Samsung Galaxy S24+: Der Snapdragon 8 Gen 3 übertrifft Apples SoC

Der Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm soll im Oktober offiziell vorgestellt werden. Es wird erwartet, dass er nächstes Jahr die gesamte Samsung-Galaxy-S24-Serie antreiben wird. Während die Leistung des Prozessors bereits in einem früheren Benchmark-Test enthüllt wurde, ist jetzt ein neues Testergebnis mit dem Galaxy S24+ als Probanden aufgetaucht, das sogar eine deutlichere Leistungssteigerung des SoCs im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 2 zeigt.

Laut der vorliegenden Geekbench-Auflistung erreicht der Snapdragon 8 Gen 3 im Single- und Multicore-Test 2.233 bzw. 6.661 Punkte. Diese Werte sind deutlich höher als die seines Vorgängers. Prozentual gesehen ist der Single-Core-Wert um 18 Prozent und der Multicore-Wert um 30 Prozent gestiegen, wenn man die aufgelisteten Geekbench-6-Ergebnisse des Galaxy S23+ (Test) Modells mit 1866 und 4947 zugrunde legt.

Vergleicht man jedoch den Durchschnittswert des A16 Bionic des iPhone 15 Pro Max (2500/6300), so liegt der Snapdragon 8 Gen 3 im Single-Core-Bereich immer noch zurück, während er im Multicore-Bereich gegenüber dem Apple-Silizium leicht im Vorteil ist.

Geekbench Ergebnis des Samsung Galaxy S24+ mit Snapdragon 8 Gen 3 Chip. / © Geekbench

Abgesehen von den Benchmark-Ergebnissen verwendet das neue Qualcomm-Flaggschiff eine Octa-Core-Prozessor-Konfiguration. Der Haupt-CPU-Kern wird von einem Cortex-X4 angeführt, der eine Taktfrequenz von 3,3 GHz hat. Außerdem soll es sich bei der Grafikeinheit um eine Adreno 750 handeln, wenngleich der Unterschied zur Adreno 740 noch nicht bekannt ist.

Ebenso ist unklar, ob Samsung weiterhin eine übertaktete Version (for Galaxy) des Snapdragon 8 Gen 3 in der Galaxy S24-Reihe anbieten wird, die dem Samsung Galaxy S23 (Test) und Galaxy Z Fold 5 (Test) mit einem Snapdragon 8 Gen 2 in der Standard-Konfiguration ähnelt.

Wenn Samsung seinem üblichen Zeitplan folgt, könnten das Galaxy S24, S24+ und dem Samsung Galaxy S24 Ultra im Januar, beziehungsweise Februar 2024 angekündigt werden. Neben dem Chipsatz sollen die beiden Galaxy-S24-Modelle auch ein verbessertes AMOLED-Display und einen größeren Akku in der Galaxy-S24+-Variante haben.

Was haltet Ihr von diesen Benchmark-Ergebnissen des Snapdragon 8 Gen 3? Sind diese Zahlen Eure Grundlage, bevor Ihr ein Smartphone kauft? Wir würden gern Eure Meinung dazu hören (lesen).