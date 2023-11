Galaxy A54: Beliebtes Mittelklasse-Handy für 333 € im Samsung Store

Längst ist es kein Geheimnis mehr: Bei den weltweiten Verkaufszahlen liegen bei Samsung nicht die mächtigen Flaggschiffe wie das Galaxy S23 Ultra (Test) vorn, sondern die Mittelklasse-Modelle. Dieses Schicksal ist möglicherweise auch dem Galaxy A54 beschert und der Black-Friday-Deal im Samsung Store könnte das noch befeuern.

Deshalb lohnt sich das Samsung Galaxy A54 für Euch

So viel vorweg: Die 333 Euro, die zum Black Friday im Samsung Store (und auch bei Mediamarkt) aufgerufen werden, sind kein Bestpreis. Immer wieder mal sinken die Preise unter diese Marke. Der Unterschied in diesem Fall ist, dass Ihr eben direkt bei Samsung zuschlagen könnt. Das ist vor allem dann spannend, wenn Ihr die einschlägigen Marktplatz-Angebote nicht nutzen wollt, und möglicherweise auch Amazon nicht unterstützen wollt.

Ein Erfolgsrezept der günstigen A-Klasse: Das Design orientiert sich stark an den Premium-Modellen Samsungs. / © nextpit

Was bietet das Galaxy A54 technisch? Vor allem das, worauf man sich bei Samsung immer verlassen kann: Ein stark verarbeitetes, wertiges Device, dessen Design sich an Samsungs Oberklasse orientiert, sowie ein bärenstarkes Display. Es handelt sich dabei um ein 6,4-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Angetrieben wird der Mittelklasse-Hit vom Samsung Exynos 1380, der nicht überwältigend, aber solide performt. Außerdem stecken unter der Haube 6 bzw. 8 GB RAM und 128 bzw. 256 GB per microSD erweiterbarer Speicher. Die Triple-Cam wird von einer 50-MP-Hauptkamera angeführt und die Akkulaufzeit der 5.000-mAh-Batterie ist ausgezeichnet.

Ausgezeichnet ist auch der Software-Support, bei dem Ihr nicht nur die beliebte One-Ui-Oberfläche geboten bekommt, sondern auch vier Jahre lang mit Android-Updates sowie fünf Jahre mit Sicherheitspatches versorgt werdet.

Lasst uns wissen, ob das Galaxy A54 zu diesem Preis für Euch spannend ist. Und schreibt uns gerne auch, nach welchen anderen Modellen Ihr am Black Friday die Augen offen haltet.