Die leuchtende Rückseite der Nothing-Phone-Serie sieht nicht nur schön aus, sondern hat den Zweck, Euch über Benachrichtigungen oder Anrufe zu informieren und kann sogar im Takt Eurer Musik aufhellen. Das sogenannte "Glyph-Interface" ist einmalig. Genauso einmalig (grandiose Überleitung, oder?) sind die aktuellen Deals zum Nothing Phone (2a) und Phone (2a) Plus. Vor allem das Standard-Handy ist richtig spannend: Ihr zahlt für die größere Speichervariante gerade weniger, als für das kleinere Modell. Allerdings nur unter einer Voraussetzung.

Nothing Phone (2a) zum Bestpreis – unter einer Bedingung

Die Rede ist hier natürlich von der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt. Diese gilt nämlich ausschließlich für eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder*. Das Treueprogramm des Elektrogiganten ist kostenlos und bietet Euch viele Vorteile, wie den Zugang zur aktuellen Rabattaktion. Erst nach erfolgreicher Anmeldung bekommt Ihr die reduzierten Preise im Warenkorb angezeigt. Doch zurück zum eigentlichen Deal.

MediaMarkt schreibt das Nothing Phone (2a) aktuell zum Preis von 319 Euro aus, wenn Ihr Euch für die 256-GB-Version entscheidet. Im Zuge der Aktion streicht der Händler noch einmal 50,93 Euro, wodurch Ihr nur noch 268,07 Euro für den Midranger zahlt*. Dieselbe Speichervariante gibt's im Netz allerdings erst ab 310,90 Euro – die kleinere ab 269 Euro. Der bisherige Bestpreis für das Smartphone liegt zudem bei 279 Euro. Damit markiert MediaMarkt einen neuen Tiefstpreis.

Ähnlich gut sieht es beim Nothing Phone (2a) Plus aus. Das Smartphone gibt es nur in einer Speichervariante und kostet Euch beim nächstbesten Händler 369 Euro. Durch die Rabattaktion zahlt Ihr bei MediaMarkt allerdings nur 310,09 Euro*. Jedoch stellt sich die Frage: Was macht das Plus besser als die Standardvariante des Nothing Phone (2a)?

Nothing Phone (2a) vs. Nothing Phone (2a) Plus – Das sind die wichtigsten Unterschiede

In unserem Test zum Nothing Phone (2a) fiel meinem Kollegen Antoine vor allem das coole Design des Smartphones ins Auge. Auch die Akku-Laufzeit, der Software-Support und die stabile Leistung waren klare Pluspunkte. Ähnliche Pluspunkte fand er dann auch im Test des Nothing Phone (2a) Plus. Gerade die schwächelnde Fotoqualität des Standardmodells wurde beim Plus verbessert.

Das berühmte Glyph-Interface des Nothing Phone (2a). / © nextpit

Die Hauptunterschiede der beiden Geräte sind zwar nicht so brachial, allerdings sollten sie erwähnt werden. So setzt das Plus auf einen MediaTek 7350 Pro 5G, statt eines MediaTek Dimensity 7200. Laut Hersteller soll das einem Leistungsbonus von knapp 10 Prozent entsprechen. Auch die GPU soll übertaktet worden sein, was vor allem Smartphone-Zocker freuen dürfte.

Auch das Nothing Phone (2a) Plus besitzt ein Glyph-Interface – auf einer schicken "Metallic-Look"-Rückseite. / © nextpit

Wie bereits erwähnt, hat auch die Kamera ein Upgrade erfahren. Allerdings nicht das Kamera-Modul auf der Rückseite, sondern die Selfie-Cam. Diese knippst beim Plus mit 50, statt 32 Megapixel. Auch bei der Ladegeschwindigkeit bietet das Nothing Phone (2a) Plus mit 50 Watt etwas mehr Leistung. Zusätzlich gibt es das Plus in einem Metallic-Look, wodurch es sich von den Standard-Farben abhebt. Ansonsten gibt es allerdings keine Unterschiede bei den Geräten.

Möchtet Ihr also etwas mehr Leistung und eine bessere Selfie-Kamera oder steht einfach auf das metallische Aussehen, könnte sich die Mehrinvestition von 50 Euro lohnen. Falls Ihr lieber ein günstiges und dennoch leistungsfähiges Smartphone für unter 300 Euro sucht, seid Ihr mit dem Nothing Phone (2a) wirklich gut beraten – zumindest dann, wenn Ihr den MediaMarkt-Deal wahrnehmt.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist das Nothing Phone (2a) oder Nothing Phone (2a) Plus Euer Favorit? Lasst es uns wissen!