Samsung Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 mit "IronFlex"-Display

Samsung stellt wohl einige der robustesten faltbaren Smartphones auf dem Markt her. Das Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) und das Samsung Galaxy Z Flip 5 (Test) gehörten zu den ersten faltbaren Smartphones, die nicht nur wasserdicht, sondern auch staubdicht waren. Jetzt sieht es so aus, als würde Samsung daran arbeiten, die kommenden Modelle, das Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 noch robuster zu machen als ihre Vorgänger.

Samsung Galaxy Z Flip 6 und Z Fold 6 mit "IronFlex"-Technologie

In einem unbestätigten Patentantrag, der nun durch den Galaxy Club aufgedeckt wurde, hat Samsung kürzlich eine Marke namens "IronFlex" beim südkoreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereicht. Im Wesentlichen wird die neue Marke als ein faltbares OLED-Display beschrieben, das in Foldables verwendet werden soll. Es wurde aber auch erwähnt, dass die Marke für andere Geräte wie Wearables, Fernseher und Laptops zum Einsatz kommen kann.

Außer dem Namen ist bislang nicht viel bekannt – aber das Schlüsselwort "Flex" sorgt für eine gewisse Vertrautheit mit den bestehenden Funktionen der faltbaren Smartphones von Samsung. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Funktion zuerst auf dem Samsung Galaxy Z Fold 6 und dem Galaxy Z Flip 6 erscheinen wird, die noch in diesem Jahr zum August hin angekündigt werden sollten.

Samsung meldet eine neue Marke mit dem Namen "IronFlex" in Südkorea an. / © kipris.or.kr

Der Begriff "IronFlex" könnte für faltbare Display-Panels stehen, die im Vergleich zu den aktuellen Panels von Samsungs-Geräten deutlich robuster sind. Ob das Foldable dadurch gleich Outdoor-Eigenschaften erlangt, ist recht unwahrscheinlich. So gibt das Unternehmen für das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 eine durchschnittliche Faltdauer von 200.000 Stunden an, obwohl diese faltbaren Smartphones länger halten als in der Werbung angegeben.

Weiterhin könnte die "IronFlex"-Technologie auch in Samsungs Galaxy-XR-Headset zum Einsatz kommen, das Gerüchten zufolge zusammen mit den faltbaren Geräten offiziell vorgestellt werden soll. Das Headset wird als Premiumprodukt gehandelt, das mit Apples Vision Pro konkurrieren soll. Zudem könnte es von dem neuen Snapdragon XR2+ Gen 2 angetrieben werden, den Qualcomm kürzlich präsentiert hat.

Was glaubt Ihr, was "IronFlex" bedeuten wird? Würdet Ihr Euch wünschen, dass Samsung beim Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 robustere Display-Panels einsetzt? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.