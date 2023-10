Apple AirTag 2 mit Vision-Pro-Unterstützung kommt wohl erst 2025

Der AirTag von Apple ist zweifellos einer der meistverkauften und beliebtesten Smart Tracker. Vermutlich, weil er so gut mit den anderen Geräten von Apple interagiert. Der Peilsender wurde 2021 auf den Markt gebracht und es wird berichtet, dass der iPhone-Hersteller die zweite Generation, bzw. den Apple AirTag 2 Ende 2024 auf den Markt bringen wird. Einem neuen Bericht zufolge scheint sich dies nun aber zu verschieben.

Apple AirTag 2 & die Apple Vision Pro

Wenn Ihr mit einem Upgrade Eures Apple AirTag rechnet, müsst Ihr Euch vielleicht noch ein wenig gedulden. Laut der aktualisierten Prognose des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo wird Apple den AirTag 2 jetzt voraussichtlich erst im Jahr 2025 auf den Markt bringen.

In seinem Tweet gibt er bekannt, dass die Massenproduktion des Apple-Trackers erst irgendwann im Jahr 2025 beginnen wird, ohne das genaue Datum und die Gründe für die Änderung des Veröffentlichungszeitplans näher zu erläutern.

Es ist auch möglich, dass Apple sicherstellt, dass die neuen Funktionen und Komponenten des Apple AirTag 2 vollständig in dem gesamten Ökosystem integriert sind. So wird vermutet, dass der Tracker mit dem "Apple Vision Pro"-Headset kompatibel sein wird, um Funktionen wie erweiterte Steuerungen in der VR/MR-Welt zu ermöglichen. Es ist jedoch unklar, wie die anderen Funktionen zwischen den beiden Geräten aussehen könnten.

Ein Apple AirTag kann mit der Find My App auf iPhones, die UWB und Bluetooth nutzt, genau geortet werden. / © nextpit

Unabhängig davon ist der Apple AirTag 2 fällig für eine komplette Überarbeitung, vor allem im Bereich der Konnektivität, da Apple den Ultrabreitband-Chip (UWB) der zweiten Generation bereits in einigen Apple-Geräten wie der Apple Watch 9 und der Watch Ultra 2 (Test) eingeführt hat. Die Verwendung des neuen Chips ermöglicht eine präzisere "Find My"-Ortung.

Weiterhin könnten wir auch eine neuere und effizientere Bluetooth-Funkversion sowie eine größere Ortungsreichweite und eine lautere Lautstärke des ursprünglichen AirTag sehen.

Außerdem haben Google und Apple eine Initiative zur plattformübergreifenden Benachrichtigung über unerwünschte Ortungen gestartet, wobei Google die Funktion bereits für Android eingeführt hat. Daher wird auch der kommende AirTag 2 davon profitieren müssen.

Welche weiteren Funktionen sollte Apple Eurer Meinung nach in den AirTag 2 integrieren? Und wie würdet Ihr ihn nutzen? Wir sind gespannt auf Eure Meinung dazu.