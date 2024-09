Apple hat seine ikonischen iPhones um die neue iPhone-16-Reihe erweitert. Wir finden in diesem Beitrag für Euch heraus, welches 2024 das richtige iPhone für Euch ist. Wollt Ihr also wissen, ob das Apple iPhone 16 (Plus), iPhone 16 Pro (Max), iPhone 15 oder ein anderes Modell am besten passt – hier findet Ihr es heraus.

Alle iPhones im Jahr 2024 im Vergleich

Die iPhone-15-Serie (zum Vergleich) wurde am 09. September 2024 durch das neue Lineup beerbt und besteht aus den folgenden Smartphones: iPhone 16 und iPhone 16 Plus sowie iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Wie üblich behält Apple auch einige ältere Modelle im iPhone-Katalog. In den kommenden Monaten könnt Ihr direkt bei Apple noch folgende Vorgängermodelle kaufen: das iPhone 15 und 15 Plus sowie das iPhone 14 und 14 Plus und schließlich das iPhone SE 3 von 2022.

Im Folgenden stellt nextpit die verschiedenen iPhone-Modelle im Detail vor. Nutzt die Links im Inhaltsverzeichnis, um das jeweilige Gerät zu finden, für das Ihr Euch interessiert.

Apple iPhone 15 und iPhone 15 Plus: ab 849 bis 1.329 Euro

Basismodell 2023 Plus-Modell 2023 Produkt Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Plus UVP ab 949 € ab 1.099 € Bild Bewertungen zum Test des iPhone 15 zum Test des iPhone 15 Plus Farben Pink, Gelb, Grün, Blau, Schwarz Display Super Retina XDR Display

6,1" All‑Screen OLED Display

2556 x 1179 Pixel bei 460 ppi

60 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island Super Retina XDR Display

6,7" All‑Screen OLED Display

2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi

60 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island SoC Apple A16 Bionic (4 nm) Speicher 128 GB, 256 GB und 512 GB microSD ❌ Hauptkamera 48 MP | F1.6 Blende | 2.0 µm Pixel | Sensor-Shift OIS Ultraweitwinkel 12 MP | F2.4 Blende | 13 mm Brennweite Teleobjektiv nicht vorhanden Selfie 12 MP | F1.9 Blende | Autofokus | Face ID Akkulaufzeit Videowiedergabe: 20 Stunden Video

(Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden Video

(Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68, Ceramic Shield, Rahmen aus Aluminium Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit Maße und Gewicht 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 171 g 160,9 x 77,8 x 7,80 mm | 201 g Angebote*

Was Apple 2022 begann, setzt sich auch 2023 fort: Die Standard-iPhones hinken bei den Bionic-Chips eine Generation hinterher. Entsprechend steckt im iPhone 15 (Plus) das Apple A16 Bionic aus dem iPhone 14 Pro (Max). Das im 4-nm-Verfahren gefertigte SoC ist 2024 auf jeden Fall immer noch absolut konkurrenzfähig.

Zwar erhielt das iPhone 15 kein Titan-Chassis, dafür aber ein neues, mattes Material auf der Rückseite. / © nextpit

Ebenfalls den Sprung von den Pro-Modellen auf das iPhone 15 und iPhone 15 Plus geschafft hat die Dynamic Island. Allerdings gilt das nicht für alle Display-Eigenschaften: ProMotion mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz blieb weiterhin dem iPhone 15 Pro und Pro Max vorbehalten.

Bei der Kamera gab's ebenfalls ein Upgrade aus der Pro-Schublade. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus bieten ebenfalls 48 MP in der Hauptkamera und damit einen verlustfreien 2x-Zoom auf 12 Megapixel Bildauflösung. Das ist ein wirklich willkommendes Upgrade, denn gerade beim Zoom waren die Standard-iPhones in ihrer Preisklasse vergleichsweise schwach.

Das iPhone 15 (Plus) erbte eine ganze Reihe von Features aus den vorjährigen Pro-Modellen. / © Apple

Wie beim iPhone 15 Pro und Pro Max gilt auch hier: Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sind ebenfalls günstiger als ihre Vorgänger zu deren Marktstart. Das iPhone 15 startete bei 949 Euro, beim iPhone 15 Plus ging es bei 1.099 Euro los. Nach der Vorstellung der iPhone-16-Reihe senkte Apple die Preise auf 849 Euro fürs Basismodell, während Ihr das iPhone 15 Plus jetzt ab 949 Euro bekommt.

Apple iPhone 14 und iPhone 14 Plus: ab 729 bis 1.229 Euro

Basismodell 2022 Plus-Model 2022 Produkt Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus UVP ab 729 € ab 849 € Bild Bewertungen zum Test des iPhone 14 zum Test des iPhone 14 Plus Farben Blau, Violett, Gelb, Mitternacht, Polarstern, Product(Red) Display Super Retina XDR Display

6,1" All‑Screen OLED Display

2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi

60 Hz Bildwiederholrate Super Retina XDR Display

6,7" All‑Screen OLED Display

2778 x 1284 Pixel bei 458 ppi

60 Hz Bildwiederholrate SoC Apple A15 Bionic (5 nm) Speicher 128, 256 und 512 GB microSD – Hauptkamera 12 MP, F1.5 Blende | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS Ultraweitwinkel 12 MP, F2.4 Blende Teleobjektiv nicht vorhanden Selfie 12 MP | F1.9 Blende | Autofokus | Face ID Akkulaufzeit Videowiedergabe: 20 Stunden

Video (Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68, Ceramic Shield, Rahmen aus Aluminium Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB Maße und Gewicht 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 172 g 160,8 x 78,1 x 7,80 mm | 203 g Angebote*

Aufgrund des geringen Interesses an der Mini-Variante setzte Apple im Jahr 2022 auf eine neue Strategie bei den Standard-Modellen der iPhone-14-Serie: Cupertino hat die 5,4-Zoll-Mini-Variante durch eine Plus-Variante ersetzt, mit der gleichen 6,7-Zoll-Diagonale wie beim Pro Max.

Wie bereits erwähnt, sind das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus mit dem gleichen Apple A15 Bionic ausgestattet wie die letztjährige Pro-Serie. Laut Apple soll die Fünf-Kern-GPU jedoch achtmal schneller sein als bei der vorherigen Generation. Beide Modelle sind natürlich mit 5G kompatibel.

Das iPhone 14 Plus konnte im nextpit-Test überzeugen. / © nextpit

Abgesehen von dem Unterschied in der Displaygröße zwischen dem Vanilla- und dem Plus-Modell sind die Specs im Wesentlichen identisch: Beide Displays haben eine Bildwiederholrate von 60 Hz, können eine maximale Helligkeit (Peak) von 1.200 Nits erreichen und behalten die klassische Notch, die zu einem Markenzeichen von Apple geworden ist.

Was das Kameramodul angeht, so müssen die Käufer:innen der Nicht-Pro-Modelle auf das Teleobjektiv verzichten. Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus kommen dagegen mit dem neuen Action-Modus und einem verbesserten Kamerasetup. Hier sehen wir ein Dual-Kameramodul, angeführt von einer neuen 12-MP-Hauptkamera. Der Sensor ist im Vergleich zur Vorgängergeneration größer mit einer Pixelgröße von 1,9 µm. Die Ultraweitwinkel-Kamera besitzt ebenfalls einen 12-MP-Sensor, zu dem Apple bislang keine weiteren Angaben macht.

Keine Lust auf lange Testberichte? Dann werft doch erstmal einen Blick auf unseren Vergleich zwischen dem iPhone 14 (Plus) und dem iPhone 14 Pro (Max).

Apple iPhone 13 und iPhone SE 3 (2022): von 529 bis 1.129 Euro

Basismodell 2021 Aktuelles SE-Modell Produkt Apple iPhone 13 Apple iPhone SE 3 (2022) UVP ab 729 € ab 529 € Abbildung Bewertungen Zum Test des iPhone 13 Zum Test des iPhone SE 2022 Farben Grün, Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern, Product(Red) Polarstern, Mitternacht, Product(Red) Display Super Retina XDR Display

6,1" All‑Screen OLED Display

2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi

60 Hz Bildwiederholrate Retina HD Display

4,7" Widescreen IPS-LCD

1334 x 750 Pixel bei 326 ppi

60 Hz Bildwiederholrate SoC Apple A15 Bionic (5 nm) Speicher 128, 256 und 512 GB 64, 128 und 256 GB microSD ❌ Hauptkamera 12 MP, F1.6 Blende | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS 12 MP, F1.8 Blende | 24 mm Brennweite | OIS Ultraweitwinkel 12 MP, F2.4 Blende nicht vorhanden Teleobjektiv nicht vorhanden Selfie 12 MP | F2.2 Blende | Face ID 7 MP | F2.2 Blende Akkulaufzeit Videowiedergabe: 19 Stunden

Video (Streaming): 15 Stunden

Audiowiedergabe: 75 Stunden Videowiedergabe: 15 Stunden

Video (Streaming): 10 Stunden

Audiowiedergabe: 50 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) 20 W (Kabel) Robustheit IP68, Ceramic Shield, Rahmen aus Aluminium IP67, Rahmen aus Aluminium Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0, UWB eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 Maße und Gewicht 146,7 x 71,5 x 7,65 mm | 174 g 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | 144 g Angebote*

Zu guter Letzt kommen wir zu den Einsteiger-iPhones im Portfolio von Apple. Das iPhone 13 mini hat Cupertino längst offiziell in Rente geschickt und auch das iPhone 13 bekommt Ihr nicht mehr offiziell über die Apple-Seite.. Das iPhone SE 3 von 2022, das sich einige Gemeinsamkeiten mit dem iPhone 13 teilt, ist nach wie vor erhältlich. Da Ihr das iPhone 13 auch noch regulär bei vielen Third-Party-Händlern erwerben könnt un zum Vergleich mit dem iPhone SE haben wir dieses Modell für unseren Artikel auch jetzt noch aufgeführt.

Zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Um den Antrieb kümmert sich hier wie dort der im 5-nm-Verfahren gefertigte Apple-A15-Bionic-Chip. Das war's dann aber auch schon fast wieder mit den Gemeinsamkeiten.

Das iPhone SE 3 von 2022 ist das letzte Apple-Smartphone mit Home-Button auf der Front. Entsprechend ist das Display mit 4,7 Zoll deutlich kleiner als beim iPhone 13 (6,1 Zoll). Auch die Auflösung und die Pixeldichte sind beim größeren Panel deutlich besser – und im Gegensatz zu allen anderen aktuellen iPhones mit ihren OLED-Displays setzt das iPhone SE noch auf ein IPS-LC-Display.

Das iPhone 13 mini (links) ist in Rente, Apple behält das iPhone SE 2022 (rechts) im Portfolio. / © NextPit

Mit Ceramic-Shield-Schutzglas über dem Display und IP68 ist das Apple iPhone 13 auch ein Stück widerstandsfähiger als das lediglich nach IP67 geschützte iPhone SE 2022. Wireless Charging und MagSafe sucht man beim kleinsten iPhone ebenso vergeblich wie UWB, das beispielsweise für AirTags (zum Test) enorm praktisch ist. Bei der Kamera stehen sich eine Dual-Kamera und eine Single-Kamera gegenüber, wobei das iPhone 13 bei der Hauptkamera mit Sensor-Shift-OIS auch die Nase vorne hat.

Weitere Alternativen: Apple iPhone 14 und 15 Pro und Pro Max

Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max entfernte Apple mit der Vorstellung der iPhone-15-Serie aus dem offiziellen Portfolio – und das gleiche Schicksal ereilte jetzt die Pro-Modelle der iPhone-15-Reihe. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Smartphones nicht noch bei Third-Party-Anbietern erhältlich wären – und auch 2024 noch eine wirklich spannende Option darstellen. Daher wollen wir Euch die vier Modelle hier auch nicht vorenthalten.

Apple iPhone 15 Pro und Pro Max

Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind die ersten Apple-Smartphones mit einer neuen Material-Auswahl. Cupertino ersetzt hier den Edelstahlrahmen der alten Pro-Modelle durch ein Chassis aus Titan. Gegenüber dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max sind die neuesten Flaggschiffe dadurch 19 g leichter geworden – und das spürt man in der Praxis auch. Eine weitere Veränderung am Gehäuse: Apple hat den DND-Schieber am iPhone durch eine Action-Taste ersetzt, die Ihr mit zahlreichen Features belegen könnt, von Taschenlampe bis Sprachnotiz.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Apple iPhone 15 Pro Pro Titangehäuse ist schick und robust

Kompakter und leichter als iPhone 14 Pro

A17 Pro ist schneller und hat beeindruckende Grafikleistung

Neue Triple-Kamera mit 48 MP

USB-C-Port bietet unzählige Möglichkeiten

Sehr praktischer Action-Button Contra Trotz USB-C relativ langsames Aufladen

Action-Button teilweise unausgereift Zum Testbericht Apple iPhone 15 Pro Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Das Titangehäuse des Apple iPhone 15 Pro (Max) sieht wirklich sehr edel aus. / © nextpit

Unter der luxuriösen Haube steckt im iPhone 15 Pro (Max) der neue Apple A17 Pro. Das neue SoC ist branchenweit als Erstes im 3-nm-Verfahren gefertigt und macht – unter anderem dadurch – bei der Leistung einen gewaltigen Sprung nach vorne. Wir warten noch gespannt auf die Spiele-Ankündigungen von Apple: 2024 sollen es echte AAA-Titel wie Assassins Creed: Mirage und Death Stranding in Konsolenqualität auf das iPhone 15 Pro und Pro Max schaffen – und zwar ohne Cloud Gaming, sondern lokal. Resident Evil Village auf dem iPhone 15 Pro Max konnte Antoine auf jeden Fall schonmal restlos begeistern!

Bei der Hauptkamera gibt's wieder 48 Megapixel, diesmal allerdings mit etwas größeren Sensoren. Die Ultraweitwinkel-Kamera bekommt einen verbesserten Makro-Modus und das iPhone 15 Pro Max eine neue Telekamera. Anders als bei der altbekannten 3x-Teleknipse im iPhone 14 Pro (Max) und iPhone 15 Pro gibt's beim aktuellen Pro Max jetzt einen 5x-Zoom. Damit bekommt Ihr bessere Telefotos, allerdings wird auch die Lücke zur Hauptkamera größer.

Hier nochmal die wichtigsten Eckdaten der neuen iPhone-15-Pro-Modelle im Überblick. / © Apple

Im Videomodus bieten die beiden iPhones jetzt ProRes mit 4K60 – und können über den neuen USB-C-Port (jaa!) auch direkt auf externe Speichermedien aufzeichnen. Unterstützt sind auch LOG-Video und das ACES-Farbsystem. Und ja, passend für die Apple Vision Pro gibt's bei den neuen iPhones auch die Möglichkeit, mit Hilfe der UWW- und Hauptkamera stereoskopische 3D-Videos aufzunehmen.

Noch ein weiterer Kracher: Die beiden Pro-iPhones sind zum Marktstart günstiger als ihre Vorgänger. Das iPhone 15 Pro startet bei 1.299 Euro, das iPhone 15 Pro Max bei 1.449 Euro.

Apple iPhone 14 Pro und Pro Max

Wie schon 2021 unterscheiden sich die 2022er-Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max nur in der Bildschirmgröße und der Batteriekapazität voneinander. Im Vergleich dazu gibt es zu den Basismodellen der iPhone-14-Serie jedoch viele Unterschiede. So steckt nur im Pro und Pro Max das Apple-A16-Bionic-SoC, das es 2023 auch in das iPhone 15 und iPhone 15 Plus schaffte.

Das iPhone 14 Pro überzeugt uns im Test mit 4,5 von 5 Sternen. / © nextpit

Die iPhone-14-Pro-Modelle waren die ersten neuen iPhones mit der pillenförmigen Aussparung namens Dynamic Island, in der Apple die 12-MP-TrueDepth-Frontkamera und die Face-ID-Sensoren unterbringt. Apple sagt, dass diese Lösung 30 Prozent weniger Platz auf dem Bildschirm einnimmt als die klassische Notch.

Was die Software angeht, so zeigt das Dynamic Island Animationen für Benachrichtigungen, Alarme und andere kontextbezogene Informationen auf dem Bildschirm an. Beide Apple-Modelle bieten jetzt auch exklusiv ein Always-on-Display-Display.

Bei der 14-Pro-Serie wurde die Aussparung auf dem Bildschirm verändert – und heißt jetzt Dynamic Island. / © Apple, Screenshot: nextpit

Beim Kameramodul gab es einen Qualitätssprung im Vergleich zu den Vorgänger-Modellen. Auf der Rückseite der Pro-Modelle befindet sich ein brandneuer Sensor. Die Hauptkamera bietet nun 48 statt 12 MP und kommt mit Quad-Pixel-System, das 4-in-1-Pixel-Binning ermöglicht. Außerdem sind ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, das Makroaufnahmen ermöglicht, und ein 12-MP-Teleobjektiv an Bord.

Videoseitig können das Apple iPhone 14 Pro und 14 Pro Max in ProRes aufnehmen und profitieren vom neuen Action-Modus, der Videos stabilisiert und Kamerabewegungen ausgleicht. ProRAW-Unterstützung und einen LiDAR-Sensor gibt es ebenfalls nur in den Pro-Modellen.

iOS 18 ist da

Zur WWDC im Frühjahr 2024 zeigte Apple mit iOS 18 den logischen Nachfolger von iOS 17. Jetzt erfolgt der Rollout von iOS 18, wenige Tage nach der Präsentation der neuen iPhones für 2024. Mit dieser iOS-Generation führt Apple seine KI-Plattform Apple Intelligence ein, deren erste Funktionen allerdings erst mit iOS 18.1 im Oktober als Beta-Versionen auf kompatible iPhones gelangen.

Mit iOS 18 will Apple die Art und Weise, wie wir unsere iPhones nutzen, neu definieren. Das Update bringt einen Haufen neue Funktionen mit sich, die die Personalisierung verbessern, die täglichen Aufgaben vereinfachen und das Nutzererlebnis insgesamt steigern. Außerdem hat Apple sich erneut um die Verbesserung der Datenschutzoptionen gekümmert. Für mehr Informationen zu all den Updates schaut unbedingt in unseren iOS-18-Guide rein:

In unserem großen Guide lest Ihr alles über die neuen Features von Apple iOS 18.

DAS Software-Ereignis, auf das alle Apple-Fans gewartet haben: Apple Intelligence ist da! / © Apple

Aber machen wir uns nichts vor: Bei der Präsentation der neuen iPhones ging es nicht um kleine Veränderungen des Software-Designs oder um dieses oder jenes Feature, das verbessert wurde. Das Highlight der neuen iPhone-Generation ist zweifellos die Einführung von Apple Intelligence. Unter diesem Begriff fasst Apple all seine KI-Features zusammen, die zu einem Großteil auch auf dem iPhone lokal ausgeführt werden.

Dadurch ist die Technologie auf die aktuellsten Modelle begrenzt, also die Pro-Modelle des Vorjahres und die neue iPhone-16-Generation beispielsweise. Reicht die Rechenpower dennoch nicht aus, stehen Apple-Server zur Verfügung, die Eure Informationen nicht speichern, sondern explizit nur den gewünschten Vorgang abwickeln. Apple nennt das Private Cloud Compute.

Solltet Ihr darüber hinaus zusätzliche KI-Power wünschen, könnt Ihr auch auf ChatGPT zurückgreifen, wobei Ihr vor dem Vorgang gefragt werdet, ob Ihr das tatsächlich tun wollt. Zu Beginn werdet Ihr mit Apple Intelligence zum Beispiel Texte zusammenfassen können, die Galerie aufräumen lassen, oder Euch von Siri (die einen komplett neuen Look erhält) Funktionen des Geräts erklären lassen können.

Profitieren von Apple Intelligence können zunächst aber nur die kompatiblen iPhones, deren Sprache auf US-Englisch eingestellt ist. Hier trudeln ab Oktober 2024 also die ersten neuen KI-Features ein, während weitere englische Dialekte für u.a. Kanada, Australien und UK zum Ende des Jahres unterstützt werden. 2025 folgen die Sprachen Chinesisch, Japanisch, Französisch und Spanisch – Deutsch wurde noch nicht erwähnt. Wer Apple Intelligence jedoch früher nutzen möchte: Durchs Umstellen der Sprache auf US-Englisch sollte es auch hierzulande funktionieren.

Frühere iPhone-Modelle von Apple

Mit welcher iPhone-Generation wurde Touch ID eingeführt? Oder "Dynamic Island"? Wann hat Apple die Kopfhörerbuchse abgeschafft? Und wann passierte das Antennagate? Begleitet uns auf eine Reise durch die Vergangenheit des iPhones in der folgenden Übersicht über die Geschichte des Apple iPhone:

Haben wir etwas vergessen? Habt Ihr noch Anregungen und Feedback für uns? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!

Dieser Artikel wurde im September 2024 zuletzt mit den neuen iPhones aktualisiert. Kommentare vor der Aktualisierung des Artikels wurden behalten und sind damit womöglich aus dem Zusammenhang gerissen.