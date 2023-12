Apple iPhone in Zukunft ohne Notch?

Unter den Smartphone-Herstellern ist Apple einer der wenigen, die bei ihren iPhones bisher nicht auf das All-Screen-Design gesetzt haben. Erst beim diesjährigen Apple iPhone 15 (Test) hat das Unternehmen das Notch-Design vollständig aufgegeben und die Dynamic Island eingeführt. Und es sieht nicht so aus, als würden sie das aktuelle Design zeitnah aufgeben. Es gibt jedoch neue Hinweise darauf, wie dieses Design bei zukünftigen iPhones ersetzt werden könnte, sogar mit Tricks, um die Sensoren ein- oder auszublenden.

Apple hat ein interessantes Patent angemeldet

Die Idee, dass Apple daran arbeitet, die Face ID und die Selfie-Kamera auf den iPhones komplett zu verstecken, ist nicht neu. Aber wie Patently Apple herausgefunden hat, hat Cupertino vom US-Patentamt ein neues Patent für eine "Under Display Camera" (UDC) auf dem iPhone erhalten.

Auf der Skizze wird beschrieben, dass die Technologie ein mit einem Display, einer Kamera und einem Prozessor ausgestattetes Gerät verwendet wird. Alle diese Komponenten sind hinter dem Hauptbildschirm des Device untergebracht.

Das integrierte Display besteht aus einer vorderen und einer hinteren Schicht mit eigenen Pixeln und Lüftungsöffnungen, die in einem Bereich konzentriert sind (die Größe der Notch/Island bei iPhones). Außerdem kann der verdichtete Bereich aus Pixeln und Öffnungen Licht und Bilder zwischen den Schichten hindurchstrahlen.

Das neue UDC-Patent von Apple zeigt, dass eine Kamera hinter dem Display versteckt werden kann, wenn sie nicht benutzt wird. / © Patently Apple

In der Zwischenzeit wird die Kamera mit Apples TrueDepth-Sensing-Funktion verwendet, bei der sie für das Scannen von Gesichtern zuständig ist. Der Prozessor entscheidet anhand der vom Bildsensor erfassten Szene, ob die Kamera aktiviert wird oder nicht. Wenn die Szene so dargestellt wird, dass keine Gesichtserkennung erforderlich ist, wird die Kamera vom Gerät verdeckt, da sie hinter dem Hauptbildschirm eingeblendet wird.

Ihr könnt Euch das ähnlich vorstellen wie Samsungs UDC-Technologie, die auf dem faltbaren Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) und älteren Modellen im Buchformat verfügbar ist. Der Unterschied ist jedoch, dass die Kamera oder die Face ID-Sensoren sichtbar sind, wenn sie aktiv sind, und verborgen, wenn sie nicht benutzt werden.

Interessanterweise wurde bereits früher gemunkelt, dass LG Innotek bereits eine neue Art von UDC entwickelt, die von Apple übernommen werden soll. Die besagte Technologie hat Ähnlichkeiten mit dem Patent, da sie eine Kamera mit einer Freiformlinse hat, die unsichtbar wird, wenn sie nicht benutzt wird. Bislang gibt es keine neuen Informationen, die dies bestätigen, obwohl man annimmt, dass die Technologie bereits 2026 oder mit dem Apple iPhone 18 fertig sein wird.

Was sagt Ihr: Ist Apple mit dem Vollbild-iPhone schon zu spät dran? Was ist Eure Meinung zu dieser Technologie? Wir wollen gern Eure Antworten in den Kommentaren lesen.