Kommt das OnePlus 12 früher nach Deutschland als gedacht?

Dass das OnePlus 12 kommen wird, steht außer nach zahlreichen Leaks außer Frage. Kürzlich gab es beispielsweise Gerüchte zu gegenüber dem Vorgänger verbesserten Spezifikationen, darunter zu einem größeren Akku-Upgrade und kleineren Design-Änderungen . Jetzt liefert ein neuer Bericht Details über die weltweite Markteinführung des Geräts und deutet auch das mögliche Veröffentlichungsdatum an, das im Vergleich zum Zeitplan des OnePlus 11 früher liegen könnte.

Das OnePlus 12 gehört zu am stärksten herbeigesehnten Android-Flaggschiffen, die wir für dieses Jahr noch erwarten. Und damit gehört es auch fast automatisch zu den meistgeleakten Geräten – auch, wenn der tatsächliche Launch noch einige Monate entfernt ist.

Globales Erscheinungsdatum des OnePlus 12

Laut Max Jambor, einem häufigen Leaker, der auch die Quelle für die angeblichen Details zur Markteinführung in China ist, plant OnePlus, das OnePlus 12 im Januar 2024 für den globalen Markt vorzustellen. Damit würde der Termin einen Monat auf den China-Launch folgen.

Die globale Markteinführung kommt normalerweise auch zeitgleich mit der weltweiten Verfügbarkeit des Geräts. Es ist also wahrscheinlich, dass das OnePlus 12 bereits am Tag der Ankündigung in den Läden steht – ähnlich wie beim OnePlus 11 (Testbericht).

Geleakte Bilder des OnePlus 12 zeigen die neue Platzierung der Tasten. / © OnLeaks / SmartPrix

Was die technischen Daten des OnePlus 12 anbelangt, so gibt es Gerüchte, dass es erhebliche Hardware-Verbesserungen geben wird. Die rückseitige Triple-Kamera soll mit einer Periskop-Kamera ausgestattet sein und das Hasselblad-Branding behalten. Im Inneren wird das Gerät mit dem leistungsfähigeren und effizienteren Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein, der mit 16 GB LPDDR5X-RAM und UFS-4.0-Speicher kombiniert ist.

Gleichzeitig wird die Akkukapazität wohl von 5.000 mAh auf 5.400 mAh erhöht. Die Ladegeschwindigkeit soll bei 100 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos liegen. Das OnePlus 12 wird mit dem Betriebssystem Android 14 laufen, auf dem wie üblich das Oxygen OS 14 aufgesetzt ist.

Was denkt Ihr: Lohnt es sich, auf das OnePlus 12 zu warten? Habt Ihr vor, Euch das neue Flaggschiff zu kaufen?