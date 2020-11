Corona-Warn-App: Neue Informationen zu Kosten und Nutzung

Nachdem es erst vor einigen Tagen Berichte zu zukünftigen Entwicklungen der deutschen Corona-Warn-App gab, folgt nun eine Meldung des Ausschuss Digitale Agenda vom 5. November. Darin enthalten sind diverse Zahlen, die einen Überblick zur aktuellen Nutzung der App. Die App wurde laut dem Bericht von 21,8 Millionen Menschen in Deutschland heruntergeladen.

Ein Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums sagte weiter, dass „momentan pro Tag mehr als 2.000 Nutzer auf die App zurückgreifen“, um anonym eine Erkrankung zu melden. Insgesamt seien bereits 2,8 Millionen Testresultate über die App übertragen worden. Laut dem Vertreter zeige dies, dass die App „ihre Grundaufgabe gut erfüllt“.

In der Sitzung des Ausschuss Digitale Agenda kam auch das Kostenthema auf. So wurde beispielsweise gefragt, wie man die App in Zukunft erweitern werden, um die Kosten zu rechtfertigen. Die Ausgaben für die Entwicklung und den Betrieb sollen in Höhe von fast 70 Millionen Euro liegen.

Corona-Warn-App: Weitere Hinweise auf neue Features

Der Bericht greift daher auch die Weiterentwicklung der App auf. Aktuell arbeite man daran, die zweite Version der Schnittstelle von Google und Apple zu unterstützen. Dieses Update soll es unter anderem ermöglichen, dass der Datenabgleich nicht mehr nur einmal, sondern mehrmals am Tag stattfindet.

Wie in dem früheren Bericht zu künftigen Features ist auch in der aktuellen Meldung die Rede davon, die Corona-Warn-App um ein Kontakttagebuch zu erweitern. Damit kann unter Umständen leichter nachverfolgt werden, mit welchen Personen man zu einem bestimmten Zeitpunkt Kontakt hatte. Nur der Nutzer der App soll Zugriff auf diese Daten haben.

Bluetooth-Armbänder als mögliche Alternative zum Smartphone

Des Weiteren gab es eine Frage dazu, ob eine Einbindung älterer Geräte möglich sei. Dies wurde mit dem Hinweis auf eine Studie der Universität Kiel beantwortet. Hier entwickelt man derzeit ein Bluetooth-Armband für Nutzer, die ein zu altes oder gar kein Smartphone besitzen. Die Kosten für ein derartiges Armband schätzt man derzeit mit 30 Euro ein.

Aktuelle News auf NextPit