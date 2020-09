Apple-Event am 15. September: Diese Highlights erwarten wir

Es ist Mitte September und damit Zeit für das alljährliche Apple-Event. Im Gegensatz zu den Vorjahren soll in diesem Jahr aber – wie schon in vielen anderen Bereichen – alles etwas anders sein. Ein neues iPhone soll es nämlich nicht geben, darüber sind sich diverse, üblicherweise gut informierte Apple-Reporter seit der vergangenen Woche einig.

Was bleibt, ist unter anderem die erwartete Vorstellung neuer Details zu Apples Services. Allen voran könnte der iPhone-Hersteller ein Bundle-Angebot starten, in dem diverse Dienste zu einem leicht reduzierten Preis zusammengefasst werden. Zuletzt wurde dieses derzeit als „Apple One“ bekannte Angebot in der Beta-Version von Apple Music für Android gesichtet.

Möglicherweise gibt Apple auch noch eine Vorschau auf kommende Highlights des Herbst-Lineups für die Serien und Filme auf Apple TV+. Hier könnte es ebenfalls neue Angebote geben, um weitere Zuschauer für den erst im vergangenen November gestarteten Streaming-Dienst zu gewinnen. Bei der Präsentation von Apple TV+ im September 2019 gab man beispielsweise bekannt, dass Kunden beim Kauf ausgewählter Hardware ein einjähriges Probe-Abo erhalten.

Neue Apple-Tablets: iPad und iPad Air

Neben der neuen Services soll es aber natürlich auch neue Hardware zu bestaunen geben. So ist beispielsweise die Rede von der Vorstellung neuer Tablets. Konkret soll dies etwa ein iPad Air sein, welches ein 10,8 Zoll großes Display bietet. Dies wäre dann die mittlerweile vierte Generation des Tablets.

Beobachter erwarten ein Design, welches ans iPad Pro erinnert. Dazu gehören schmalere Ränder und abgeflachte Seiten. Einige Gerüchte besagen, dass das neue iPad Air jedoch weiterhin über Touch ID – möglicherweise integriert in den Power-Button – verfügen werde.

Ein neues iPad Air könnte die Designsprache des iPad Pro – wie im Bild zu sehen – übernehmen / © NextPit

Für die Verbindung mit der Außenwelt soll Apple sich beim iPad Air 4 angeblich auch für USB-C anstelle von Lightning entschieden haben. Des Weiteren soll ein Smart Connector für externe Tastaturen vorhanden sein. Die abgeflachten Kanten in Verbindung mit dem Wegfall von Lightning lassen darauf hoffen, dass das neue iPad Air auch die zweite Generation des Apple Pencil unterstützt.

Weitere Gerüchte der vergangenen Wochen sprachen von einem Update des traditionellen iPad, welches damit die 8. Generation wäre. Die 7. Generation des Einsteiger-Tablets präsentierte Apple vor fast genau einem Jahr im Rahmen des damaligen iPhone-Events. Es könnte also noch etwas zu früh sein für eine weitere Frischzellenkur. Denkbar wäre jedoch mitunter eine Aktualisierung des Prozessors. Derzeit kommt noch ein Apple A10 aus dem Jahr 2016 zum Einsatz.

Apple Watch: Zwei neue Modelle der beliebten Smartwatch

Das Rampenlicht dürfte im Hinblick auf den Titel des Events, „Time Flies“, der Apple Watch gehören. Die letzten Gerüchte sprechen hier von einer Apple Watch Series 6 und einer neuen Einsteiger-Smartwatch, die mit einem günstigen Preis die Nachfolge der derzeit noch angebotenen Series 3 antreten soll.

Leaker „L0vetodream“ spricht in einer Reihe von Tweets von neuen Features und Optionen. So soll die neue Apple Watch beispielsweise in einer neuen Farbe angeboten werden. Eventuell ist Apples derzeitige Farbgestaltung rund um das Event ein Hinweis auf eine blaue Watch.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

In einem weiteren Tweet spricht er außerdem von einer Funktion zum schnelleren Laden der Apple Watch. Dies wäre im Hinblick auf das neue Schlaf-Tracking in watchOS 7 eine willkommene Neuerung, da es die Zeit zum Laden vor dem Weg ins Bett reduzieren könnte. Ein letzter Tweet suggeriert, dass zumindest einige der genannten Vorstellungen bereits direkt nach dem Event am 15. September online verfügbar sein könnten.

Zu den weiteren Features könnte auch die Möglichkeit gehören, die es der Smartwatch ermöglichen, den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Entsprechender Code für die Apple Watch wurde zuvor in iOS 14 gefunden. In Kombination mit diesen Messungen sei es außerdem möglich, dass die neue Watch Panikattacken oder Stress erkennen können soll.

Während diese Neuheiten die Apple Watch Series 6 betreffen, plant Apple angeblich auch die Vorstellung einer günstigen Apple Watch. Diese soll laut Jon Prosser das Design der Apple Watch Series 4 erhalten, aber auf einige Features wie zum Beispiel das EKG verzichten. Ein Always-on-Display, welches seit der Series 5 erhältlich ist, sei ebenfalls nicht geplant.

Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)



Codename: N140S

GPS 40mm

Codename: N140B

Cellular 40mm



Codename: N142S

GPS 42mm

Codename: N142B

Cellular 42mm



- Series 4 design

- No always-on display

- No ECG

- M9 chip



Coming at the September 15th “Time Flies” Event. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Neue Details zu iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14

Passend zur neuen Hardware wird Apple aller Voraussicht nach auch die Details zur Vorstellung der neuen Betriebssysteme nennen. Während iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14 vermutlich noch im September die breite Öffentlichkeit erreichen werden, dürfte die finale Version von macOS Big Sur frühestens erst im Oktober oder gar November erscheinen. Einige Beobachter erwarten, dass das iPhone 12 direkt mit einem ersten Update, iOS 14.1, ausgeliefert wird.