrag wechseln zu müssen, wird hier massiv belohnt.

Lohnen sich die neuen Lebara-Tarife?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir nachfolgend alle Tarif-Details in unserer Tarif-Check-Tabelle noch einmal für Euch aufgelistet:

HELLO! 20 Up Flex HELLO! 40 Up Flex Datenvolumen 20 GB 40 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 4G/LTE 4G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate / 1 Monat 24 Monate / 1 Monat Monatliche Kosten 7,99 € 12,99 € Anschlussgebühr 24 Monate: 5,00 €

Flexible Laufzeit: 15,00 € 24 Monate: 5,00 €

Flexible Laufzeit: 15,00 € Effektive Kosten / GB (24 Monate) ~ 0,41 € ~ 0,33 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Verbraucht Ihr bei der Variante mit fester Laufzeit von 24 Monaten das gesamte Datenvolumen, zahlt Ihr beim HELLO! 20 Up Flex nur 41 Cent pro verbrauchtem GB und beim HELLO! 40 Up Flex sogar nur 33 Cent. In beiden Fällen seid Ihr also wirklich günstig unterwegs. Diese Kosten unterscheiden sich allerdings dann, wenn Ihr entweder die flexible Laufzeit wählt, wodurch Ihr etwas mehr zahlt oder Ihr den Vertrag mindestens 12 Monate laufen lasst, wodurch diese Effektivkosten noch einmal sinken, da Ihr mehr Inklusiv-Volumen zur Verfügung habt.

In beiden Fällen gilt jedoch, dass Ihr mit dem "Up"-Effekt richtig Geld sparen könnt. Seid Ihr also ohnehin auf der Suche nach einem günstigen Tarif und zählt nicht zu den sogenannten "Hoppern", solltet Ihr Euch die Angebote unbedingt näher anschauen.

Was haltet Ihr von den Tarifen? Sind sie interessant für Euch oder fehlt Euch noch etwas? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!