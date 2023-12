Apple HomePod 3: Weitere Details zu dem Touchscreen-fähigem Smart Speaker

Apple HomePod 3 mit Touchdisplay

Der Leaker und Erlkönig-Jäger Kosutami hat auf X (ehemals Twitter) neue Bilder von einem Prototypen des HomePod 3 und einigen seiner Komponenten veröffentlicht. Wie auf dem geleakten Material zu sehen ist, ähnelt das Gerät dem Apple HomePod 2nd Gen. (Test), auch bekannt als Modell 2023. Die Quelle behauptet, dass der HomePod 3 tatsächlich das gleiche Design und Display wie das aktuelle Modell haben wird.

Der Unterschied zwischen dem HomePod 3 und seinem Vorgänger ist ein leicht gewölbtes, beziehungsweise konvexes Glas als oberste Schicht. Dieses Segment wird das Touch-Display abdecken, das ebenfalls gewölbt sein soll. Es ist jedoch unklar, ob dieses Design für die endgültige Produkteinführung von Apple bereits festgelegt wurde.

Angebliche Prototypen des intelligenten Lautsprechers HomePod 3 von Apple mit einem Touch-Display. / © X/u/Kosutami

Zu Beginn dieses Jahres spekulierte der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple an einem HomePod-Lautsprecher mit Touchscreen arbeitet. Dabei handelte es sich um eine Max- oder Pro-Version und nicht um eine Standardversion. Es wurde auch gemunkelt, dass der HomePod ein 7-Zoll-Touch-Display in Verbindung mit einer Kamera für FaceTime-Anrufe hat und von der Form her einem Amazon Echo Smart Speaker ähnelt.

Nach allem, was wir bisher erfahren haben, scheint es so, als ob der iPhone-Hersteller aus Cupertino den HomePod 3 bald auf den Markt bringen wird. Wahrscheinlich wird er irgendwann im Jahr 2024 auf den Markt kommen, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es noch keinen konkreten Termin.

Neben einem verbesserten HomePod soll Apple auch ein iPad entwickeln, das ähnlich wie das Google Pixel Tablet als intelligente Display-Alternative funktioniert. Gegenwärtig gibt es noch keine handfesten Beweise dafür, dass dieses Hybrid-iPad zeitnah auf den Markt kommen wird.

Was denkt Ihr über den Apple HomePod mit Touchscreen? Hieltet Ihr die Funktion für nützlich? Wir freuen uns auf Eure Antworten in den Kommentaren.