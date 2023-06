Samsung Galaxy S23 erhält 2x Porträt-Modus und SOS-Button

Neben den zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die mit dem großen Software-Update im Juni hinzugefügt wurden, erhalten das Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und das Samsung Galaxy S23 Ultra auch neue Tricks, die in den Versionshinweisen nicht hervorgehoben wurden. Eine davon ist der 2-fache Zoom für den Porträt-Modus in der offiziellen Kamera-App, der vorher nur auf die Vergrößerungsstufen 1 und 3 beschränkt war.