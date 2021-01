Samsung Galaxy S21 Livestream: So könnt ihr das Unpacked-Event verfolgen

"Welcome to the Everyday Epic" – dieser Claim kündigt uns das Unpacked-Event von Samsung an, das heute über die Bühne gehen wird. Im Rahmen dieses Events, welches live gestreamt wird, werden wir das Galaxy S21 kennenlernen – und dazu noch einiges mehr. Dieses Jahr ist Samsung früh dran mit seinem Flaggschiff, das S21 eröffnet in diesem Jahr also den Reigen der Spitzen-Handsets, noch bevor irgendein anderer Smartphone-Riese Samsung zuvorkommen konnte.

Im Vorfeld wurde natürlich auch dieses Jahr wieder eifrig geleakt, so dass Ihr vermutlich schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon habt, wie das neue Smartphone der Koreaner aussehen wird. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen möchtet, was Samsung sich dieses Jahr für sein Spitzen-Smartphone überlegt hat, solltet ihr besser um 16 Uhr dabei sein, wenn der Tech-Gigant seine neue Hardware enthüllt. Wie wir es mittlerweile gewohnt sind, findet auch diese Veranstaltung rein virtuell statt und wir können alle per Stream dabei sein.

Ihr könnt euch das Spektakel direkt über die Samsung-Seite anschauen – oder noch einfacher: Ihr nehmt den YouTube-Stream, den wir Euch hier auch direkt eingebunden haben: