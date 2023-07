Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Z Flip 4: Lohnt sich der Wechsel?

Am 26. Juli präsentierte Samsung wenig überraschend neue Hardware im Rahmen seines Galaxy-Unpacked-Events. Es gab die neue Galaxy Watch 6 (zum Hands-on) und die neue Galaxy-Tab-S9-Reihe der Premium-Tablets zu bestaunen. Das Hauptaugenmerk war aber auf die Foldables gerichtet, wo es neben dem Galaxy Z Flip 5 (zum Hands-on) auch das neue faltbare Flaggschiff Galaxy Z Fold 5 (zum Hands-on) zu sehen gab. Wir konzentrieren uns auf das Klapp-Handy und vergleichen es in diesem Beitrag mit seinem Vorgänger. Los geht es dabei wie immer mit den technischen Daten:

Samsung Galaxy Z Flip 5 und Z Flip 4: Technische Daten im Vergleich

Samsungs neues Flip-Phone Samsungs 2022er Modell Produkt Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy Z Flip 4 Abbildung UVP ab 1.199 € ab 1.099 € Inneres Display 6,67" AMOLED 2640 x 1080 Pixel 120 Hz Bildwiederholfrequenz Äußeres Display 3,4" AMOLED 1,9" AMOLED 720 x 748 px 260 x 512 px SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 GB Speicher 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB Erweiterbarer Speicher ❌ OS One UI 5.1 auf Basis von Android 13 One UI 4 auf Basis von Android 12 Vier Jahre Android-Updates

Fünf Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 12 MP, f/1,8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2 Selfie-Kamera 10 MP, f/2.2 10 MP, f/2.4 Akku 3.700 mAh

25 W kabelgebundenes Laden

15 W kabelloses Laden Konnektivität 5G / LTE / Wi-Fi 6E / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G / LTE / Wi-Fi 6E / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.2 / NFC eSIM ✔️ IP-Zertifizierung PX8 Abmessungen und Gewicht Zusammengeklappt: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm

Ausgeklappt: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Zusammengeklappt: 84,9 x 71,9 x 17,1 mm

Ausgeklappt: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm 187 g Vorteile – Erstaunlicher Formfaktor

Unglaublich klein und handlich

Verbesserte Haltbarkeit und IPX8-Einstufung

Glänzender 120Hz AMOLED-Bildschirm

Starke Verbesserung der Akkulaufzeit Nachteile – Ein Drache an der Leine (auch bekannt als "begrenzte Leistung")

Keine Teleobjektivkamera

Bewertung Noch nicht bewertet Samsung Galaxy Z Flip 5 - Zum Hands-on Samsung Galaxy Z Flip 4 - Zum Testbericht

Der Blick auf die Tabelle zeigt Euch ziemlich viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Geräten. Damit klingt es nach einem eher inkrementellen Update, aber lasst Euch da nicht täuschen. Allein das größere Cover-Display verspricht einen deutlichen Mehrwert und das neue SoC mehr Performance.

Wir hatten bislang nur sehr wenig Hands-on-Zeit mit den neuen Foldables. Das bedeutet, dass wir auf Basis unserer Erfahrungen erst vergleichen können, sobald wir den Test fürs Galaxy Z Flip 5 fertiggestellt haben. Dieser Vergleich hier bezieht sich also im Wesentlichen auf die technischen Daten und auf erste Eindrücke.

Display und Design

"Hmm, sieht ein bisschen aus wie immer". Ja, irgendwie ist es immer ein bisschen überschaubar, wie sich Samsungs Foldables von Jahr zu Jahr verändern. In diesem Fall liegen die Dinge ein klein wenig anders, auch wenn das die Maße – letztes Jahr zusammengeklappt 84,9 x 71,9 x 17,1 mm, dieses Jahr zusammengeklappt 85,1 x 71,9 x 15,1 mm – nicht widerspiegeln.

Das neue, deutlich größere Außen-Display des Samsung Galaxy Z Flip 5 / © nextpit

Aber doch: zwei Millimeter dünner ist es geworden, was mit dem neuen, verbesserten "Flex Hinge" zusammenhängt. Dank der neuen Technologie schließt das Display beim Zusammenklappen nun völlig plan ab. Sollte das nicht zu Schwierigkeiten beim Display führen, was die Knickfalte angeht, wäre das definitiv eine feine Errungenschaft des Galaxy Z Flip 5.

Deutlich auffälliger ist das signifikant vergrößerte Außen-Display, das von 1,9" auf 3,4" anwächst und damit mehr als dreimal so groß ist wie beim Vorgänger. Das dürfte nicht nur optisch, sondern vor allem funktionell riesige Vorteile bringen. Ihr könnt demnach das Galaxy Z Flip 5 viel öfter im zusammengeklappten Zustand nutzen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 schließt zusammengeklappt jetzt komplett dicht ab, ohne jegliche Lücke. / © nextpit

Davon abgesehen bleibt sich Samsung beim Design tatsächlich wieder treu, was aber auch klargeht. Auch das innere Display scheint identisch mit dem des Vorjahresmodells. Wieder adaptive 120 Hz beim identisch großen AMOLED-Panel mit identisch hoher Auflösung. Die Displays sind heller geworden? Finden wir raus – in unserem ausführlichen Test!

Leistung und Konnektivität

Samsung bleibt (vorerst) dem Snapdragon treu: War es im letzten Jahr der Snapdragon 8 Gen 1, gibt es nun die zweite Generation des Snapdragon 8 – und das sogar mit dem Zusatz "for Galaxy". Damit will uns Samsung signalisieren, dass das SoC von Qualcomm speziell auf Samungs Handys zugeschnitten ist, im Grunde haben wir es hier aber lediglich mit einer übertakteten Version des Snapdragon 8 Gen 2 zu tun.

Erste Benchmark-Tests haben wir zwar bereits absolviert, seht die Ergebnisse fürs Z Flip 5 aber bitte dennoch erst einmal als vorläufige. Zu erwarten ist jedenfalls eine verbesserte Performance bei besserem Wärme-Management. Aber das muss unser ausführlicher Test erst noch bestätigen.

Galaxy Z Flip 5

(Snapdragon 8 Gen 2) Galaxy Z Flip 4

(Snapdragon 8 Gen 1) 3D Mark Wild Life Zu leistungsstark 5,682 3D Mark Wild Life Stresstest Bester Loop: 9.653

Schlechtester Loop: 5,464 Bester Loop: 10.586

Schlechtester Loop: 4,145 Geekbench 6 Single: 1.985

Multi: 5.151 Single: 1.309

Multi: 4.213

Weiterhin setzt Samsung auf 8 GB RAM, allerdings startet das Galaxy Z Flip 5 mit einer Mindestgröße von 256 GB internem, erneut nicht erweiterbarem Speicher. Es gibt also keine Einstiegsversion mehr mit 128 GB. Alternativ könnt Ihr auch dieses Jahr wieder zum Speicher mit einer Kapazität von 512 GB greifen.

Auch bei der Konnektivität sucht Ihr die Verbesserungen mit der Lupe, aber es gibt sie: Bluetooth 5.2 wurde auf 5.3 verbessert und statt Wi-Fi 6 steht nun Wi-Fi 6E im Spec Sheet!

Kameras

Diese Kategorie ist für mich – zumindest auf dem Papier – die größte Enttäuschung. Vergleicht man die Spezifikationen, fällt mir nur eine einzige Sache auf: Die Selfie-Cam behält zwar die 10 MP bei, setzt jetzt aber auf eine f/2.2-Blende (vorher f/2.4). Bleibt sonst alles exakt gleich bezüglich der Hardware? Scheint tatsächlich so.

Der Hauptkamera des Galaxy Z Flip 5 mangelt es immer noch an Innovation. / © nextpit

Zwar berichtet Camila in ihrem Kurztest davon, dass die Nachbearbeitung ebenso verbessert scheint wie das Erfassen von Licht. Sind das aber Verbesserungen, die möglicherweise per Software-Update auch noch auf ältere Modelle kommen? Kann ich nicht einschätzen, aber unabhängig davon warten wir beim Vergleich der beiden Flip-Phones auch in dieser Kategorie lieber noch, bis unser Testgerät in der Redaktion eingetrudelt ist. Aber ganz ehrlich: Ich bin einigermaßen pessimistisch, dass Samsung hier viel nachgebessert hat.

Auch, wenn die Galerie zum Flip Z 5 noch nicht aussagekräftig ist – hier sind die Galerien zu beiden Smartphones:

Testfotos des Galaxy Z Flip 5

Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit zweifachem Zoom © nextpit Hauptkamera mit vierfachem Zoom © nextpit Hauptkamera im Porträtmodus © nextpit Selfie-Cam © nextpit Selfie mit der Hauptkamera © nextpit Sleife mit der Hauptkamera im Porträtmodus © nextpit Selfie mit der Hauptkamera © nextpit Selfie-Cam © nextpit

Testfotos des Galaxy Z Flip 4

Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Weitwinkel-Kamera 0,5 x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera mit einem 4x Zoom © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Weitwinkel-Kamera 0,5 x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Weitwinkel-Kamera 0,5 x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Weitwinkel-Kamera 0,5 x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Selfie-Kamera im Portraitmodus © nextpit Selfie-Kamera © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Selfie-Kamera im Portraitmodus © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Weitwinkel-Kamera 0.5x Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera 1x Nachtmodus © nextpit Weitwinkel-Kamera 0.5x Nachtaufnahme © nextpit Hauptkamera 1x Nachtmodus © nextpit Hauptkamera 1x Nachtmodus © nextpit Hauptkamera 1x Nachtmodus © nextpit

Software

Langeweile ist tödlich – außer, wir befinden uns in der Software-Sektion eines Vergleichs zweier Samsung-Smartphones. Da bedeutet das nämlich, dass sich schon wieder nichts geändert hat beim Software-Support. Soll heißen: Jau, auch beim Galaxy Z Flip 5 setzt der Tech-Gigant aus Korea wieder auf vier Jahre große Android-Updates und auf fünf Jahre Sicherheits-Updates und bleibt damit der Branchen-Primus.

Alles andere ist auch erwartbar: Natürlich ist beim Z Flip 5 jetzt Android 13 vorinstalliert und natürlich präsentiert sich das beim nagelneuen Foldable auch im "One UI"-Gewand. Wollt Ihr mehr Infos zu Samsungs beliebtem Android-Overlay? Dann lest unseren Artikel mit den Tipps und Tricks für One UI und riskiert unbedingt auch einen Blick auf unseren Test von One UI 5.

Das größere Cover-Display kann dreimal so viele Inhalte anzeigen und eröffnet damit mehr Möglichkeiten für die Software des Galaxy Z Flip 5. / © nextpit

Eine Sache wird sich mit dem neuen Flip-Device doch ändern bezüglich der Software: Durch die angewachsene Größe werdet Ihr mit dem Cover-Display deutlich mehr anstellen können. Wie genau das von Samsung umgesetzt wurde und welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen? Richtig geraten, das besprechen wir mit Euch auch an dieser Stelle, sobald wir das Foldable final getestet haben.

Akku und Aufladen

Ich könnte hier jetzt per Copy-and-paste die Einleitung der Kamera-Sektion oben reinkopieren. Auch hier gibt es nämlich schlimmen Innovations-Stillstand.

Ladegerät? Immer noch nicht im Lieferumfang enthalten.

Kapazität? Immer noch 3.700 mAh.

Ladegeschwindigkeit? Weiterhin 25 W.

Hält der Akku vielleicht länger dank effizienterem Display und/oder SoC? Werden wir sehen müssen, aber das ändert nichts daran, dass Samsung hier Potenzial verschwendet. Samsung ist einfach nicht der Geschwindigkeits-Weltmeister, wenn es ums Laden geht, damit kann ich leben. Aber wenn es möglich ist, die Galaxy-S23-Reihe (beim S23+ und S23 Ultra) mit 45 Watt zu laden – wieso haut das dann hier nicht hin?

Preis und Verfügbarkeit

Kommen wir zum Preis. Der ist gestiegen – also zumindest, wenn wir auf den Einstiegspreis schauen. Der liegt nämlich bei 1.199 Euro und das ist glatt ein Hunderter mehr als im Vorjahr. Der Eindruck trügt aber (zumindest ein bisschen), denn es gibt kein 128-GB-Modell mehr. Soll heißen, Ihr blättert zwar mehr hin, habt aber auch den doppelt so großen Speicher. Allerdings ist auch hier der Preis höher als im Vorjahr: Letztes Jahr lag die UVP für 256 GB beim Galaxy Z Flip 4 noch bei 1.159 Euro. Hier seht Ihr das übersichtlich in der Tabelle:

Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 5 8+128 GB 1.099 € ❌ 8+256 GB 1.159 € 1.199 € 8+512 GB 1.279 1.319 €

Weitere gute News: Wer schnell vorbestellt, kann sich wieder über ein Speicher-Geschenk von Samsung freuen. Bedeutet: Wer 1.199 Euro für 256 GB auf den Tisch des Hauses legt, erhält von Samsung das Galaxy Z Flip 5 mit 512 GB! Alles Weitere dazu lest Ihr in Dustins Beitrag, der Euch zu den neuen Samsung-Smartphones ausführlich aufgebröselt hat, wo und wie Ihr sie kaufen könnt:

Lohnt sich denn auch der Blick aufs Galaxy Z Flip 4 aus dem letzten Jahr? Aber logisch! Tiefstpreise lagen bei dem Gerät bereits bei knapp über 550 Euro, aktuelle Angebote gehen schon bei 630 Euro los. Es lohnt sich also, das Flip 4 im Auge zu behalten – Ihr bekommt immerhin ein Foldable, was ursprünglich mal für 1.100 Euro ins Rennen geschickt wurde und mit dem Ihr locker noch drei Jahre Spaß haben könnt.

Fazit

Das Samsung Galaxy Z Flip gibt es wieder in verschiedenen Farbvarianten / © nextpit

Damit kommen wir zum (vorläufigen) Fazit: Stand jetzt, also ohne finalen Testbericht zum Galaxy Z Flip 5 würde ich Euch durchaus zum neuen Modell raten. Voraussetzung: Ihr besitzt kein Samsung-Foldable aus dem letzten Jahr! Vor allem durch das große Außen-Display hängt das neue Klapp-Handy den Vorgänger ab, auch bei der Performance hat es die Nase vorn. Allerdings lohnt sich das Update kaum, wenn Ihr schon das Z Flip 4 besitzt.

Und auch für diejenigen, die neu ins Foldable-Game einsteigen wollen, lohnt sich der Blick auf die Angebote fürs 2022er-Modell. Ja, Samsung hat in Teilen sinnvoll nachgebessert und optimiert – aber wer nicht mindestens 1.200 Steine raushauen möchte, wird zweifellos auch mit dem Galaxy Z Flip 4 glücklich.