Nach dem "One UI 6.1.1"-Update für die Galaxy-S24-Serie in der letzten Woche hat Samsung die Verfügbarkeit auf weitere Geräte ausgeweitet, darunter das Galaxy S23 und die faltbaren Galaxy-Smartphones und Samsungs Android-Tablets aus dem letzten Jahr. Die Firmware bringt eine Reihe neuer Galaxy AI-Funktionen wie das beliebte Sketch to Image.

Wie in Samsungs Community-Forum in Südkorea kommuniziert wird, trudeln auf ersten Geräten der S23-Reihe, einschließlich des Galaxy S23 FE (Test), erste Benachrichtigungen zur Verfügbarkeit von One UI 6.1.1 ein. Das umfangreiche Update trägt auf den Galaxy-S23-Flaggschiffen die Bezeichnung S91xNKSU4CXH7 und enthält den neuesten Sicherheitspatch vom September.

Neben dem Galaxy S23 wurde auch festgestellt, dass die Software bereits für das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 verfügbar ist. Einige Nutzer:innen berichteten zudem, dass sie das Update auf ihren Tablets Galaxy Tab S9 (Plus) und Galaxy Tab S9 Ultra erhalten.

One UI 6.1.1: Kompatibilitätsliste

Galaxy S24-Serie

Galaxy S23-Serie

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9-Serie

Es wird erwartet, dass die Firmware noch in dieser Woche in weiteren Ländern und Regionen erscheint, obwohl der genaue Zeitpunkt noch unklar ist. Samsung sollte auch weitere Galaxy-Geräte ankündigen, die das Update erhalten werden.

Noch nicht das Android-15-Upgrade, auf das ihr gehofft habt

One UI 6.1.1, das mit dem Galaxy Z Fold 6 (Test) und dem Galaxy Z Flip 6 (Test) eingeführt wurde, basiert immer noch auf Android 14 und nicht auf dem kürzlich veröffentlichten Android 15. Die abgespeckte Version des letzteren wird als One UI 7 erscheinen, aber es ist noch unklar, wann die Beta und das Startfenster für das große Update kommen.

Was die Funktionen angeht, führt One UI 6.1.1 neue Galaxy KI-Tools ein, wie z. B. einen aktualisierten Dolmetschermodus, der die Vorteile des dualen Bildschirms in faltbaren Geräten nutzt. Außerdem gibt es ein neues KI-gestütztes "Sketch to Image" für Samsungs proprietäre Galerie- und Zeichen-App. Damit konkurriert das Unternehmen mit Apples noch nicht veröffentlichter Funktion "Image Wand" und Googles "Reimagine".

Eine weitere in die Galerie integrierte KI-Funktion ist Portrait Studio. Wie der Name schon sagt, könnt ihr damit Porträtfotos in verschiedene Stile verwandeln, z. B. den Hintergrund ändern oder das gesamte Foto in einen 3D-Comic, Cartoon und mehr umwandeln.

Eine nette neue Erweiterung für Hintergrundbilder ist das Erstellen von Galaxy-AI-Wallpapers, die Effekte auf Basis des aktuellen Wetters zu Euren eingestellten Hintergrundbildern hinzufügt. So wird zum Beispiel Regen auf dem Hintergrundbild eingeblendet, wenn es an Eurem Standort gerade regnet.

Steht Euer Galaxy-Gerät auf der Liste? Wenn ja, habt Ihr das Update schon erhalten?