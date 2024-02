Kamera-Blindtest: Z Fold 5 vs Pixel Fold vs OnePlus Open vs Honor Magic V2

Ein ganz zentrales Features jedes neuen iPhone und jedes neuen Galaxy S ist die Kamera. Aber wie sieht es eigentlich bei den Foldables aus? Wir lassen in unserem Kamera-Blindtest vier Klapp-Smartphones gegeneinander antreten. Wer aus dem Feld von Google Pixel Fold, Samsung Galaxy Z Fold 5, Honor Magic V2 und OnePlus Open die beste Kamera hat? Ihr entscheidet, liebe nextpit-Leser!

Der Trick bei unseren regelmäßigen Kamera-Blindtests besteht darin, dass Ihr nicht wisst, welches Foto aus welchem Smartphone stammt. Ihr müsst also völlig unvoreingenommen an jedes Motiv herangehen und für Euren Favoriten stimmen. In genau einer Woche werden wir dann ermittelt haben, welches Handy über alle Motive hinweg die meisten Stimmen gesammelt hat – und präsentieren Euch den Gewinner!

Kamera-Blindtest bei nextpit: Die Methodik

Um vergleichbare Bedingungen zu schaffen, fotografieren wir jedes Motiv mit jedem Smartphone möglichst zeitgleich. In der Regel vergehen zwischen dem ersten und dem letzten Foto weniger als 60 Sekunden. Außerdem verzichten wir auf schnell wechselnde Lichtverhältnisse, beispielsweise bei wolkigem Wetter. Zu guter Letzt knipsen wir jedes Motiv mit jedem Smartphone genau drei Mal – und wählen anschließend das beste Bild aus. So vermeiden wir zufällige Ausreißer.

Schlussendlich haben wir alle Smartphones neu eingerichtet und sichergestellt, dass die zum 12. Februar 2024 aktuellste Software-Version installiert war. Bei diesem Blindtest haben wir dabei auf Beta-Versionen verzichtet. Und: Mit allen Falthandys fotografieren wir, soweit nicht gesondert vermerkt, mit den Werkseinstellungen.

Alle faltbaren Smartphones in diesem Blindtest setzen auf eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite aus Ultraweitwinkel-, Haupt- und Telekamera. Dazu kommen noch zwei Selfie-Kameras über dem Außen- und dem Innendisplay. / © nextpit

Affiliate Angebot OnePlus Open Das OnePlus Open könnt Ihr direkt im offiziellen OnePlus-Shop in Deutschland kaufen – aktuell mit 200 Euro Rabatt.

Noch ein letzter Hinweis, bevor's losgeht mit dem Blindtest. Wir haben alle vier faltbaren Smartphones bereits für Euch ausführlich getestet. Nachfolgend findet Ihr die Links zu den entsprechenden Artikeln:

Motiv 1: Tageslicht, Hauptkamera (1x)

Wie immer geht's ganz gemächlich los bei unserem Kamera-Blindtest. Das erste Motiv bei Tageslicht stellt die faltbaren Smartphones vor eigentlich keine schwere Probe. Es ist dennoch interessant, zu sehen, wie unterschiedlich die Farbwiedergabe ausfällt. Welches Klapphandy liefert hier das beste Foto?

Bild 1A © nextpit Bild 1B © nextpit Bild 1C © nextpit Bild 1D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 1A

1B

1C

1D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 2: Tageslicht, 10x-Zoom

Beim nächsten Motiv wird's schon herausfordernder: Wir nutzen den 10x-Zoom, um den Berliner Fernsehturm zu fotografieren. Alle Foldables im Blindtest haben eine separate Telekamera, doch die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich. Insbesondere bei der Detailwiedergabe liegen teilweise Welten zwischen den Smartphones.

Bild 2A © nextpit Bild 2B © nextpit Bild 2C © nextpit Bild 2D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 2A

2B

2C

2D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 3: Tageslicht, Portraitfoto

Alle vier Falthandys haben einen speziellen Portrait-Modus – und diesen haben wir mit den Standardeinstellungen genutzt. Die Intensität des Bokeh-Effekts ist bei allen Smartphones ähnlich ausgeprägt, aber die Wiedergabe der Hauttöne fällt doch deutlich unterschiedlich aus. Stimmt für das beste Portrait!

Bild 3A © nextpit Bild 3B © nextpit Bild 3C © nextpit Bild 3D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 3A

3B

3C

3D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 4: Tageslicht, Hauptkamera (1x)

Es gibt wohl kaum etwas graueres als den Februar in Berlin – gefühlt sieht der Himmel zu 99 Prozent der Zeit so aus wie auf diesem Foto. Dennoch: Es ist relativ hell, und die Unterschiede zwischen den einzelnen Fotos muss man schon mit der Lupe suchen. Interessanter wird es aber beim nächsten Vergleichsbild, ...

Bild 4A © nextpit Bild 4B © nextpit Bild 4C © nextpit Bild 4D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 4A

4B

4C

4D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 5: Tageslicht, 10x-Zoom

... denn mit zehnfachem Zoom müssen alle Smartphones wieder kräftig digital vergrößern. Auf dem Papier hat das Google Pixel Fold mit seinem 5x-Zoom die besten Karten – dahinter folgen das Galaxy Z Fold 5 und das OnePlus Open mit jeweils 3x sowie das Honor Magic V2 mit 2,5x. Aber wie so oft sieht womöglich auch hier die Praxis anders aus als das Datenblatt es vermuten lässt – oder?

Bild 5A © nextpit Bild 5B © nextpit Bild 5C © nextpit Bild 5D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 5A

5B

5C

5D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 6: Tageslicht, Innenkamera-Selfie

Die Foldables in unserem Test haben allesamt fünf Kameras: drei Hauptkameras auf der Rückseite des geschlossenen Smartphones, eine Selfie-Kamera über dem Außendisplay und eine Selfie-Kamera über dem Innendisplay. Hier haben wir mit letzterer bei Tageslicht fotografiert. Nachdem die Hersteller versuchen, die Kameras möglichst unauffällig im oder sogar unterm Display zu integrieren, sind die Sensoren sehr klein – und die Bildqualität fällt entsprechend bescheiden aus.

Bild 6A © nextpit Bild 6B © nextpit Bild 6C © nextpit Bild 6D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 6A

6B

6C

6D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 7: Mischlicht, Hauptkamera (1x)

Unser nächstes Motiv heißt Toni und dreht den Schwierigkeitsgrad etwas nach oben: Von rechts unten kommt nämlich warmes Kunstlicht, von links oben kaltes Tageslicht. Alle faltbaren Smartphones treffen den Weißabgleich hier aber relativ gut, wenngleich es recht deutliche Unterschiede bei der Farbwiedergabe gibt. Auch hinsichtlich der Mikrokontraste und Detailzeichnung sehen die Bilder deutlich verschieden aus. Welches Ergebnis gefällt Euch am besten?

Bild 7A © nextpit Bild 7B © nextpit Bild 7C © nextpit Bild 7D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 7A

7B

7C

7D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 8: Kunstlicht, Hauptkamera (1x)

Das nächste Motiv fordert den Weißabgleich dann richtig: Die Glühlampen über dem Tisch liefern nämlich ein extrem warmes Licht und sorgen für teilweise ziemlich quietschige Farben. Die Wand im Hintergrund ist normalerweise jedenfalls weiß, doch die faltbaren Smartphones färben diese irgendwo zwischen Orange und Violett ein. Auch bei den Tulpen gelingt die Farbwiedergabe entsprechend mal besser und mal weniger gut.

Bild 8A © nextpit Bild 8B © nextpit Bild 8C © nextpit Bild 8D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 8A

8B

8C

8D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 9: Mischlicht, 3x-Zoom

Unser nächstes Motiv testet die Zoom-Fähigkeiten der Smartphones bei schwachem Tageslicht gemischt mit Kunstlicht. Während das Z Fold 5 und das OnePlus Open hier nativ mit ihrem 3x-Zoom fotografieren können, muss das Honor Magic V2 leicht in seinen 2,5x-Sensor hineinzoomen – und das Google Pixel Fold noch den Hauptsensor nutzen. Spiegeln die Ergebnisse das wieder?

Bild 9A © nextpit Bild 9B © nextpit Bild 9C © nextpit Bild 9D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 9A

9B

9C

9D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Affiliate Angebot Honor Magic V2 Das Honor Magic V2 könnt Ihr bereits im Online-Shop von Honor kaufen – zum Start gibt's eine Smartwatch und weiteres Zubehör kostenlos dazu.

Motiv 10: Nacht, Ultraweitwinkel

Jetzt wird's richtig dunkel! Hier haben wir bei allen Smartphone-Kameras den Ultraweitwinkel genutzt, und die Unterschiede bei den Ergebnissen sind deutlich. Eine Überraschung ist das nicht: Schließlich kommen in den Ultraweitwinkel-Kameras immer deutlich kleinere Bildsensoren als in den Hauptkameras zum Einsatz, und daher müssen die Smartphones hier auch härter arbeiten, um noch ein gut belichtetes Foto abzuliefern.

Bild 10A © nextpit Bild 10B © nextpit Bild 10C © nextpit Bild 10D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 10A

10B

10C

10D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 11: Nacht, Hauptkamera (1x)

Bei den Hauptkameras fallen die Unterschiede wieder geringer aus. Bitte lasst Euch nicht davon beeinflussen, dass bei einem Smartphone im Hof ein Licht angegangen ist – das war tatsächlich eine echte Lampe und (noch) keine KI. Leider ist uns das erst im Nachhinein aufgefallen, als alle Nachtfotos schon im Kasten waren.

Bild 11A © nextpit Bild 11B © nextpit Bild 11C © nextpit Bild 11D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 11A

11B

11C

11D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 12: Nacht, 2x-Zoom

Kleiner Disclaimer vorweg: Ein 10x-Zoom macht bei keinem faltbaren Smartphones bei Nacht Spaß – und entsprechend verzichten wir hier auf wenig aussagekräftige Testfotos. Bereits eine zweifache Vergrößerung sorgt schon für deutliche Abstriche bei der Bildqualität. In den Bäumen beispielsweise könnt Ihr gut beobachten, wie die Bildqualität von nah bis fern einbricht.

Bild 12A © nextpit Bild 12B © nextpit Bild 12C © nextpit Bild 12D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 12A

12B

12C

12D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 13: Nacht, Selfie

Zu guter Letzt noch ein Selfie mit der Kamera über dem Außendisplay. Hier unterscheiden sich die Ergebnisse extrem – und das ist nicht unsere Schuld gewesen. Stattdessen setzen die Smartphones setzen auf unterschiedliche Taktiken, um ein ausreichend helles Bild zu schießen und nutzen teilweise die hellen Außendisplays als Beleuchtung. Entsprechend ist das Ergebnis dann aber ein zwar helles, aber ziemlich plattgeleuchtetes Gesicht. Was denkt Ihr über die Ergebnisse?

Bild 13A © nextpit Bild 13B © nextpit Bild 13C © nextpit Bild 13D © nextpit

Welches faltbare Smartphone liefert das beste Foto? 13A

13B

13C

13D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Das war's mit unseren Motiven für diesen Foldable-Kamera-Blindtest. Gefühlt hätten wir noch Dutzende weitere Fotos in diesen Artikel einbauen können mit noch mehr Motiven, Zoomstufen und Lichtszenarien – aber irgendwo müssen wir ja den Schlussstrich ziehen. Was hättet Ihr Euch denn noch für den Blindtest gewünscht? Und wer glaubt Ihr, macht hier das Rennen? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren!