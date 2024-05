Mehr als eine Woche nachdem Nothing das Update auf Nothing OS 2.5.5 für das Nothing Phone (2) veröffentlicht hat, folgen nun auch die beiden anderen Handys des Unternehmens. Das Update auf Basis von Android 14 , fügt mit der ChatGPT-App spannende neue Funktionen hinzu – und wurde nun für das Phone (1) und Phone (2a) bestätigt.

Startet ChatGPT per Stimme auf dem Nothing Phone (1) und (2a)

Die größte Neuerung in dieser Software ist die ChatGPT-Integration. Laut Nothing können Nutzer/innen den KI-Chatbot per Sprachbefehl über die Nothing Ear (Test) oder Ear (a) (Test) aufrufen. Die Unterstützung soll auch bei älteren kabellosen Nothing-Ohrhörern gegeben sein, etwa den Ear (2) und den Ear (Stick).

ChatGPT kann jetzt nach dem Update auf Nothing OS 2.5.5 auf dem Phone (2a) und Phone (1) über die Nothing Ears aktiviert werden. / © Nothing

Ebenfalls an Bord ist jetzt ein ChatGPT-Widget für den Startbildschirm. Außerdem gibt es beim Kopieren von Text einen neuen Button, der Euch direkt in die KI-App bringt – und ja, das funktioniert auch bei Screenshots.

Zusammenfassung Kaufen Nothing Phone (2a) Pro Das schönste Android-Smartphone der Mittelklasse

Nothing OS 2.5 ist intuitiv

3 Android-Updates + 4 Jahre Sicherheits-Updates

Rekord-Laufzeit und großer Akku

Ordentliche und sehr stabile Leistung Contra Die Fotoqualität ist nicht überragend, besonders bei Nacht

Langsames Aufladen per Kabel mit 45 W

Kein SD-Slot

Das Design ist sehr schön, aber es besteht aus viel Plastik Nothing Phone (2a)

Kamera und Systemverbesserungen

Neben den KI-Features bringt Nothing OS 2.5.5 ein paar weitere Verbesserungen mit. Dazu gehören etwa eine optimierte Bildverarbeitung für konsistentere Farben bei Fotos und eine bessere Helligkeitssteuerung bei HDR-Aufnahmen mit den beiden Kamerahandys.

Außerdem gibt es Systemverbesserungen wie eine "intelligentere" automatische Helligkeitssteuerung (mithilfe von KI natürlich!) und stabilere Sprachverbindungen. Außerdem können sich die Nutzer/innen laut Nothing auf ein schnelleres Entsperren und Verbesserungen bei der Vibrationsfunktion im Energiesparmodus der Geräte freuen.

Nothing gibt an, dass die Firmware gestaffelt ausgerollt wird. Los geht's mit dem Nothing Phone (2), das Nothing Phone (1) und Phone (2a) erhalten das Update in den kommenden Tagen.

Was haltet Ihr von den Bemühungen von Nothing, seine Geräte voll mit KI-Features auszustatten? Und habt Ihr das Update womöglich schon auf Eurem Nothing-Handy bekommen? Schreibt uns in die Kommentare, wie Euch die Features gefallen!